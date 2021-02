Cresce il Consorzio Oltrepò Pavese: 21 membri nel nuovo Consiglio

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 16:16

Un vigneto nell'Oltrepò Pavese

Giorgi: Inizia una nuova era

Oltrepò, non solo Pinot Nero

l Consorzio tutela vinisi ingrandisce e raggiunge i 21 membri all'interno del proprio consiglio direttivo. Una svolta, applaudita dai vertici della cantina, che punta a una maggiore partecipazione del territorio nelle scelte determinanti.In attesa del nuovo corso del Consorzio che sarà chiamato ad esprimersi a fine mese, «sono convinto del fatto che inizia una nuova era per il territorio», ha affermato il presidente del Consorzio,. «Abbiamo dimostrato con fatti concreti come la nostra cantina abbia lavorato per uncomune a favore dell’Oltrepò vitivinicolo, ovvero aumentare la numerosità dei soci all’interno del Consorzio e, di conseguenza, la partecipazione. La nostra cantina, in questi anni del nuovo corso, è il luogo ideale del confronto fra tutti i viticoltori ed in particolare è il baluardo dei produttori di uve dell’Oltrepò Pavese», ha aggiunto Giorgi.Ma il lavoro non si conclude qui: «Sistemata la- ha spiegato Giorgi - occorre raggiungere nuovi traguardi circa il prezzo delle uve mentre la redditività delleva sicuramente aumentata. Sono più che mai convinto che il valore aggiunto della filiera debba essere ridistribuito anche agli agricoltori e non solo agli industriali ».Con la commercializzazione della Selezione Cotarella di, la cantina ha messo suluna serie di diverse tipologie di vino perché è convinta che l’Oltrepò non debba solo essere espressione del Pinot Nero. «Ildeve investire anche sulle produzioni che da sempre lo hanno caratterizzato e possono costituire un trampolino di lancio sui mercati. È giunto il momento di investire maggiormente sul nostro Pinot Grigio Doc che nasce da uve straordinarie che non hanno eguali in nessuna zona d’Italia. Può essere il biglietto da visita ideale per fare breccia nei mercati americani e inglesi. Non possiamo dimenticare poi il, un’uva vituperata da tutti ma che con il giusto investimento in comunicazione e in promozione può dare soddisfazioni in termini di mercato», ha ribadito Giorgi.L’attenzione del presidente Giorgi ricade poi sullea bacca rossa: «In questo contesto di valorizzazione deipiù rappresentativi non possono mancare Croatina e Barbera, le cui uve regalanostraordinari e moderni, in linea con le nuove tendenze del mercato e dei winelovers. In questa direzione deve andare essenzialmente anche una revisione dei disciplinari di produzione che dovranno avere la forza di valorizzare queste uve. Ritengo che questo sia l’primario che dovrà porsi il futuro consiglio del Consorzio».