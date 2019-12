Rossi di Franciacorta, che sorpresa Piacciono i “Gradoni” di Villa

Pubblicato il 18 dicembre 2019 | 11:32

nche in Franciacorta è possibile fare vini rossi dignitosi». Ne è convita la famiglia Bianchi-Pizziol, titolare della cantina Villa in quel di Monticelli Brusati. Affermazione supportata dai fatti durante la verticale di 10 “Gradoni” rossi delle annate ‘94-‘96-‘98-‘99; 2000-‘01-‘02-‘03-‘05 e ’08.Si è trattato di una prima assoluta con protagonisti i “Gradoni Curtefranca Doc”, il rosso cru di casa Villa. I gradoni, sostenuti da muretti a secco, sono quelli che si trovano alle spalle delle storiche cantine bresciane del 1500, che fanno parte dell'antico Borgo valorizzato attorno agli anni ‘70 con il recupero dei terreni terrazzati. Un dolce pendio che gode di un’esposizione solare ottimale e un’escursione termica giorno notte che aiuta a fissare i profumi e garantisce una lenta maturazione delle uve.Qui nascono le 90mila bottiglie di diverse annate che Villa ha deciso di proporre ai consumatori, assieme alle più note e famose bollicine Docg. La verticale ha permesso di scoprire una produzione limitata che può rappresentare una interessante alternativa sul mercato e integrazioni produttive e commerciali anche per altre aziende. Alcuni dei vini di punta - le eccellenti bollicine rosé demisec Briolette e i Gradoni 2013 - hanno accompagnato la festa di fine anno con il più classico dei piatti bresciani: lo spiedo con polenta, una forte proposta gourmet, eseguita nel rispetto della tradizione dal ristoratore Emilio Zanola.Lo hanno ricordato, il fondatore dell'azienda Alessandro Bianchi, con la figlia Roberta gran signora nell'accoglienza e nella gestione dell'azienda e il marito. «Anche grazie a questo territorio di origine marina, Villa Franciacorta - hanno sottolineato - è in grado di produrre vini rossi che di anno in anno confermano l'assoluta qualità e il valore indiscusso dei grandi cru. I Gradoni rappresentano l'emblema della tradizione, la valorizzazione dell’ambiente, la biodiversità e una interessante riscoperta delle potenzialità del territorio».Per informazioni: www.villafranciacorta.it