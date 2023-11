The WineHunter Award Platinum: i vini, le birre, gli spirit e i prodotti premiati

Trentasei i riconoscimenti assegnati nella categoria Wine e 28 nella sezione Food – Spirits – Beer, 5 i premi speciali che premiano il lavoro che c’è dietro ciascuna azienda produttiva. Questo il verdetto di The WineHunter Award Platinum 2023 al Merano WineFestival (3-7 novembre 2023).

Andrea Radic, Helmuth Köcher, Camillo Zulli (Premio Genialità)

The WineHunter Award: i premi ai produttori

Il Merano WineFestival e la guida The WineHunter Award rappresentano una prestigiosa vetrina per i produttori selezionati da Helmuth Köcher. In occasione della rassegna meranese The WineHunter, affiancato dagli esperti della sua commissione di assaggio, ha, infatti, premiato i prodotti i Wine, Food - Spirits - Beer che hanno ottenuto il più alto punteggio di valutazione (95-100 punti): Platinum Award per i vini e le eccellenze culinarie, distillati e birre che si sono distinti per una massima espressione di qualità, armonia e rispetto della materia prima. Helmuth Köcher assieme ad Andrea Radic, giornalista e membro The WineHunter della commissione di assaggio, ha pensato di riconoscere quest’anno il lavoro delle aziende inserendo in questa edizione 5 premi assegnati alle persone che si sono contraddistinte per gli elementi di Genialità, Famiglia, Innovazione, Conquista e Territorio.

Genialità . Enologi e agronomi che nutrono una particolare attenzione al tema della sostenibilità, a ciò che la terra offre e che sanno interpretare e coniugare questi elementi per produrre un vino di qualità. Premiato Camillo Zulli, Bio Cantina Orsogna .

. Enologi e agronomi che nutrono una particolare attenzione al tema della sostenibilità, a ciò che la terra offre e che sanno interpretare e coniugare questi elementi per produrre un vino di qualità. Premiato . Famiglia è vino. Famiglie che da secoli, o anche da poco, producono vino con la giusta alchimia e dove tutti i membri sanno lavorare assieme con forza e bellezza. Premiata la Cantina Colosi.

è vino. Famiglie che da secoli, o anche da poco, producono vino con la giusta alchimia e dove tutti i membri sanno lavorare assieme con forza e bellezza. Premiata la Cantina Colosi. Innovazione. Capacità di cambiare i paradigmi rispettando le tradizioni. Premiato Emanuele Kottakhs di UnderWaterWines.

Conquista . Il brand italiano che riesce a collocarsi a livello internazionale in una posizione di leadership nel mondo del vino. Premiato Maurizio Zanella, Fondatore di Ca’ Del Bosco .

. Il brand italiano che riesce a collocarsi a livello internazionale in una posizione di leadership nel mondo del vino. Premiato . Territorio. Capacità di creare nel proprio territorio un sistema consortile e associativo che supporta i produttori e che ha l’obiettivo di creare le migliori condizioni per raggiungere una qualità molto alta nella produzione. Premiato Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

I premiati con The Winehunter award platinum

Categoria wine

Abruzzo

La Valentina 2021 Docheio Montepulciano D’Abruzzo DOC



Alto Adige – Südtirol

Cantina Kurtatsch 2020 Freienfeld Alto Adige / Südtirol Riserva Chardonnay DOC

Kellerei St. Michael-eppan 2018 Appius Alto Adige / Südtirol Bianco DOC

Kellerei Terlan 2010 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano Pinot Bianco DOC

Nals Margreid 2019 Nama Alto Adige / Südtirol Gran selezione Chardonnay DOC

Schreckbichl – Colterenzio 2019 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco DOC



Campania

Cantine Antonio Mazzella 2021 Gawem Ischia Biancolella DOC

Cantine Iannella 2012 "1920" Aglianico Del Taburno Doc Taburno DOC

Quintodecimo 2018 Vigna Quintodecimo Taurasi Riserva DOCG

Vinosìa Luciano Ercolino 2022 Sintonia Irpinia DOC

Lombardia

Bellavista 2016 Riserva Vittorio Moretti Franciacorta Riserva Brut nature DOCG

Bersi Serlini 2007 Mia Franciacorta Riserva Nature Brut DOCG

Ca' Del Bosco 2014 Annamaria Clementi Franciacorta Brut nature DOCG

Monte Rossa Cabochon Fuoriserie N. 024 Franciacorta Metodo Classico Brut DOCG



Piemonte

Braida 2020 Bricco Dell'Uccellone Barbera D’asti DOCG

Conterno Fantino 2019 Castelletto "Vigna Pressenda" Barolo DOCG

Domenico Clerico 2019 Ginestra Ciabot Mentin Barolo DOCG

G.d. Vajra 2019 Bricco Delle Viole Barolo DOCG

Poderi Luigi Einaudi 2020 Barbaresco DOCG

Sardegna

Attilio Contini 1997 Vernaccia Di Oristano Riserva DOC

Cantina Santadi Festa Norìa



Sicilia

Jamin Underwaterwines 1980 Marsala Vergine Riserva Secco Doc Vintage 1980 Marsala DOP



Toscana

Duemani 2020 Suisassi Costa Toscana IGP

Il Marroneto 2018 Selezione Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino DOCG

Ornellaia 2020 Bolgheri Superiore DOC

Tua Rita 2020 Redigaffi Toscana Merlot IGT

Vecchie Terre Di Montefili 2019 Vigna Vecchia Toscana IGT

Trentino

Maso Martis 2018 Monsieur Martis Trento Millesimato Rosè Brut DOC

Valle d'Aosta

Rosset Terroir 2020 Chardonnay 770 Valle D'Aosta DOC

Veneto

Bertani 2013 Amarone Della Valpolicella Classico DOCG

Carlo Ferragù 2016 Amarone Della Valpolicella DOCG

De Buris 2011 De Buris Amarone Della Valpolicella Riserva Classico DOCG

Scriani 2008 Twenty - 20° Anniversary Verona Rosso IGT



Francia

CHAMPAGNE ENCRY 2012 Champagne Millesimato Le Mesnil Sur Oger Blanc De Blancs Grand Cru

Svezia

CANTINE BLAXSTA S.A. Mulled Apple Spice



Cipro

KFRASEIS 2021 Madari Hills Collection Xinisteri

Categoria Birre

Umbria

Mastri Birrai Umbri Cacao Porter

Categoria Food

Abruzzo

Ursini Sugo Al Baccala'



Alto Adige - Südtirol

Apicoltura Apis Aurum Metessig



Campania

Hera Nei Campi Riso Magnum

Raffaele Caldarelli Pasticciere Panettone Bianca

Emilia-Romagna

Acetaia La Bonissima Aceto Balsamico Di Modena IGP

Bottega Da Re Passata Di Pomodorini Datterini Con Aglio E Basilico

Fratelli Pelizziari Prosciutti Fiocco Di Prosciutto Con Cotenna

Il Vascello Del Monsignore Balsamico Il Principe Nero - Invecchiato 25 Anni

Up Stream Italiana Upstream Baffa Royal



Lombardia

Calvisius Caviar Calvisius Beluga Royal



Marche

Apicoltura Colibazzi Filippo Miele Di Castagno

La Pasta Di Aldo Tagliatelle

Molise

Il Nido Del Pettirosso Crema Di Peperoni E Zenzero

Sardegna

Accademia Olearia Gran Riserva Giuseppe Fois Fruttato Verde

Toscana

Noalya Cioccolato Coltivato Crema Spalmabile Alla Nocciola 55% Senza Latte

Slitti Experience Crema Da Spalmare Riccosa - 250g

Trentino

Black Sheep Pasticceria Di Alta Qualità Bio, Raw E Vegan Green Raw Energy

Fratelli Corrà Speck All'Origano

Umbria

Tartufi Bianconi Salsa Di Fegatini

Veneto

Fontanabio Mostarda Di Fragole Biologica

Frantoio Bonamini Vert De Vertes

La Casearia Carpenedo Blugins

Pasticceria Giotto Oltre La Dolcezza Panettone Mela Cannella E Spezie

Categoria Spirit

Abruzzo

Scuppoz Liquori Amaro Del Fondatore Scuppoz Con Brandy Invecchiato

Dipartimento del Gers, regione dell’Occitania Cuspid Selections Cuspid Spirits - Bas Armagnac 1986

Friuli-Venezia Giulia

Nonino Distillatori Nonino Gran Riserva Acquavite D’uva Monovitigno Merlot Aged 12 Year

Toscana

Nannoni Grappe Grappa Riserva Di Brunello 10 Anni

Dolcissimo

Alto Adige

Schreckbichl – Colterenzio 2019 Cathus Vigneti Delle Dolomiti Weinberg Dolomiten Passito IGT

Italia