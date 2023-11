“Premio Roma”, i vincitori del concorso enologico che omaggia i vini laziali

Si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2023 del “Premio Roma per i migliori vini di Roma e del Lazio”, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata da Agro Camera in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il sistema camerale regionale. Riconoscimenti per i migliori vini della Regione.

Premio Roma, nella Capitale premiati i migliori vini del Lazio

Sono state coinvolte 7 aziende di Roma, 24 del territorio della Città metropolitana di Roma, 12 di Frosinone, 12 di Latina, 10 di Viterbo e 1 di Rieti. Al termine della Premiazione è stato presentato il volume “Roma Capitale del Vino”.

Premio Roma, tutti i premiati della prima edizione

Per quanto riguarda il miglior vino rosso laziale prodotto da uve autoctone (Canaiolo) il premio è andato al Thesan annata 2018 dell'azienda Le Lase, soc. agricola Le Querce Antiche, le cui vigne sono situate a poca distanza dalle sponde del Tevere nella campagne di Orte (Vt). Di seguito tutti i vincitori nelle rispettive categorie: