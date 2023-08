Dalla Franciacorta all'Oltrepò: Berlucchi acquisisce la cantina Vigna Olcru

La blasonata cantina Guido Berlucchi & C. abbraccia l’Oltrepò Pavese. Con un’importante operazione conclusa in queste ore che ha portato il colosso franciacortino e i titolari Cristina, Arturo e Paolo Ziliani, a dare il via a una nuova fase di sviluppo firmando un deal per l’acquisizione della “Vigne Olcru” dalla famiglia Brambilla nell’Oltrepò Pavese, a Santa Maria La Versa.

Berlucchi acquisisce Vigne Olcru

L’avveniristica cantina Vigne Olcru acquista dalla Guido Berlucchi

Una cantina avveniristica che la famiglia Brambilla, di origine brianzola, aveva inaugurato nel 2013 con una serie di attività sperimentali legate al Pinot Nero studiate l’apporto tecnico del dipartimento di scienze agrarie ed ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Gli Ziliani decidono, quindi, di ampliare il proprio “raggio di azione”, portando il proprio know how nel settore Metodo Classico e “muovono” in Oltrepò Pavese, con una nuova acquisizione. È stato infatti siglato in questi giorni un protocollo di intesa con la famiglia Brambilla, titolare della Vigne Olcru, a Santa Maria La Versa per l’acquisizione dell’azienda vinicola.

Vigne Olcru e Guido Berlucchi insieme per il Metodo Classico

L’azienda, che si estende su circa 8 ettari di vigneti, in prevalenza impiantati a Pinot Nero, possiede una moderna cantina di vinificazione affacciata sulle colline dell’Oltrepò ed ampi spazi per Ospitalità per una esperienza dell’ospite a 360°. «Siamo molto felici di aver trovato un accordo con la Famiglia Brambilla e di poterci così “cimentare” in un altro territorio lombardo vocato per il metodo classico - dichiara Paolo Ziliani, presidente e direttore export della Guido Berlucchi - Grazie alla nostra lunga esperienza, che abbiamo costruito in oltre sessant’anni, da quando nel 1961 nostro padre, con gli amici Guido Berlucchi e Giorgio Lanciani, creò la prima bottiglia di metodo classico in Franciacorta siamo fiduciosi che sapremo affrontare questo nuovo progetto con l’impegno e la passione di sempre, ma anche con l’umiltà di chi deve imparare a conoscere un territorio nuovo». «Non potevamo trovare partner migliore che la famiglia Ziliani, per la chiusura di questo deal - dichiarano Massimiliano e Matteo Brambilla - Abbiamo la certezza e l’entusiasmo di sapere che la nostra azienda sarà in mani sicure, che il suo cammino futuro e quello di tutto il territorio sarà verso l’eccellenza, per portare l’Oltrepò e le sue produzioni al livello di apprezzamento internazionale che gli spettano».

Il deal è stato definito grazie al supporto professionale dello Studio Cossu & Associati nelle persone dei professionisti Leonardo Cossu e Riccardo Sandrini e del Commercialista Piernatale Andreoni e di Teamwork. L’operazione è stata perfezionata grazie al supporto di “Colline e Oltre spa”, newco di Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per realizzare interventi congiunti di rilancio e qualificazione del settore vitivinicolo ed enogastronomico e di valorizzazione del territorio dell’Oltrepò Pavese. «Attraverso l’operazione Berlucchi-Olcru siamo riusciti a unire due eccellenze di grandi qualità valorizzando in maniera decisa il comparto vitivinicolo dell’Oltrepò. Territorio che stiamo ormai da anni supportando in sinergia con la direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo» ha dichiarato Matteo Casagrande Paladini, direttore generale di “Colline e Oltre spa”. La cantina “Vigne Olcru’” si affianca così alle altre aziende del “Gruppo” della Famiglia Ziliani che include, oltre all’ammiraglia “Guido Berlucchi” e la boutique winery “Antica Fratta” in Franciacorta, la Tenuta “Caccia al Piano” nella Bolgheri Doc, anch’essa “laboratorio” per sperimentazioni di sparkling - con il CaP Rosè - oltre ai pluripremiati Vini tipici della Doc.