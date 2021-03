Le donne moderne di Cà Maiol. Premiato il progetto digitale della cantina gardesana

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 10:44

E

Tre donne, tre vini. Fonte: behance Marianna Tomaselli





Obiettivo dare valore all’universo femminile

Donne moderne e vino

Special pack in limited edition

saltare la figura della, celebrandone ipersonali e favorendo un fortedie identificazione. Proprio oggi, in occasione della Festa della donna , cantina- punto di riferimento– punta a questi valori attraverso la#GirlsLovingCamaiol, realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Shots e l’illustratriceIl progetto è statocome “” per gli Annual Creative Awards 2020, rassegna organizzata da Social Creative Awards e volta a premiare i digital contents di maggior impatto e rilievo.#GirlsLovingCamaiol dà voce all’universo femminile attraverso una serie di- forma artistica capace di creare identità astratte e caratterizzanti al tempo stesso – capaci di dar vita a un racconto per, uno“in rosa” di scene diTre figure femminili,, che ricalcano in ogni loro sfumatura, lineamento e tratto caratteriale le diverse personalità degli iconicifirmati: la donna “” è conviviale, determinata e sempre al passo con i tempi e le mode; la donna “” è femminile, riservata, legata ai valori della famiglia e attenta al proprio contributo sociale; la donna “” è invece amante della natura, naive, creativa, delicata, libera ma riflessiva.Tratto comune di queste donne, dei vini che rappresentano e degli autori del progetto è l’origine: le rive a sud deldi, che hanno dato i natali alla giovane ma già affermata illustratrice, alla nota agenzia di comunicazione di Desenzano del Garda e alla Cantina, che dal 1967 sorge nel cuore della Lugana.Un progetto, quello di #GirlsLovingCamaiol, nato come digitale ma che presto si concretizzerà in unoin limited edition. Un ulteriore omaggio di Cà Maiol alla figura femminile: libera, ambiziosa ed unica nelle proprie scelte, aspirazioni e valori.