Con Ascovilo i vini lombardi protagonisti del Merano Wine Festival

I vini della Lombardia protagonisti in Alto Adige. Il Merano Wine Festival taglia, infatti, il traguardo della 32ª edizione con Ascovilo, associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi, che ne sarà protagonista nel segno della sostenibilità e delle produzioni di qualità.

Merano Wine Festival, oltre 1500 vini da scoprire

L’appuntamento nella cittadina dell’Alto Adige è dal 3 al 7 novembre 2023: cinque giornate di festival, 10mila visitatori attesi, più di 600 espositori, oltre 1500 vini in degustazione, 350 etichette nella WineHunter Area, più di 1.750 WineHunter Awards, 26 masterclass, 22 showcooking, due presentazioni di libri e 6 talk al summit “Respiro e Grido della Terra” con Ascovilo che nel suo stand istituzionale ospiterà i vini dei consorzi e le eccellenze dei sapori e territori lombardi nell’ambito dell’accordo siglato dalla presidente Giovanna Prandini con Gianni Boselli, referente regionale della Federazione Strade dei vini e dei sapori.

Ascovilo a Merano tra sostenibilità e Dop

Sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica fra Ascovilo e Strade perché in questa direzione è possibile perseguire insieme la promozione delle Dop e Igp. «Il Merano Wine Festival è unico nel suo genere per via del perfetto connubio tra eventi culturali ed enologici - ha rimarcato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo - Il ritorno alla formula originaria per la 32ª edizione del Merano WineFestival è la dimostrazione dell'attenzione del patron Helmuth Köcher alle esigenze commerciali dei produttori che necessitano di aprire nuovi mercati».

A Merano WineFestival crescono i vini bio e biodinamici

L'appuntamento nelle sale del Kurhaus dove protagonisti sono i vini biologici, biodinamici, naturali, orange, PIWI (vini resistenti ai funghi) e vini da agricoltura integrata. Grazie alla crescente diffusione di questo segmento del mercato, quest'anno il Merano WineFestival vedrà in esposizione ben 160 produttori e più di 300 etichette bio&dynamica, il che significa un +50% rispetto all'anno pre-pandemico. «Il Merano WineFestival è lo scrigno della nostra enologia, una selezione delle eccellenze premiate dalla giuria ed ammesse a partecipare per il livello qualitativo che rappresentano, ma non mancano i contenuti culturali e lo scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori. L'obiettivo di Ascovilo è la promozione della conoscenza della altissima qualità delle produzioni vitivinicole lombarde».