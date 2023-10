Guida Essenziale, al top l’Amarone di Bertani e il Trebbiano d’Abruzzo di Valentini

Compie 10 anni la Guida Essenziale ai vini d’Italia 2024, il primo prodotto cartaceo realizzato dalla squadra composta da Daniele Cernilli e dai suoi collaboratori a pochi anni dalla fondazione del network Doctorwine e dal lancio della omonima rivista online. Le aziende selezionate quest’anno sono 1.254, per un totale di 3.189 vini recensiti. Due i vini che hanno raggiunto il massimo punteggio 100/100 e che si sono aggiudicati il triplo faccino: il Trebbiano d'Abruzzo 2019 Valentini (Abruzzo) e l’Amarone della Valpolicella Classico 2013 Bertani (Veneto), rispettivamente il vino bianco e il vino rosso dell’anno. Mentre sono 11 i vini a 99/100, anch’essi con il triplo faccino. In pratica, il top del top. Hanno meritato il doppio faccino, invece, ben 46 vini che hanno raggiunto quota 98/100.

Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2024

Oggi la Guida Essenziale è una delle più autorevoli del panorama enologico italiano, tra le più attese dal vastissimo pubblico di appassionati, dai produttori stessi e dai sempre più numerosi responsabili di ristoranti ed enoteche che vi trovano un ottimo strumento per la selezione di etichette da inserire nei loro assortimenti.

La nuova app di Doctorwine

Il compleanno viene festeggiato in due tappe: a Milano (30 settembre e 1°ottobre all’Hotel Principe di Savoia) e Roma (8 ottobre allo Spazio 900). Le due tappe di presentazione della edizione numero 10 della Guida Essenziale saranno anche l’occasione per il lancio ufficiale Dell’app Doctorwine, da oggi 30 settembre disponibile per gli utenti di tutto il mondo, sia in italiano sia in inglese, sia per dispositivi iOS che Android.

Scaricabile gratuitamente da Apple App Store o Google Play, l’app Doctorwine permette di usufruire comodamente e ovunque di tutti i contenuti della Guida Essenziale ai Vini d’Italia e della guida Mangiare e Dormire tra i Vigneti: un qualificato strumento a disposizione dei tanti amanti del vino, ma anche delle aziende produttrici che vi troveranno un nuovo canale diretto di comunicazione con il proprio pubblico.

I vini nella Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2024

Abruzzo

100 – Trebbiano d’Abruzzo 2019 Valentini

97 – Montepulciano d’Abruzzo Riserva Villa Gemma 2018 Masciarelli

97 – Terre Aquilane Pecorino Frontone 2020 Cataldi Madonna

96 – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Riserva Zanna 2019 Illuminati

96 – Montepulciano d’Abruzzo Mazzamurello 2020 Torre dei Beati

96 – Montepulciano d’Abruzzo Riserva Laus Vitae 2018 Citra

96 – Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Riserva Bellovedere 2020 Fattoria La Valentina

96 – Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini Riserva Santinumi 2017 Marchesi de’ Cordano

96 – Trebbiano d’Abruzzo Vigna del Convento di Capestrano 2019 Valle Reale

95 – Abruzzo Superiore Pecorino Tegeo 2021 Codice Vino

95 – Cerasuolo d’Abruzzo 2022 Valentini

95 – Colli Aprutini Trebbiano Mezzo Pieno 2022 Francesco Massetti

95 – Colline Pescaresi Rosso Appassimento Jarno 2017 Castorani

95 – Colline Pescaresi Rosso Passito Clematis 2017 Zaccagnini

95 – Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Verso Sera 2021 Prope

95 – Trebbiano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2020 Ciavolich

95 – Trebbiano d’Abruzzo Superiore Notàri 2021 Fattoria Nicodemi

95 – Tullum Rosso Riserva 2018 Feudo Antico

Alto Adige

98 – AA Pinot Nero Riserva The Wine Collection 2019 Cantina Produttori San Michele Appiano / Kellerei St. Michael Eppan

98 – AA Terlaner I Grande Cuvée 2020 Cantina Terlano / Kellerei Terlan

97 – AA Gewürztraminer Epokale Spätlese 2016 Cantina Kellerei Tramin

97 – AA Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2021 Elena Walch

97 – AA Sauvignon The Wine Collection 2019 Cantina Produttori San Michele Appiano / Kellerei St. Michael Eppan

96 – AA Gewürztraminer Auratus 2022 Ritterhof Weingut-Tenuta

96 – AA Lagrein Riserva Abtei 2020 Muri-Gries

96 – AA Lagrein Riserva Tor di Lupo 2020 Cantina Andriano / Kellerei Andrian

96 – AA Lagrein Riserva Weingarten Klosteranger 2018 Muri-Gries

96 – AA Pinot Nero Riserva Renaissance 2019 Gump Hof – Markus Prackwieser

96 – AA Pinot Nero Riserva Trattmann 2020 Cantina Kellerei Girlan

96 – AA Pinot Nero Schweizer 2019 Haas, Franz

96 – AA Santa Maddalena Classico Der Pfannenstiel 2017 Pfannenstielhof

96 – AA Sauvignon Riserva Renaissance 2020 Gump Hof – Markus Prackwieser

96 – AA Sauvignon Riserva Vigna Rachtl 2020 Tenuta Tiefenbrunner – Schlosskellerei Turmhof

96 – AA Terlano Riserva Nova Domus 2020 Cantina Terlano / Kellerei Terlan

96 – AA Valle Isarco Sylvaner Riserva Sabiona 2020 Cantina Valle Isarco / Eisacktaler Kellerei

96 – AA Valle Venosta Riesling Vigna Windbichel 2021 Castel Juval Unterortl

96 – Vigneti delle Dolomiti Abraham Art Pinot Bianco 2020 Tenuta Abraham

95 – AA Appius 2018 Cantina Produttori San Michele Appiano / Kellerei St. Michael Eppan

95 – AA Cabernet Sauvignon Riserva Quintessenz 2020 Cantina Kaltern

95 – AA Chardonnay Arthur Rainer 2021 Seeperle

95 – AA Chardonnay Lafóa 2021 Colterenzio – Schreckbichl

95 – AA Chardonnay Riserva Baron Salvadori 2020 Nals Margreid

95 – AA Chardonnay Riserva Freienfeld 2020 Cantina Kurtatsch

95 – AA Chardonnay Riserva Troy 2020 Cantina Kellerei Tramin

95 – AA Chardonnay Riserva Vigna Au 2019 Tenuta Tiefenbrunner – Schlosskellerei Turmhof

95 – AA Gewürztraminer Riserva Brenntal 2021 Cantina Kurtatsch

95 – AA Lagrein Riserva 2020 Erbhof Unterganzner

95 – AA Lagrein Riserva 2020 Gojer – Franz Glögglhof

95 – AA Lagrein Riserva Ronc 2020 Griesbauerhof

95 – AA Lagrein Riserva Taber 2021 Cantina Bolzano / Kellerei Bozen

95 – AA Pinot Bianco Sirmian 2022 Nals Margreid

95 – AA Pinot Bianco Spalier 2022 Tenuta Unterhofer

95 – AA Pinot Bianco Strahler 2022 Stroblhof

95 – AA Pinot Nero Mason di Mason 2020 Manincor

95 – AA Pinot Nero Riserva Vigna Zis 2018 Brunnenhof Mazzon

95 – AA Pinot Nero Riserva Zeno 2020 Cantina Merano

95 – AA Santa Maddalena Classico 2022 Pfannenstielhof

95 – AA Santa Maddalena Classico Alte Rebe 2021 Cantina Plonerhof

95 – AA Santa Maddalena Classico Moar 2022 Cantina Bolzano / Kellerei Bozen

95 – AA Santa Maddalena Classico Vigna Premstallerhof Select 2022 Rottensteiner

95 – AA Sauvignon Flora 2021 Cantina Kellerei Girlan

95 – AA Sauvignon Myra 2021 Ansitz Waldgries

95 – AA Sauvignon Oberberg 2021 Tenuta Kornell

95 – AA Sauvignon Riserva Flowers 2020 Von Blumen

95 – AA Sauvignon Vigna Castel Ringberg 2021 Elena Walch

95 – AA Terlano Chardonnay Sophie 2021 Manincor

95 – AA Terlano Sauvignon Quartz 2021 Cantina Terlano / Kellerei Terlan

95 – AA Valle Isarco Riesling 2022 Strasserhof

95 – AA Valle Isarco Riesling 2022 Taschlerhof

95 – AA Valle Isarco Riesling Kaiton 2022 Kuenhof – Peter Pliger

95 – AA Valle Isarco Riesling R 2021 Köfererhof

95 – AA Valle Isarco Sylvaner Praepositus 2021 Abbazia di Novacella / Kloster Neustift

95 – AA Valle Venosta Riesling 2022 Lehengut

95 – AA Valle Venosta Riesling Geieregg 2021 Himmelreich

Basilicata

97 – Aglianico del Vulture Superiore Serpara 2017 Re Manfredi Terre degli Svevi

96 – Aglianico del Vulture Superiore Damaschito 2019 Grifalco

96 – Aglianico del Vulture Titolo 2021 Elena Fucci

95 – Aglianico del Vulture Superiore La Firma 2018 Cantine del Notaio

95 – Aglianico del Vulture Superiore Riserva Campo Melograno 2018 Regio Cantina

Calabria

96 – Calabria Passito Moscato di Saracena 2019 Cantine Viola

96 – Calabria Rosso See 2021 Spiriti Ebbri

96 – Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2018 Cataldo Calabretta

95 – Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2018 ‘A Vita

95 – Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Dalla Terra 2016 Tenuta del Conte

95 – Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Duca di San Felice 2020 Librandi

95 – Val di Neto Rosso Dattilo 2018 Ceraudo

Campania

99 – Fiano di Avellino Erminia 2004 Di Meo

98 – Taurasi Riserva 2011 Perillo

97 – Campania Montevetrano 2021 Montevetrano

97 – Taurasi Riserva Naturalis Historia 2017 Mastroberardino

96 – Catalanesca del Monte Somma Summa 2021 Cantine Olivella

96 – Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2021 Marisa Cuomo

96 – Falanghina del Sannio Libero Vendemmia Tardiva 2019 Fontanavecchia

96 – Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Vigna Segreta 2021 Mustilli

96 – Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2020 Villa Matilde Avallone

96 – Fiano di Avellino Riserva Clos d’Haut 2021 Villa Diamante

96 – Fiano di Avellino Riserva Tognano 2020 Rocca del Principe

96 – Greco di Tufo Giallo D’Arles 2022 Quintodecimo

96 – Vesuvio Bianco Contradae 2020 Casa Setaro

95 – Campania Fiano Particella 928 2021 Cantina del Barone

95 – Campania Greco 2021 Pietracupa

95 – Campania Terra di Lavoro 2021 Galardi

95 – Campi Flegrei Falanghina Cruna del Lago 2022 La Sibilla

95 – Fiano di Avellino I Sognatori 2021 Tenuta Madre

95 – Fiano di Avellino Riserva Campanaro 2021 Feudi di San Gregorio

95 – Fiano di Avellino Riserva Pietramara Etichetta Bianca 2020 I Favati

95 – Fiano di Avellino Riserva Stilema 2019 Mastroberardino

95 – Fiano di Avellino Riserva Vino della Stella 2020 Joaquin

95 – Greco di Tufo Riserva Aletheia 2022 Donnachiara Winery

95 – Ischia Bianco Vigna del Lume 2022 Cantine Antonio Mazzella

95 – Ischia Biancolella Frassitelli 2022 Casa D’Ambra

95 – Taurasi Riserva 2014 Case d’Alto

95 – Taurasi Riserva 2017 Villa Raiano

95 – Taurasi Riserva 2018 Fiorentino

95 – Terre del Volturno Pallagrello Bianco Morrone 2021 Alois

Emilia

98 – Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno 2011 Lusignani

97 – Colli Piacentini Vin Santo della Val di Nure Albarola 2012 Cantina Barattieri

97 – In Correggio Rosso Millesimato DT 2004 Lini 910

96 – Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Corbeau 2018 Luretta

95 – Colli di Parma Malvasia Anfora 2022 Oinoe

95 – Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Luna Selvatica 2020 La Tosa

95 – Colli Piacentini Malvasia Bianca Regina 2016 Lusenti

95 – Colli Piacentini Gutturnio Riserva Bollo Rosso 2019 Cantina Valtidone

95 – Granconcerto Brut Rosso 2020 Medici Ermete

95 – Il Pigro Dosaggio Zero 2020 Cantine Romagnoli Villò

95 – Lambrusco di Sorbara Leclisse 2022 Paltrinieri

Friuli Venezia Giulia

99 – Venezia Giulia Ribolla Gialla 2015 Gravner

98 – FCO Refosco dal Peduncolo Rosso Cossut 2019 Miani

98 – Venezia Giulia Malvasia Riserva 2016 Kante

98 – Venezia Giulia SoloMM16 2019 Vodopivec

97 – Collio Bianco Studio di Bianco 2021 Borgo del Tiglio

97 – Collio Friulano Rolat 2022 Raccaro

97 – Collio M 2021 Schiopetto

97 – FCO Sauvignon Genesis 2021 Valentino Butussi

97 – Venezia Giulia Bianco Capo Martino 2021 Jermann

97 – Venezia Giulia Bianco Vintage Tunina 2021 Jermann

96 – Collio Bianco Stare Brajde 2021 Muzic

96 – Collio Friulano Brazan 2021 I Clivi

96 – Collio Malvasia 2022 Raccaro

96 – Collio Sauvignon 2022 Tiare

96 – Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2022 Venica&Venica

96 – Collio Sauvignon Segré 2022 Castello di Spessa

96 – FCO Bianco Ronco delle Magnolie 2021 Torre Rosazza

96 – Friuli Isonzo Sauvignon Piere 2021 Vie di Romans

96 – Rosazzo Terre Alte 2020 Livio Felluga

96 – Venezia Giulia Malvasia 2020 Škerk

96 – Venezia Giulia Vitovska Kamen 2020 Zidarich

95 – Carso Vitovska Selezione 67 2020 Skerlj

95 – Collio Bianco Col Disôre 2020 Russiz Superiore

95 – Collio Friulano 2022 Colle Duga

95 – Collio Friulano 2022 Villa Russiz

95 – Collio Friulano 2020 Ronco Blanchis

95 – Collio Kaplja 2019 Damijan

95 – Collio Pinot Bianco 2022 Franco Toros

95 – Collio Sauvignon de La Tour 2022 Villa Russiz

95 – FCO Bianco Biancosesto 2021 Tunella

95 – FCO Bianco Pomèdes 2021 Roberto Scubla

95 – FCO Bianco Sacrisassi 2020 Le Due Terre

95 – FCO Friulano A nonno Toni 2022 Ronchi di Manzano

95 – FCO Friulano Vigne 50 anni 2021 Le Vigne di Zamò

95 – FCO Friulano Vigneto Storico 2021 Gigante Wine&Welcome

95 – FCO Sauvignon Blanc Duality 2021 Specogna

95 – FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2022 Volpe Pasini

95 – Friuli Isonzo Bianco Latimis 2021 Ronco del Gelso

95 – Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2021 Lis Neris

95 – Friuli Sauvignon 2022 Confinis

95 – Venezia Giulia Bianco Dut’un 2020 Vie di Romans

95 – Venezia Giulia Braide Alte 2021 Livon

Lazio

98 – Lazio Fiorano Rosso 2018 Tenuta di Fiorano Boncompagni Ludovisi

98 – Lazio Montiano 2020 Famiglia Cotarella

97 – Cesanese del Piglio Priore Vignali 2021 La Visciola

97 – Lazio Habemus 2021 San Giovenale

96 – Frascati Superiore Riserva Luna Mater 2020 Fontana Candida

96 – Frascati Superiore Villa Falconieri 2020 Villa Simone

96 – Lazio Bianco Biancolella di Ponza 2022 Antiche Cantine Migliaccio

96 – Lazio Rosso Il Vassallo 2020 Colle Picchioni

95 – Lazio Bellone Radix 2019 Casale del Giglio

95 – Lazio Il Punto 2019 Famiglia Cotarella

Liguria

96 – Colli di Luni Numero Chiuso 2020 Cantine Lunae

95 – Liguria di Levante Passito Bianco Diciassettemaggio 2020 Cà du Ferrà Wine & Tasting

95 – Rossese di Dolceacqua Luvaira 2021 Maccario Dringenberg

Lombardia

98 – Franciacorta Riserva Cuvée Franco Ziliani Dosaggio Zero 2008 Guido Berlucchi

97 – Franciacorta Annamaria Clementi 2014 Ca’ del Bosco

97 – Franciacorta Brut Se 2016 Cavalleri

96 – Farfalla Cave Privée Zero Dosage 2016 Ballabio

96 – Franciacorta Ebb Extra Brut 2007 Riedizione 2023 Mosnel

96 – Valtellina Superiore Grumello Riserva Sant’Antonio 2016 Arpepe

96 – Valtellina Superiore Grumello Vigna Sassorosso 2020 Nino Negri

95 – Brut Cuvée Cà del Tava Monsupello

95 – Mattia Vezzola Grande Annata Brut 2017 Costaripa

95 – Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese I Vignaioli del Buttafuoco Storico Enologo Jean-François Coquard 2018 Club del Buttafuoco Storico

95 – Franciacorta Casa delle Colonne Brut 2014 Fratelli Berlucchi

95 – Franciacorta Riserva 2016 Bellavista

95 – Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Sublimis 2015 Uberti

95 – Franciacorta Satèn Museum Release Brut 2009 Ricci Curbastro

95 – Franciacorta Vintage Collection Extra Brut 2018 Ca’ del Bosco

95 – Moscato di Scanzo 2018 Magri Sereno

95 – OP Metodo Classico Pinot Nero Brut Nature Oltre il Classico T4 Ca’ di Frara

95 – OP Metodo Classico Pinot Nero Brut Vincenzo Comi Riserva del Fondatore 2016 Travaglino

95 – OP Metodo Classico Pinot Nero Cuvée Rosé 2015 Calatroni Vini

95 – OP Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Moratti Cuvée dell’Angelo 2015 Castello di Cigognola

95 – OP Metodo Classico Pinot Nero Rosé Brut Cruasé Julillae 2011 La Travaglina

95 – OP Pinot Nero Brut Classese 2015 Francesco Quaquarini

95 – OP Rosso Riserva Cavariola 2019 Bruno Verdi

95 – Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Bertone 2020 Conte Vistarino

95 – Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Giorgio Odero 2019 Frecciarossa

95 – Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Noir 2020 Tenuta Mazzolino

95 – Riviera del Garda Classico Chiaretto 2022 Sincette

95 – Sforzato di Valtellina Messere 2018 Pietro Nera – Caven

95 – Sforzato di Valtellina San Domenico 2018 Triacca Casa Vinicola

95 – Sforzato di Valtellina Ventum 2018 Convento San Lorenzo

Marche

98 – Marche Rosso Kupra 2020 Oasi degli Angeli

97 – Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Misco 2020 Tenuta di Tavignano

97 – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Villa Bucci 2020 Bucci

97 – Marche Rosso Kurni 2021 Oasi degli Angeli

97 – Castelli di Jesi Verdicchio Class Ris Vigna Il Cantico della Figura 2020 Andrea Felici

97 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ergo 2021 Mirizzi

96 – Marche Bianko 2021 Macondo

96 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Tor di Ruta 2019 Moncaro

96 – Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Rincrocca 2020 La Staffa

96 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Class Sup Vecchie Vigne Historical Bio 2018 Umani Ronchi

95 – Verdicchio di Matelica 25 anni 2022 Collestefano

95 – Bianchello del Metauro Superiore Andy 2021 Fiorini

95 – Marche Bianco Tenute Quarta Pinot Nero 2021 Fattoria Mancini

95 – Bianchello del Metauro Superiore Chiaraluce 2021 Crespaia

95 – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Lauro 2020 Poderi Mattioli

95 – Offida Ludi 2020 Velenosi

95 – Marche Rosso Il Pollenza 2019 Il Pollenza

95 – Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Salmariano 2020 Marotti Campi

95 – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva San Sisto 2020 Tenute San Sisto

Molise

95 – Molise Rosso Riserva Don Luigi 2019 Di Majo Norante

Piemonte

99 – Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 Gaja

99 – Barolo Riserva Sottocastello di Novello 2016 Ca’ Viola

98 – Barbaresco Crichet Pajé 2014 Roagna I Paglieri

98 – Barolo 2019 Bartolo Mascarello

98 – Barolo Bricco Rocche 2019 Ceretto

98 – Barolo Cerretta 2019 Giacomo Conterno

98 – Barolo Ester Canale 2019 Giovanni Rosso

98 – Barolo Lazzarito 2019 Vietti

98 – Barolo Riserva 2016 Giacomo Borgogno e Figli

98 – Barolo Riserva Cerretta Vigna Bricco 2016 Elio Altare

97 – Barbaresco Riserva Camp Gros Martinenga 2017 Marchesi di Grésy

97 – Barbaresco Riserva Rabajà 2015 Bruno Rocca Rabajà

97 – Barbaresco Rombone 2019 Nada Fiorenzo

97 – Barbaresco Serraboella 2019 Fratelli Cigliuti

97 – Barbaresco Sorì Tildin 2020 Gaja

97 – Barolo Aleste 2018 Luciano Sandrone

97 – Barolo Lazzarito Riserva 2017 Ettore Germano

97 – Barolo Monprivato 2018 Giuseppe Mascarello e Figlio

97 – Barolo Ornato 2019 Pio Cesare

97 – Barolo Riserva Cannubi 2016 Michele Chiarlo

97 – Barolo Riserva Cannubi 1752 2015 Damilano

97 – Barolo Riserva Falletto Vigneto Le Rocche 2017 Bruno Giacosa

97 – Barolo Riserva Ravera Vigna Elena 2017 Elvio Cogno

97 – Barolo Riserva Vigna Rionda 2017 Massolino Vigna Rionda

97 – Barolo Sarmassa 10 anni 2013 Marchesi di Barolo

97 – Barolo Sottocastello di Novello 2019 Ca’ Viola

97 – Moscato d’Asti Vite Vecchia 2018 Ca’ d’Gal

96 – Alta Langa Riserva Zero 140 mesi 2010 Enrico Serafino

96 – Barbaresco Costa Russi 2020 Gaja

96 – Barbaresco Currà 2019 Sottimano

96 – Barbaresco Gallina 2020 Ceretto

96 – Barbaresco Gallina 2020 La Spinetta

96 – Barbaresco Pajoré 2019 Socré

96 – Barbaresco Rio Sordo 2020 Cascina delle Rose

96 – Barbaresco Riserva Rabajà 2016 Giuseppe Cortese

96 – Barbaresco Riserva Vallegrande 2018 Ca’ del Baio

96 – Barbaresco Riserva Vigna Santo Stefano 2018 Castello di Neive

96 – Barbaresco Starderi 2020 Mura Mura

96 – Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2020 Marchesi Alfieri

96 – Barolo Bussia 2019 Giuseppe Rinaldi

96 – Barolo Cannubi 2019 E. Pira & Figli di Chiara Boschis

96 – Barolo Cerreta 2019 Prunotto

96 – Barolo Gavarini Chiniera 2019 Elio Grasso

96 – Barolo Monvigliero 2019 Comm. G.B. Burlotto

96 – Barolo Mosconi 2019 Pio Cesare

96 – Barolo Pajana Ginestra 2019 Domenico Clerico

96 – Barolo Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2017 Brezza

96 – Barolo Vigna Arborina 2018 Elio Altare

96 – Derthona Sterpi 2020 Vigneti Massa

96 – Gabiano Riserva A Matilde Giustiniani 2016 Castello di Gabiano

96 – Gattinara Riserva Osso San Grato 2018 Antoniolo

96 – Gattinara Vigna Valferana 2019 Paride Iaretti

96 – Grignolino d’Asti Monferace 2018 Tenuta Santa Caterina

96 – Langhe Nebbiolo Ester Canale 2020 Giovanni Rosso

96 – Monferrato Rosso Sul Bric 2020 Franco M. Martinetti

96 – Nizza Riserva Vigna dell’Angelo 2019 Cascina La Barbatella

96 – Nizza Riserva Vignali 2019 L’Armangia

96 – Piemonte Moscato Passito La Bella Estate 2021 Vite Colte

96 – Roero Arneis 7 anni 2016 Angelo Negro

96 – Roero Arneis Riserva Renesio Incisa 2019 Monchiero Carbone

96 – Roero Le Coste 2020 Cascina Ca’ Rossa

96 – Roero Riserva Mombeltramo 2019 Malvirà

95 – Barbaresco Basarìn Vecchie Viti 2020 Cascina Luisin

95 – Barbaresco Fausoni 2020 Sottimano

95 – Barbaresco Montestefano 2019 Serafino Rivella

95 – Barbaresco Pajé Vecchie Viti 2017 Roagna I Paglieri

95 – Barbaresco Pajoré 2020 Rizzi

95 – Barbaresco Riserva Basarìn 2016 Punset

95 – Barbaresco Ronchi 2020 Albino Rocca

95 – Barbaresco Sorì Paitin Serraboella 2020 Paitin

95 – Barbera d’Alba Francia 2021 Giacomo Conterno

95 – Barbera d’Asti Bricco della Bigotta 2019 Braida

95 – Barbera d’Asti La Crena 2021 Vietti

95 – Barolo Arborina 2019 Mauro Veglio

95 – Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2019 Brovia

95 – Barolo Bricco delle Viole 2019 Mario Marengo

95 – Barolo Bricco delle Viole 2019 G.D. Vajra

95 – Barolo Brunella 2019 Boroli

95 – Barolo Bussia Vigna Fantini 2019 Amalia Cascina in Langa

95 – Barolo Cannubi 2019 Poderi Luigi Einaudi

95 – Barolo Falletto Vigneto Le Rocche 2019 Bruno Giacosa

95 – Barolo Lazzarito La Delizia 2019 Fontanafredda

95 – Barolo Monvigliero 2019 Fratelli Alessandria

95 – Barolo Parafada 2019 Palladino

95 – Barolo Ravera 2019 Abbona Marziano

95 – Barolo Ravera Bricco Pernice 2018 Elvio Cogno

95 – Barolo Riserva Cannubi Collezione Rag. Franco Miroglio 2017 Tenuta Carretta

95 – Barolo Riserva Lazzarito 2017 Réva

95 – Barolo Sarmassa Vigna Merenda 2018 Scarzello

95 – Barolo Serradenari 2019 Dosio Vigneti

95 – Barolo Serradenari 2019 Ratti

95 – Barolo Villero 2019 Oddero Poderi e Cantine

95 – Bramaterra Riserva I Porfidi 2012 Tenute Sella

95 – Erbaluce di Caluso Passito Alladium 2017 Cieck

95 – Freisa di Chieri Superiore Vigna Villa della Regina 2019 Balbiano

95 – Gattinara Molsino 2019 Nervi

95 – Gavi dei Gavi D’Antan 2009 La Scolca

95 – Gavi del Comune di Gavi Minaia 2022 Nicola Bergaglio

95 – Gavi del Comune di Gavi Villa Sparina 10 anni 2011 Villa Sparina

95 – Gavi Riserva Vigna Madonnina 2020 La Raia

95 – Nizza Le Nicchie 2020 La Gironda

95 – Nizza Pomorosso 2020 Coppo

95 – Nizza Riserva Bauda 2019 Tenuta Olim Bauda

95 – Nizza Riserva Gioco dell’Oca 2020 Poderi Rosso Giovanni

95 – Nizza Riserva La Court 2020 Michele Chiarlo

95 – Roero Bric Valdiana 2020 Giovanni Almondo

95 – Roero Riserva Printi 2019 Monchiero Carbone

95 – Roero Riserva Valmaggiore 2020 Valfaccenda

95 – Roero Sanche 2020 Stefano Occhetti

95 – Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Prünent Diecibrente 2019 Cantine Garrone

Puglia

98 – Gioia del Colle Riserva Nascìddò 2020 Vigna Liponti

98 – Salento Primitivo Es 2021 Gianfranco Fino Viticoltore

97 – Castel del Monte Rosso Riserva Vigna Pedale 2019 Torrevento

97 – Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020 Tenute Chiaromonte

96 – Gioia del Colle Primitivo Riserva 1821 2019 Tenuta Patruno Perniola

96 – Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 Plantamura

96 – Gioia del Colle Primitivo Riserva Bio 2020 Fatalone

96 – Salento Chardonnay Teresa Manara VT 15 settembre 2022 Cantele

96 – Valle d’Itria Silos 2022 Lasorte Cuadra

95 – Castel del Monte Pietrabianca 2022 Tormaresca

95 – Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2020 Cantine Polvanera

95 – Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo 2020 Tenute Chiaromonte

95 – Gioia del Colle Primitivo Senatore 2019 Coppi Casa Vinicola

95 – Puglia Primitivo Centosassi Bio 2020 Amastuola

95 – Salento Bianco Donna Augusta 2021 Vespa Vignaioli per Passione

95 – Salento Negroamaro Jo 2021 Gianfranco Fino Viticoltore

95 – Salento Primitivo Per Lui 2019 Leone de Castris

95 – Salento Rosato Clò de Girofle 2022 Garofano Vigneti e Cantine

95 – Salento Rosso Graticciaia 2018 Vallone

95 – Salento Rosso Negroamaro Patriglione 2018 Cosimo Taurino

95 – Salento Verdeca Askos 2022 Masseria Li Veli

95 – Salice Salentino Riserva Aiace 2020 Castello Monaci

Romagna

97 – Colli Piacentini Vin Santo della Val di Nure Albarola 2012 Cantina Barattieri

97 – In Correggio Rosso Millesimato DT 2004 Lini 910

96 – Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Corbeau 2018 Luretta

95 – Colli di Parma Malvasia Anfora 2022 Oinoe

95 – Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Luna Selvatica 2020 La Tosa

95 – Colli Piacentini Malvasia Bianca Regina 2016 Lusenti

95 – Colli Piacentini Gutturnio Riserva Bollo Rosso 2019 Cantina Valtidone

95 – Granconcerto Brut Rosso 2020 Medici Ermete

95 – Il Pigro Dosaggio Zero 2020 Cantine Romagnoli Villò

95 – Lambrusco di Sorbara Leclisse 2022 Paltrinieri

Sardegna

99 – Romangia Dettori Rosso 2017 Tenute Dettori

98 – Barbagia Rosso Ghirada Istevene 2021 VikeVike

98 – Isola dei Nuraghi Bovale Nuracada 2021 Audarya

97 – Cannonau di Sardegna Riserva Berteru 2021 Cantina Gungui

97 – Melavaxìa 2022 Cantine di Neoneli

97 – Romangia Bianco Li Sureddi 2021 Antichi Vigneti Manca

97 – Romangia Dettori Bianco 2021 Tenute Dettori

97 – Vernaccia di Oristano Riserva 2002 Fratelli Serra

96 – Barbagia Rosso Tzappu 2021 Gianfranco Siotto

96 – Cannonau di Sardegna Bobotti+ 2021 Cantina Sannas

96 – Cannonau di Sardegna De Vidda 2022 Pasquale Bonamici

96 – Cannonau di Sardegna Malarthana 2021 Cantina Mulargiu

96 – Cannonau di Sardegna Riserva Ghirada Murruzzone 2019 Giuseppe Sedilesu

96 – Carignano del Sulcis Nero Miniera 2021 Enrico Esu

96 – Isola dei Nuraghi Al Sol Brilla 2021 La Contralta

96 – Vermentino di Gallura Superiore 2022 Jankara

95 – Alghero Riserva Marchese di Villamarina Cabernet 2019 Sella & Mosca

95 – Barbagia Rosso Ghirada Baraule 2021 Cantina Antonio Mele

95 – Barbagia Rosso Ghirada Garaunele 1920 2021 Vinzas Artas

95 – Barbagia Rosso Ghirada Garaunele A 2022 ‘Esole

95 – Barbagia Rosso Ghirada Gurguruò 2021 VikeVike

95 – Cannonau di Sardegna Cupanera 2022 Giuliana Puligheddu

95 – Cannonau di Sardegna Classico Dule 2019 Gabbas

95 – Cannonau di Sardegna Riserva 2019 Orgosa

95 – Cannonau di Sardegna Riserva 2020 Olianas

95 – Cannonau di Sardegna Riserva Brulleri 2020 Osvaldo Soddu

95 – Carignano del Sulcis Il Bio 1 Su Piede Franco 2019 Tenuta La Sabbiosa

95 – Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2019 Cantina Santadi

95 – Isola dei Nuraghi Fàula 2022 Cantina Dessena

95 – Isola dei Nuraghi Turriga 2019 Argiolas

95 – Mandrolisai Superiore Antiogu 2020 Fradiles

95 – Romangia Bianco Sussinku 2021 Nuraghe Crabioni

95 – Semidano di Sardegna Tittìa 2022 Pedra Niedda Tenute

Sicilia

98 – Pantelleria Passito Ben Ryè 2020 Donnafugata

98 – Terre Siciliane Franchetti 2021 Passopisciaro

98 – Terre Siciliane Riesling Eruzione 1614 2021 Planeta

97 – Etna Bianco Superiore Il Musmeci 2020 Tenuta di Fessina

97 – Etna Rosso Alta Mora Guardiola 2019 Cusumano

97 – Etna Rosso Barbagalli 2020 Pietradolce

97 – Etna Rosso Calderara Sottana 2021 Tenuta delle Terre Nere

97 – Etna Rosso San Lorenzo 2021 Girolamo Russo

97 – Faro Palari 2018 Palari

97 – Marsala Superiore Riserva Oro 2009 Marco De Bartoli

97 – Monreale Catarratto Lu Bancu 2022 Feudo Disisa

96 – Etna Bianco A’Puddara 2021 Tenuta di Fessina

96 – Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2019 Barone di Villagrande

96 – Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2018 Benanti

96 – Etna Rosso Arcuria 2021 Graci

96 – Etna Rosso Contrada Sciaranuova Tascante 2020 Tasca d’Almerita

96 – Etna Rosso Riserva Zottorinoto 2019 Cottanera

96 – Malvasia delle Lipari Passito 2022 Caravaglio

96 – Sicilia Duca Enrico 2019 Duca di Salaparuta

96 – Sicilia Grillo Laluci 2022 Baglio del Cristo di Campobello

96 – Sicilia Menfi Chardonnay Didacus 2020 Planeta

96 – Sicilia Nerello Mascalese Vigneto Barbabecchi Magma 2020 Frank Cornelissen

96 – Terre Siciliane Contrada R 2021 Passopisciaro

96 – Terre Siciliane NeroBufaleffj 2019 Gulfi

96 – Terre Siciliane Sole dei Padri 2012 Dei Principi di Spadafora

96 – Terre Siciliane Zibibbo Passito Zhabib 2022 Hibiscus

95 – Contea di Sclafani Rosso del Conte Tenuta Regaleali 2018 Tasca d’Almerita

95 – Eloro Sciavé 2019 Riofavara

95 – Etna Bianco Ante 2021 I Custodi delle Vigne dell’Etna

95 – Etna Rosso 2017 Tornatore

95 – Malvasia delle Lipari Passito Na’jm 2021 Cantine Colosi

95 – Marsala Vergine Riserva VR 3911 2011 Florio

95 – Sicilia Bianco Cyane 2022 Pupillo

95 – Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2019 Feudo Montoni

95 – Sicilia Nero d’Avola Riserva Don Antonio 2020 Morgante

95 – Sicilia Noto Rosso Doppiozeta 2019 Zisola

95 – Sicilia Rosso Mille e una Notte 2019 Donnafugata

95 – Sicilia Syrah Kaid 2021 Alessandro di Camporeale

95 – Sicilia Vittoria Il Frappato 2022 Valle dell’Acate

Toscana

99 – Brunello di Montalcino Riserva 2016 Biondi Santi – Tenuta Il Greppo

99 – Chianti Classico Gran Selezione 2016 Isole e Olena

99 – Chianti Classico Gran Selezione 2019 Querciabella

99 – Toscana Tenuta di Trinoro 2020 Tenuta di Trinoro

98 – Bolgheri Sassicaia 2020 Tenuta San Guido

98 – Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2019 Poggio al Tesoro

98 – Chianti Classico Gran Selezione Aluigi 2019 Le Cinciole

98 – Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Casanova 2019 Castello di Volpaia

98 – Chianti Classico Gran Selezione Ipsus Caggio 2019 Ipsus

98 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2018 Castello di Monsanto

98 – Costa Toscana Cabernet Duemani 2020 Duemani

98 – Toscana I Sodi di San Niccolò 2019 Castellare di Castellina

98 – Toscana Le Pergole Torte 2020 Montevertine

98 – Toscana Riecine di Riecine 2020 Riecine

98 – Toscana Rosso Lupicaia 2018 Castello del Terriccio

98 – Toscana Rosso Paleo 2020 Le Macchiole

98 – Vin Santo del Chianti Classico 2012 Rocca di Montegrossi

97 – Bolgheri Superiore Ornellaia La Proporzione 2020 Ornellaia

97 – Brunello di Montalcino 2018 Fuligni

97 – Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2018 Il Marroneto

97 – Brunello di Montalcino Riserva 2015 Le Potazzine

97 – Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento 2016 Col d’Orcia

97 – Brunello di Montalcino Sugarille 2018 Pieve Santa Restituta

97 – Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2018 Casanova di Neri

97 – Chianti Classico 2020 Tenuta di Carleone

97 – Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2020 Ricasoli

97 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2020 Riecine

97 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Sessina 2019 Dievole

97 – Chianti Classico Vigneto La Selvanella 2019 Fattorie Melini e Vigneti La Selvanella

97 – Maremma Toscana Sauvignon Poggio del Crine 2018 Tenuta Montauto

97 – Suvereto Rosso Montecristo 2019 Bulichella

97 – Toscana Caberlot 2020 Podere Il Carnasciale

97 – Toscana Cabernet Guardavigna 2019 Podere Forte

97 – Toscana Merlot Masseto 2020 Masseto

97 – Toscana Merlot Redigaffi 2020 Tua Rita

97 – Toscana Pinot Nero La Pineta 2021 Podere Monastero

97 – Toscana Rosso Biserno 2020 Tenuta di Biserno

97 – Toscana Rosso Il Borro 2019 Il Borro

97 – Toscana Rosso Messorio 2020 Le Macchiole

97 – Toscana Sangiovese Per Filo 2022 Principe Corsini – Villa Le Corti

97 – Toscana Syrah Per Sempre 2020 Tua Rita

97 – Val d’Arno di Sopra Vigna Galatrona 2021 Petrolo

97 – Vino Nobile di Montepulciano Caggiole 2020 Poliziano

96 – Bolgheri Superiore Grattamacco 2020 Grattamacco

96 – Bolgheri Superiore Il Castellaccio 2020 Podere Il Castellaccio

96 – Brunello di Montalcino 2018 Giodo

96 – Brunello di Montalcino La Casaccia 2018 Canalicchio di Sopra

96 – Brunello di Montalcino Riserva Dieci Anni 2013 Le Chiuse

96 – Brunello di Montalcino Vecchie Viti 2018 Siro Pacenti

96 – Carmignano Riserva 2020 Tenuta Ceri

96 – Chianti Classico Assai 2018 Terra di Seta

96 – Chianti Classico Gran Selezione Badiola 2020 Castello di Fonterutoli

96 – Chianti Classico Gran Selezione Il Solatio 2019 Castello di Albola

96 – Chianti Classico Gran Selezione La Corte 2020 Castello di Querceto

96 – Chianti Classico Gran Selezione Montebello Sette 2019 Tolaini

96 – Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2019 Ruffino

96 – Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2019 Castello di Ama

96 – Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2019 Rocca delle Macìe

96 – Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2020 Tenuta di Arceno

96 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2020 Fontodi

96 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Grospoli 2020 Lamole di Lamole

96 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montaperto 2019 Fattoria Carpineta Fontalpino

96 – Chianti Classico Riserva 2019 Val delle Corti

96 – Chianti Classico Riserva Le Vigne 2020 Istine

96 – Chianti Classico Riserva Vigna Barbischio 2020 Maurizio Alongi

96 – Colli di Luni Vermentino I Pini di Corsano 2021 Terenzuola

96 – Costa Toscana Syrah Suisassi 2020 Duemani

96 – Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2019 Sassotondo

96 – Toscana Arcanum 2019 Tenuta di Arceno

96 – Toscana Campo di Camagi 2020 Tenuta di Trinoro

96 – Toscana Cepparello 2020 Isole e Olena

96 – Toscana Don Vincenzo 2018 Casaloste

96 – Toscana Fontalloro 2020 Fèlsina

96 – Toscana FSM 2019 Castello Vicchiomaggio

96 – Toscana Poggio ai Chiari 2015 Colle Santa Mustiola

96 – Toscana Rosso Avvoltore 2018 Morisfarms

96 – Toscana Rosso Monteverro 2020 Monteverro

96 – Toscana Rosso Saffredi 2020 Fattoria Le Pupille

96 – Toscana Rosso Ugo Contini Bonacossi 2018 Capezzana

96 – Toscana Rosso Ventaglio 2019 Argentiera

96 – Toscana Sangiovese 2020 Vallepicciola

96 – Toscana Sangiovese Cabreo Mytho 2019 Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

96 – Toscana Solaia 2020 Antinori

96 – Val di Cornia Rosso Poggio Miniera 2015 Monterufoli

96 – Vernaccia di San Gimignano Riserva L’Albereta 2020 Il Colombaio di Santa Chiara

96 – Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2019 Boscarelli

95 – Alta Valle della Greve Piantonaia 2020 Podere Poggio Scalette

95 – Bolgheri Superiore Argentiera 2020 Argentiera

95 – Bolgheri Superiore C.F.11 2020 Dario Di Vaira Vignaiolo a Bolgheri

95 – Bolgheri Superiore Caccia al Piano 2020 Caccia al Piano

95 – Brunello di Montalcino 2018 Capanna

95 – Brunello di Montalcino 2018 Pietroso

95 – Brunello di Montalcino 2018 Poggio di Sotto

95 – Brunello di Montalcino A Diletta 2016 Col di Lamo

95 – Brunello di Montalcino Bramante 2018 Sanlorenzo

95 – Brunello di Montalcino Campo Marzio 2018 Corte Pavone

95 – Brunello di Montalcino Filo di Seta 2018 Castello Romitorio

95 – Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2018 Casanova di Neri

95 – Brunello di Montalcino Helychrysum 2018 San Polino

95 – Brunello di Montalcino Le Lucere 2018 San Filippo

95 – Brunello di Montalcino Ofelio 2018 Cencioni, Patrizia

95 – Brunello di Montalcino Pianrosso 2018 Ciacci Piccolomini d’Aragona

95 – Brunello di Montalcino Ragnaie V.V. 2018 Le Ragnaie

95 – Brunello di Montalcino Riserva Mercatale 2017 Ridolfi

95 – Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento 2017 Castelgiocondo

95 – Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2018 Argiano

95 – Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2018 Mastrojanni

95 – Brunello di Montalcino Vigna Marruccheto 2018 Banfi

95 – Carmignano Riserva 2020 Piaggia

95 – Carmignano Riserva Montalbiolo 2019 Fattoria Ambra

95 – Chianti Classico 2021 Querciabella

95 – Chianti Classico Gran Selezione 2020 Carpineto

95 – Chianti Classico Gran Selezione 2020 Lilliano

95 – Chianti Classico Gran Selezione Cellole 2019 San Fabiano Calcinaia

95 – Chianti Classico Gran Selezione Roncicone 2020 Ricasoli

95 – Chianti Classico Gran Selezione San Lazzaro Fattoria di Valiano 2020 Piccini 1882

95 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2020 Bibbiano

95 – Chianti Classico Gran Selezione Vigna Poggiarso 2019 Castello di Meleto

95 – Chianti Classico Gran Selezione Villa Rosa 2019 Famiglia Cecchi

95 – Chianti Classico Riserva 2019 Capannelle

95 – Chianti Classico Riserva Ruello 2019 Boschetto Campacci

95 – Chianti Rufina Riserva Vecchie Viti 2020 Frescobaldi

95 – Cortona Syrah Cuculaia 2019 Fabrizio Dionisio

95 – Costa Toscana La Regola 2020 Podere La Regola

95 – Maremma Toscana Nectar Dei 2020 Nittardi

95 – Montecucco Sangiovese Riserva Poggio Lombrone 2019 ColleMassari

95 – Morellino di Scansano Riserva Madrechiesa 2020 Terenzi

95 – Orcia Sangiovese Melo 2018 Podere Forte

95 – Rosso di Montalcino 2020 Cupano

95 – Rosso di Montalcino 2020 Poggio di Sotto

95 – Rosso di Montalcino 2021 Salvioni – Cerbaiola

95 – Rosso di Montalcino Rossofonte 2020 Ciacci Piccolomini d’Aragona

95 – Toscana Cabernet Bacicolo 2020 Il Colombaio di Santa Chiara

95 – Toscana Cabernet Filare 18 2021 Tenuta Casadei

95 – Toscana Cabernet Villanoviana 2020 Villanoviana

95 – Toscana Caburnio 2018 Tenuta Monteti

95 – Toscana Guidalberto 2021 Tenuta San Guido

95 – Toscana Manuzio 2018 Panzanello

95 – Toscana Rosso Luce 2020 Luce della Vite

95 – Toscana Rosso Oreno 2021 Tenuta Sette Ponti

95 – Toscana Rosso Prima Pietra 2019 Castiglion del Bosco

95 – Toscana Sangioveto 2018 Badia a Coltibuono

95 – Toscana Tignanello 2020 Antinori

95 – Vernaccia di San Gimignano Carromatto 2021 La Torre Fattoria

95 – Vernaccia di San Gimignano Riserva 2019 Panizzi

95 – Vernaccia di San Gimignano Riserva 2020 La Lastra

95 – Vin Santo di Carmignano 2015 Capezzana

95 – Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2020 Poliziano

95 – Vino Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2019 Le Berne

95 – Vino Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2019 Avignonesi

95 – Vino Nobile di Montepulciano Vigne Vecchie di Famiglia 2017 Tiberini

95 – Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2018 Dei

95 – Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2019 Bindella

Trentino

97 – Trentino Superiore Pinot Nero Brusafer 2021 Cavit

97 – Trentodoc Riserva Giulio Ferrari 2012 Ferrari Trento

97 – Vigneti delle Dolomiti San Leonardo 2018 San Leonardo

96 – Trentodoc Flavio 2015 Rotari – Mezzacorona

96 – Trentodoc Riserva Altemasi Graal 2016 Altemasi

96 – Trentodoc Riserva del Fondatore 976 2012 Letrari

95 – Teroldego Rotaliano Riserva Luigi 2019 Dorigati

95 – Teroldego Rotaliano Vigilius 2020 De Vescovi Ulzbach

95 – Trentino Pinot Grigio Ramato Controcanto 2021 Tenute Sajni Fasanotti

95 – Trentino Superiore Nosiola Vino Santo 2006 Cantina Toblino

95 – Trentino Superiore Rosso Quattro Vicariati 2019 Cavit

95 – Trentodoc Altinum Pas dosé 2019 Cantina Aldeno

95 – Trentodoc Inkino Nature 2017 Mas dei Chini

95 – Trentodoc Riserva Aquila Reale 2013 Cesarini Sforza Spumanti

95 – Trentodoc Riserva Cuvée dell’Abate 2012 Abate Nero

95 – Trentodoc Riserva Giulio Ferrari Rosé 2012 Ferrari Trento

95 – Trentodoc Riserva Maso Poli 2017 Gaierhof – Maso Poli

95 – Trentodoc Riserva Romanese 2018 Cantina Romanese

95 – Trentodoc Rosé Monsieur Martis 2018 Maso Martis

95 – Vigneti delle Dolomiti Bianco Maso Franch 2017 Cantina di La-Vis



Umbria

98 – Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2019 Lungarotti

98 – Umbria Cervaro della Sala 2021 Castello della Sala

97 – Montefalco Sagrantino Carapace Lunga Attesa 2016 Tenuta Castelbuono

97 – Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 Arnaldo Caprai

96 – Nerosé 60 mesi La Madeleine

96 – Vinsanto Amelia 10 Anni 2011 La Palazzola

96 – Montefalco Sagrantino Arquata 2016 Adanti

96 – Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2019 Tabarrini

96 – Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone 2018 Antonelli

95 – Montefalco Rosso Riserva 2020 Cantina Fratelli Pardi

95 – Montefalco Sagrantino 2018 Goretti

95 – Montefalco Sagrantino Exubera 2017 Terre de la Custodia

95 – Narni Ciliegiolo Grifo di Narnia 2018 Leonardo Bussoletti

95 – Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2020 Palazzone

95 – Orvieto Classico Superiore Mare Antico 2021 Decugnano dei Barbi

95 – Orvieto Classico Superiore Muffa Nobile Calcaia 2020 Barberani

95 – Torgiano Bianco Vigna Il Pino 2020 Lungarotti

95 – Umbria Bianco Primo d’Anfora 2020 Argillae

95 – Umbria Grechetto Fiorfiore 2021 Cantina Roccafiore

Valle d’Aosta

97 – Valle d’Aosta Syrah Non Expedit 2021 Elio Ottin

96 – Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater 2021 Maison Anselmet

95 – Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2021 La Vrille

95 – Valle d’Aosta Neige d’Or 2019 Les Crêtes

95 – Valle d’Aosta Pinot Nero Les Frères 2019 Grosjean Vins

95 – Vin Blanc Sopraquota 900 2021 Rosset Terroir

Veneto

100 – Amarone della Valpolicella Classico 2013 Bertani

99 – Amarone della Valpolicella Classico Tre Terre 2013 Giuseppe Quintarelli

99 – Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2016 Romano Dal Forno

98 – Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2013 Masi

98 – Amarone della Valpolicella Classico Riserva Mattonara 2009 Zýme

97 – Amarone della Valpolicella Classico Riserva Fieramonte 2016 Allegrini

97 – Amarone della Valpolicella Marne 180 2019 Tedeschi

97 – Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2016 Romano Dal Forno

97 – Grave di Stecca 2017 Nino Franco

97 – Veneto Rosso Harlequin 2016 Zýme

96 – Amarone della Valpolicella 2018 Roccolo Grassi

96 – Amarone della Valpolicella 2019 Monte Zovo – Famiglia Cottini

96 – Amarone della Valpolicella Case Vecie 2017 Brigaldara

96 – Amarone della Valpolicella Classico Vaio Armaron 2016 Serego Alighieri

96 – Amarone della Valpolicella Maximum Agium 2017 Massimago

96 – Recioto della Valpolicella Classico 2015 Giuseppe Quintarelli

96 – Soave Classico I Palchi 2021 Inama

96 – Soave Classico La Rocca 2021 Pieropan

95 – Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2018 Tenuta Sant’Antonio

95 – Amarone della Valpolicella Classico 2013 Terre di Leone

95 – Amarone della Valpolicella Classico 2016 Rubinelli Vajol

95 – Amarone della Valpolicella Classico Riserva Ca’ Florian 2015 Tommasi

95 – Amarone della Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2017 Tedeschi

95 – Amarone della Valpolicella Classico Riserva Le Origini 2017 Bolla

95 – Amarone della Valpolicella Mai dire Mai 2015 Pasqua Vigneti e Cantine

95 – Amarone della Valpolicella Sant’Urbano 2019 Speri

95 – Asolo Prosecco Superiore Vecchie Uve 2019 Bele Casel

95 – Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Donna Daria 2019 Conte Emo Capodilista – La Montecchia

95 – Colli Euganei Rosso Gemola 2018 Vignalta

95 – Colli Trevigiani Brichet 2022 Casa Coste Piane

95 – Colli Trevigiani Pinot Nero Roccolo 2019 Serafini & Vidotto

95 – Custoza Superiore Amedeo 2021 Cavalchina

95 – Custoza Superiore Cà del Magro 2021 Monte del Frà

95 – Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Brut La Rivetta Villa Sandi

95 – Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Bio 2022 Bortolomiol

95 – Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martina Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2022 Merotto

95 – Valpolicella Classico Superiore Ognissanti di Novare 2020 Bertani

95 – Veneto Garganega Rivalonga 2021 Menti Vini

95 – Veneto Rosso Fratta 2018 Maculan

95 – Verona Corvina La Poja 2018 Allegrini

Premi speciali