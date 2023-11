Vini Alta Langa Docg, il regalo perfetto sotto l'albero di Natale

Le feste offrono un’infinità di occasioni per un brindisi, ma anche per cenare a base di bollicine: cosa c'è di meglio dei vini Alta Langa Docg per celebrare queste occasioni speciali? L’Alta Langa, regione vinicola situata tra le alte colline del Piemonte meridionale, è la culla del metodo classico italiano ed è nota per la produzione di spumanti di altissima qualità che aggiungeranno eleganza alle festività e permetteranno di assaporarne ogni istante.

Il paesaggio collinare dell'Alta Langa

I produttori di Alta Langa Docg rispettano le tradizioni e la radicata cultura vitivinicola piemontese: questa combinazione di passione e competenza garantisce che ogni bottiglia sia un'opera d'arte enologica. Ogni passo, dalla cura del vigneto alla vendemmia, dalla vinificazione all’affinamento, è seguito con rigore e precisione per assicurare che il vino rispecchi l'eccellenza di questa regione.

A Natale regala un spumante Alta Langa Docg

Il Natale è il momento ideale per condividere un brindisi con amici e familiari. Niente è più adatto dei vini Alta Langa Docg, spumanti metodo classico che offrono un'esplosione di finissime bollicine, un bouquet aromatico complesso e una freschezza che li rende perfetti per accompagnare i piatti tradizionali del Natale, per un aperitivo di grande classe o un brindisi indimenticabile.

I vini Alta Langa Docg perfetti come regalo per Natale

Se è vero che le festività si associano alle grandi riunioni di famiglia, una magnum è la dimensione perfetta per fare colpo: si rivelerà un piacere da scartare, da stappare e da gustare in compagnia. Durante le festività natalizie, non c'è nulla di più gradito di un regalo ben pensato. Un’etichetta ben selezionata di Alta Langa Docg saprà sorprendere un amico appassionato di vino, un parente o un collega per la sua raffinatezza e il suo gusto.

Alta Langa Docg, vini dalla grande versatilità a tavola

I vini Alta Langa Docg si distinguono per la loro versatilità. Pinot nero e Chardonnay sono le uve utilizzate, in purezza o in assemblaggio; 30 mesi è il tempo minimo di affinamento sui lieviti in bottiglia, ma sono diversi i produttori che protraggono l’attesa molto oltre la soglia per ricercare una ricchezza che solo il tempo sa donare; l’obbligo del millesimo in etichetta, poi, è un elemento distintivo che lega le bollicine piemontesi all’espressione di una determinata vendemmia.

I vini Alta Langa Docg mostrano una grande versatilità a tavola

Le caratteristiche di struttura e complessità regalano ai vini Alta Langa una forza gastronomica che permette diverse e sorprendenti opzioni di pairing. Sia che si stia servendo un antipasto delicato, un primo piatto di pesce o carne o un giro di formaggi, si troverà - curiosando nella sempre più ampia e variegata proposta dei produttori - un'etichetta che si abbina al meglio. E per chi, dopo pranzi e cene importanti, vorrà accomodarsi davanti al fuoco di un camino e sprofondare nella lettura di un buon libro, non mancherà un Alta Langa da meditazione, da scegliere magari tra quelli con un affinamento particolarmente lungo alle spalle.

Luoghi incantati ed esperienze enogastronomiche nell'Alta Langa

Le colline dell'Alta Langa si trasformano in un luogo incantato durante la stagione natalizia. Le festività sono il momento perfetto per pianificare un viaggio nell'Alta Langa alla scoperta di queste eccellenze direttamente nella loro terra d'origine. Le terre alte del Piemonte orientale sono il cuore di una grande civiltà della tavola: non a caso questa regione ha generato movimenti potenti e rivoluzionari, come quello di Slow Food.

Tra queste colline, la gastronomia può contare su storicità, tecniche e ingredienti senza pari e queste colline sono una destinazione d’elezione per chi ama la cucina di territorio. I produttori del Consorzio accolgono i visitatori nelle loro cantine per degustazioni e visite guidate, offrendo l'opportunità di scoprire da vicino l’affascinante mondo delle Alte Bollicine Piemontesi.

