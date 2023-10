Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13

Il Valdobbiadene Docg Extra Brut Cuvée 13, frutto di 25 anni di esperienza, è ottenuto dalla selezione di 13 vigne scelte su 102 delle colline pedemontane del Conegliano Valdobbiadene Docg. Ognuna di queste uve possiede specifiche peculiarità, sono state vinificate separatamente, e solo successivamente unite per ottenere un insieme di profondo spessore da cui vengono create le cuvées. Pur avendo presenza di residuo zuccherino, mantiene nel contempo linee asciutte.

Abbinamento

Ottimo per l’aperitivo, si abbina bene a piatti di pesce o verdure. Performante nei primi piatti come i cappelletti in brodo o il risotto con il branzino. Piatti della tradizione dal gusto gentile che ben si abbinano alla delicatezza leggermente morbida e nel contempo asciutta di questo vino.

Prezzo al pubblico € 14,90

Col Vetoraz

Strada delle Treziese 1 - 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 975291