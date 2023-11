Vinibuoni d'Italia, il Piemonte e la Toscana le Regioni più premiate

Presentata in occasione del Merano Wine Festival, la 21esima edizione della guida Vinibuoni d'Italia a cura di Mario Busso e Alessandro Scorsone edita dal Touring Club Italiano. Si tratta dell'unica guida dedicata ai vini ottenuti da vitigni autoctoni italiani a cui si aggiunge la sezione degli spumanti metodo classico. Le novità di questa edizione sono il riconoscimento speciale ai Top 300 che sono stati selezionati tra i 703 vini che sono stati premiati con la Corona dalle commissioni regionali. Questi rappresentano l'eccellenza assoluta dei vini da vitigni autoctoni, per ogni Regione, e degli spumanti Metodo Classico. Tra i Top 300 le Regioni con il maggior numero di riconoscimenti sono risultate il Piemonte e la Toscana, con 41 vini top ciascuna, seguite da Veneto e Lombardia con 30 e dalla Sicilia con 20.

La presentazione della 21esima edizione della guida Vinibuoni d'Italia

Per quanto riguarda gli spumanti ancora una volta la Regione che raccoglie più riconoscimenti tra i Top 300 è la Lombardia, con 22 vini, di cui 20 Franciacorta, seguita da Veneto e Trentino con 10. Tra i vini bianchi le Marche si aggiudicano il primato con 15 vini Top 300, seguite da Friuli Venezia Giulia e Campania a pari merito con 10. La Toscana svetta tra i vini rossi con 38 vini Top 300 seguita dal Piemonte con 30 e dal Veneto.

Vinibuoni d'Italia, tutti i premi speciali assegnati durante l'evento

La presentazione della guida è stata l'occasione per consegnare il Premio Michele d'Innella ad Angelo Peretti, giornalista ed autore di ‘Esercizi spirituali per bevitori di vino', un libro che accompagna il lettore alla riscoperta dell'aspetto emozionale del vino, allontanandosi dal freddo approccio tecnico per privilegiare i contenuti sentimentali e culturali, che anche un neofita può apprezzare e amare. Il Premio Eticork realizzato da Amorim Cork Italia assegnato all'azienda Masciarelli, per il suo sostegno a progetti dedicati ai diritti dell'infanzia. Marina Cvetic ha commosso la platea con il racconto della storia della piccola Noemi, affetta da atrofia muscolare spinale, che grazie anche al sostegno dell'azienda abruzzese continua a sorprendere tutti con la sua forza e il suo attaccamento alla vita.

Vinibuoni d'Italia, il Premio Michele d'Innella va ad Angelo Peretti. Vinibuoni d'Italia, il Premio Eticork assegnato all'azienda Masciarelli. Vinibuoni d'Italia, alcune delle cantine premiate con il Premio Ecofriendly.

Il Premio Ecofriendly, realizzato in collaborazione con i partner Amorim, Repower e Verallia a sette cantine: Donnafugata Sicilia, Feudi di San Gregorio Campania, Le Carline Veneto, Medici Ermete Emilia Romagna, Mezzacorona Trentino, Ricci Curbastro Lombardia e Salcheto Toscana. Premiate inoltre le cantine Corvezzo Winery e Cantina Monfort per il Premio Speciale Verallia.