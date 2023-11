Cappelletti allo stracotto e Cuvette Millesimato 2018: ed è subito festa!

Natale fa da sempre rima con tradizione e ricette speciali per le grandi occasioni a cui abbinare bottiglie importanti per brindare a ciò che è stato e al bello che verrà. Villa Franciacorta non fa eccezione, regalando un abbinamento del cuore: un pairing d’eccezione tra Cuvette Franciacorta Brut Millesimato 2018 e i cappelletti con farcia in cialda croccante.

Cuvette è il Cru della maison, ideato dal fondatore Alessandro Bianchi per il matrimonio della figlia Roberta, ora alla guida dell’azienda con il marito Paolo. Un vino concepito per portare sulla tavola emozione e amore, perfetto per celebrare il Natale. Da sempre protagonista dello Sparkling Menu, concorso ideato nel 2001 da Villa Franciacorta, Cuvette, il vino gastronomico per eccellenza, viene declinato a tutto pasto essendo in grado di unire una struttura generosa a una vivace freschezza e intrigante complessità.

La cantina Villa Franciacorta

L’uvaggio, 85% Chardonnay, 15% Pinot Nero, grazie ai 6 mesi in barriques e ad altri 48 di rifermentazione sui lieviti si presenta con riflessi dorati, perlage fine e persistente, complesso, di ottima struttura e grande freschezza. È perfetto per un abbinamento classico con i cappelletti rivisitati da Camilla Zerbini, chef del Castello dell’Elfo, presentati aperti con una farcia di stracotto, crema di burro e formaggio di montagna; non in brodo, quindi, ma proposti in cialda croccante di pasta brisè. Natale è convivialità e i piatti a base di pasta fresca ripiena evocano la gioia e il ricordo di momenti dal profumo indimenticabile dei piatti della nonna e con Cuvette l’esperienza diventa veramente immersiva. Che la festa abbia inizio.

Cappelletti aperti con farcia di stracotto in cialda croccante e crema di parmigiano

Ricetta della chef Camilla Zerbini del Ristorante Castello dell’Elfo di Lesignano de’ Bagni (Pr)

Ingredienti (per 6 persone):

Per la pasta: 500 gr farina 00, 5 uova e Sale q.b.

Per il ripieno di stracotto: 400 gr cappello del prete, 1 salamino, sedano, carota, cipolla, olio e sfumare con vino rosso, portare a cottura con brodo e passare al tritacarne, poi aggiungere 200 gr di Parmigiano e 100 gr di pane gratuggiato. Cuocere i cappelletti asciutti o in brodo di carne.

Procedimento: Per il ripieno fare un soffritto di sedano, carote e cipolle. Aggiungere tocchetti di cappello del prete di manzo, spuntature e carne di maiale, rosolare e sfumare con vino rosso, coprire con brodo vegetale e cuocere il tempo necessario per ridurre i liquidi. Passare il tutto al tritacarne. Aggiungere uova intere, parmigiano e pane grattugiato. Stendere in strisce la pasta all’uovo, mettere il ripieno in una sac a poche con il buco di mezzo centimetro e stendere il ripieno, arrotolare e tagliare a tocchetti di 1 centimetro, lessare, saltare in padella con abbondante burro e spolverare di parmigiano. Servire in cialde a cupola di pasta brisè essiccate in forno con salsa al parmigiano alla base

Villa Franciacorta

Località Villa 12 - 25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel 030 652329