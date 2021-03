Vini Oltrepò Pavese, approvato il bilancio e scelti i 21 consiglieri

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 09:52

D

Approvato il bilancio

L'assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023





I 21 consiglieri scelti

La presidente uscente: Verso la ripartenza per le denominazioni

a 17 a 21: cambia il numero deidel. Una svolta in tema di rappresentatività del territorio in quanto è stata allargata la compagine che gestirà le sorti vitivinicole del territorio oltrepadano.Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre scadeva il mandato del Consiglio di Amministrazione. L’assemblea ha determinato in 21 il numero di Consiglieri dai 17 attuali:deld'amministrazione del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese rispecchia la volontà di collaborare di tutto il territorio, un'azione concreta già evidenziata negli ultimi accordi e frutto di collaborazioni con i varie leche hanno permesso al Territorio vitivinicolo di fare rete, è il commento dellache ha ringraziato la squadra con cui ha lavorato e ha sottolineato la collaborazione fattiva ottenuta dal precedente presidente Luigi Gatti.L'assemblea dei soci del Consorzio, convocata lunedì primo marzo, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, in conformità con i dpcm che regolamentano l'emergenza Covid-19, ha approvato ilchiuso al 31 dicembre 2020 e il2021. Nel corso della stessa assemblea è stato rinnovato anche il Collegio sindacale per il triennio 2021/2023 nelle persone di Vittorino Orione (Presidente) e di Elena Cavallotti e Giovanni Giorgi (Sindaci Effettivi).L'assemblea ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023 con l’implementazione dei membri a 21 unità. Persono stati eletti Andrea Barbieri, Camillo Dal Verme, Federico Defilippi, Alessio Gaiaschi, Ottavia Giorgi Vistarino, Paolo Verdi, Sara Zambianchi.Per lasono stati nominati Stefano Dacarro, Gilda Fugazza, Andrea Giorgi, Marco Maggi, Mattia Nevelli, Valeria Radici Odero, Francesca Seralvo. Infine, nella categoria, sono stati nominati Luca Bellani, Quirico Decordi, Giovanna Fugazza, Renato Guarini, Massimo Ornaghi, Pier Paolo Vanzini, Valeria Vercesi.Il presidente uscente del Consorzio, Gilda Fugazza, ha puntualizzato: «L'allargamento rappresenta la presenza e la partecipazione di realtà significative, fortemente rappresentative deldell'Oltrepò Pavese vitivinicolo. Unaper sostenere le Denominazioni del vino e una forza produttiva importante della nostra Regionee del nostro».Nei prossimi giorni sarà convocato il Consiglio di Amministrazione per la designazione del presidente e dei vicepresidenti.