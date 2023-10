Il vino è sempre di moda: i bianchi di “La Scolca” in via Montenapoleone

I vini di La Scolca, l’azienda agricola produttrice del vino Gavi dei Gavi, la prestigiosa denominazione di vini bianchi in una terra di grandi rossi, sono sempre di… moda! Così, giovedì 5 ottobre, i vini La Scolca sono stati presentati nell'elegante boutique Buccellati di Via Montenapoleone - in occasione de La Vendemmia Via Montenapoleone, l'esclusiva iniziativa che unisce le migliori cantine italiane e internazionali e i più prestigiosi marchi del lusso globale, nell'elegante cornice del quadrilatero della moda milanese - offrendo un'esperienza sensoriale unica agli ospiti dell'evento.

I vini La Scolca sono stati presentati nell'elegante boutique Buccellati di Via MonteNapoleone

In via Montenapoleone gli iconici i bianchi di La Solca

In degustazione l'iconico Gavi dei Gavi Etichetta Nera e il Blanc de Blancs, uno spumante dal gusto raffinato, elegante e delicato, caratterizzato da una piacevole e invitante freschezza. Come dicevamo, i vini di La Solca sono stati protagonisti da Buccellati, la leggendaria casa di gioielli italiana che incarna eleganza, eccellenza e glamour, così come La Scolca, è stata fondata nel 1919 e i due marchi hanno celebrato con orgoglio una lunga storia di amicizia tra le due famiglie, resistente al tempo e all'alternarsi delle generazioni, come l'allure che rappresentano.

La Scolca, verso i 105 anni di vino

La Scolca, che si appresta a festeggiare i suoi 105 anni il prossimo anno, nel 2024, è oggi presente in oltre 60 Paesi, insieme al pluripremiato Black Label Gavi dei Gavi, e sempre protagonista laddove si promuove l'Italian Life Style a livello internazionale.

Chiara Soldati, alla quarta generazione di vitivinicoltori piemontesi, amministra La Scolca l’azienda agricola di famiglia produttrice del vino Gavi dei Gavi

Moda, glamour, sport, buon cibo, esperienze di viaggio uniche, ristoranti di grido e i luoghi più ambiti al mondo in grado di elevare l'eleganza e la raffinatezza in qualsiasi forma di espressione: La Scolca svela ai suoi partner e agli appassionati una nuova idea di lusso, basata sull'eccellenza e sulla qualità della vita e del bienvivre, fondata sulla forza dei suoi valori e della ricerca di una sostenibilità consapevole. Un nuovo "manifesto di stile di vita”, condiviso con partner come Twiga Montecarlo durante l'ultimo Salone Nautico Internazionale di Monaco, e Big Art Festival - l'esclusivo produttore internazionale di eventi e cene di gala - con il quale La Scolca ha stretto una wine partnership di successo per un programma lungo tutto il 2023 che ha fatto tappa a Courchevel, Forte dei Marmi, Capri, - solo per citarne alcuni - ed i prossimi eventi di Capodanno a Dubai e Istanbul.