Branca, un 2022 da incorniciare: aumentano produttività, fatturato e assunzioni

Il 2022 si è rivelato un anno di straordinario successo per Branca International, la holding che sovraintende alle società del gruppo impegnate nella produzione e distribuzione di liquori: Fratelli Branca Distillerie, l'equivalente argentino F.lli Branca Destilerìas e la Branca Usa. Appena presentato, il bilancio di sostenibilità e consapevolezza 2022 sottolinea un ulteriore crescita in tutti gli indicatori chiave: ricavi, volumi di vendita, sostenibilità e il valore distribuito agli stakeholder ed è stato poi introdotto un nuovo parametro, l'impact materiality, che identifica i temi materiali basandosi sui benefici o danni generati dall'organizzazione sull'economia, la società e l'ambiente. La produzione ha registrato un notevole aumento, con 84.217 tonnellate di prodotto imbottigliato, un incremento del 16% rispetto al 2021. Il valore economico generato è salito a 420 milioni di euro, +37% sul 2021, considerando tutte le vendite dei prodotti nel portfolio. Oltre l'87% di questo valore è stato distribuito agli stakeholder, evidenziando una costante crescita negli ultimi tre anni.

Lo stabilimento di Branca

«Sono orgoglioso di affermare che anche quest'anno vediamo i risultati tangibili del nostro impegno per la creazione di un “utile generativo”, basato da un lato sulla sostenibilità come ricerca incessante di un rapporto di massimo equilibrio con il contesto sociale e ambientale di cui siamo parte, dall'altra sulla consapevolezza che l'azienda è un organismo vivente, che interagisce sia all'interno sia all'esterno, in maniera interdipendente, in un continuo e reciproco scambio, ponendosi come obiettivo finale la creazione di benessere non solo per sè ma anche per l'intera comunità e per l'ambiente» ha commentato Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato di Branca International e di Fratelli Branca Distillerie.

Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato di Branca International

Branca: aumentano le assunzioni, soprattutto di donne

Il Gruppo è presente in 160 mercati e mira ad espandersi ulteriormente in zone come Asia, Africa, Cina, Giappone, Vietnam, India e Australia. Oltre ai risultati finanziari, i successi nel campo sociale sono notevoli: Branca riconosce il ruolo centrale delle persone nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e si impegna ad arricchire il proprio capitale umano. Le assunzioni sono aumentate del 5% nel 2022, con il 21% di presenza femminile e il 45% dei nuovi assunti donne. Sono state erogate 11.861 ore di formazione (+275% rispetto al 2021), focalizzate su skills professionali, salute e benessere psico-fisico, incluso un percorso di mindfulness post pandemia da Covid-19.

Branca: aumenta la produzione, ma non l'inquinamento

Nonostante l'aumento della produzione, il Gruppo ha migliorato le performance ambientali, riducendo del 5% l'intensità energetica e diminuendo del 6% le emissioni di anidride carbonica e altri gas serra per unità di valore aggiunto. La gestione dei rifiuti è stata ottimizzata, con una riduzione del 24% rispetto al 2021. La strategia del portafoglio prodotti Branca, che include marchi iconici come Fernet-Branca e Carpano, ha mantenuto il focus sulla qualità, confermato anche dai riconoscimenti ottenuti, come la Medaglia d'Oro con Carpano Botanic Bitter alla San Francisco World Spirits Competition 2022.