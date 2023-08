Un'estate Barbie style? Dieci vini in rosa per essere cool Il film sulla bambolina bionda ha trasmesso messaggi profondi e importanti con un linguaggio semplice e diretto, così il vino rosé nella sua apparente semplicità, è in grado di trasmettere grande complessità e carattere. Ecco una selezione di 10 rosati perfetti per questa calda estate 2023