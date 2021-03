Non è una cucina per donne? Eppure le Stelle brillano

Primo Piano del 08 marzo 2021 | 08:30

In Italia il 51% dei ristoratori dichiara di avere una chef donna

ualcosa sembra bollire in pentola. E lapiù famosa diche nelè diventata piùci fa ben sperare che il piatto finale diventi finalmente ricco. Già, perchéavrebbe dovuto esserlo da tempo. E senza troppi proclami. Ma che se ne dica ilnel mondo della, così come nellain generale, c’è ed è grave: ancora oggi, nell’ambito di una famiglia, se uno dei due coniugi deve rinunciare allaper o a vantaggio dei, di solito è la. Non parliamo poi se la famiglia è monogenitoriale! E in più oggi ci si è messo pure ilDi certo, laha colpito tutto e tutti, ma ci sono alcune significative e sintomatiche differenze. E a pagare il conto più salato dellasono state proprio le(che tra l’altro, a parità di mansioni, sono anche). I numeri non lasciano dubbi: secondo una prima indagine Istat , da dicembre 2019 a dicembre 2020 si sono persi 444mila posti di lavoro, di cui ben 312mila occupati da donne, le quali vedono anche aumentare ildi. Nel solo mese di dicembre 2020 a perdere il lavoro sono state 99mila donne (quasi tutte giovani) su un totale di 101mila posti andati in fumo: 99mila donne contro 2mila uomini. E non solo. Secondo il rapporto, le donne, sul lavoro, sono anche state: 70 contagi professionali ogni 100.I motivi sono presto detti: da un lato, lamassiccia diin molti dei(sanità, servizi sociali ma anche nella vendita al dettaglio, in primis i) che spiega l’alto impatto della malattia fra le donne in età da lavoro. Dall’altro lato, quello dell’occupazione, le donne sono più presenti nei settori ” (fermati dal) che ora affrontano una contrazione drammatica:e in generale i(dove è femminile l’84% della forza lavoro).E qui casca l’occhio. Perché oggi come oggi, purtroppo il dato che emerge sembra la somma di diversi. E se da un lato ladimostra di essere uno dei pochidovesupera quella maschile (al 52%, secondo i dati Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi del 2019), l’altra faccia della medaglia vede quelle stesse donne a non occupare, come quella di. Senza nulla togliere al prezioso ruolo della sala, dove tra l’altro negli ultimi tempi si cominciano a leggere nomi femminili., presidente Nazionale Gruppo Donne Imprenditrici inquadra la situazione: «La pandemia - spiega - ha evidenziato ancora di più il problema delladi genere ed ha posto - con carattere di– l’attenzione su problemi come lafemminile, il disinteresse per l’infanzia, la mancata conciliazionelavoro, l’insufficienza del welfare sociale sui servizi alla persona da zero anni alla terza età, solo per citarne alcuni, e su quanto sia importante che queste tematiche siano attenzionate dalla politica per uno sviluppo globale e sostenibile. I problemi e le esigenze di genere delle donne non sono solo delle donne ma riguardano uno sviluppo sano, equo ed equilibrato di tutta laUno dei temi cruciali è il gender gap salariare. «Ci vorrà almeno un secolo per superare il- prosegue la presidente - non bisogna mai smettere di sognare; è fondamentale per realizzarsi, con coraggio e determinazione. È importante non fermarsi e non smettere di credere nelle proprie. Sappiamo bene che nel mondo unsu due sa di avere più possibilità lavorative di una donna. Qualche volta non si tratta neppure di pressione sociale ma di semplici retaggi e tabù duri a morire. Per quanto riguarda il gender gap salariale le donne sono sempre menodegli uomini, circa nove punti sotto la media europea, e con la crisi del Covid-19 le disparità aumentano. Nelsono indicati alcuni propositi che speriamo si trasformino in azioni concrete. Anche in Europa, ormai da diverso tempo, il gender gap è nel mirino delle Istituzioni Ue, se si considera che le prime direttive comunitarie in merito sono della metà degli anni 70. Tuttavia, è nel 2006 che si è registrato un netto, soprattutto per quanto concerne la questione della parità di genere sotto il profilo delle opportunità economiche e di lavoro.In quell’anno viene varato il regolamento Ce n. 1922/2006 dele del Consiglio, che instituisce l’Istituto europeo per l’Uguaglianza di genere, con il compito di supportare le istituzioni europee e gli stati membri ad integrare iol principio di uguaglianza nelle loro politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. Gli assi d’azioni più importanti da perseguire sono: migliorare l’applicazione del principio di parità retributiva, lottare contro la segregazione occupazione e settoriale, valorizzare le capacità, gli sforzi e le responsabilità delle Done, svelare disuguaglianze e stereotipi, rafforzare i partenariati per lottare contro il divario retributivo di genere».sulle donne - chiude Picca Bianchi - è strategico per la crescita dell’intero Paese. L’imprenditoria femminile è uno dei settorida promuovere, sia per lo sviluppo del paese che per il raggiungimento di un pieno processo di empowerment femminile anche nel contesto lavorativo. Il nostro Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe è stato firmatario della lettera promossa dall’associazione del Giusto mezzo e che ha raccolto più di 36mila firme affinché una fetta sostanziosa deidel Recovery Fund sia a supporto dell’occupazione femminile e delle infrastrutture sociali (asili nido, incentivi, servizi di cura e, investimenti in Stem, nuovi organismi di parità).Confido che questo Governo metta in campo azioni concrete per il superamento del gender gap, l'femminile, il riconoscimento sociale ed economico dei lavori di cura e la loro condivisione con gli uomini, la parità salariale, le pari opportunità di lavoro e carriera. Io resto convinta che il coraggio delle donne che sanno osare scelte innovative possa essere il primo passo per la ripartenza di tutto il paese».E così nella ricorrenza della, non avremo voluto trovarci a digitare “chef” nelle immagini die trovarci per la maggior parte un uomo in giacca bianca con in mano il classico cucchiaio o intento a ritoccare il piatto. Per non tornare indietro al settembre 2019 quando durante ladi alto livello sulla“al di là delle frontiere”, organizza da(concorrente anglosassone della, per intenderci) con protagonisti quattro grandi chef francesi, (), la domanda di un giornalista italiano «Sì, ma le donne dove sono?» mandò tutti in confusione. Con lofinale di Alléno, le “roi” di Francia (13 stelle Michelin in tutto) che disse: «Mi spiace, ma ci sono. Molte donne ci chiedono di lavorare a mezzogiorno perché la sera devono occuparsi dei bambini. Noi uomini siamo fortunati, le donne pensano ai, ce l’hanno nel Dna».Dopo un anno sono arrivate anche lepubbliche dello chef («Mi scuso con le donne: l’alta cucina non può più escluderle. È ora di cambiare. Nei miei ristoranti di Parigi stiamo introducendo la flessibilità nei turni per favorire la conciliazione tra casa e lavoro. Dissi una stupidaggine, ma ci ho pensato a lungo e ora come azienda stiamo cercando di cambiare per far entrare più donne nell’alta cucina). Ma, al di là delle accuse di sessismo o meno, l’uscita di Alléno ha comunque riportato l’accento su unche esiste.Ed è rappresentato dalla “” che le donne, non solo nell’alta cucina, sono ancora oggi chiamate a dover fare:? Perché, come sottolinea uno studio elaborato dallaper, per l'occupazione femminile italiana, rileva il report, il problema non è solo il Coronavirus. Il vero nodo è la mancanza di undiche permetta alle donne di dedicare alla lorole stesse energie dei loro colleghi uomini.Perciò non fanno più, purtroppo, scalpore le parole di, che dopo aver recentemente incassato tre stelle per il ristorante londinesee due per il parigino(portandola ad essere la seconda donna più premiata da Michelin, dopo Anne-Sophie Pic con una costellazione di 8 astri) ha confessato, in una lunga intervista concessa all’agenzia di stampa francese Afp, di aver dovutolaai 40 anni (fino all’adozione di due bambine vietnamite) per concentrarsi esclusivamente sul lavoro.Non è un lavoro per donne, dunque? Assolutamente no! Anzi Hélène Darroze invita le colleghe a «continuate a vivere la vostra passione da donne. Non cercate di essere altro che donne. Abbiamo unae questo si vede nel piatto. Quando un uomo cucina vuole innanzitutto dimostrare se sa fare questo o quello, mentre ho l’impressione che una donna voglia semplicemente dare piacere. Si tratta più di, cui si aggiunge, che di tecnica aumentata di emozione. Lo dico con rispetto e ammirazione verso la cucina in pantaloni. Conosco, sì colleghe che hanno sempredi essere donne in un, io per conto mio ho sempre trovato il mio posto. Ma non ho mai voluto essere chiamata cheffe».Ed è proprio di questeche caratterizzano e rendono unici l’essere donna o uomo, che, secondode La Palta di Borgonovo Val Tidone, una stella Michelin, bisognerebbe parlare, in positivo: «Mi dispiace che nel 2021 siamo ancora a qui a parlare di questo gap. Così come scoprire i dati allarmati che, in questo orribile anno di pandemia, hanno colpito di più le donne. Maha purtroppo ancora una. Anche se sul “campo” qualcosa sta cambiando: 53 anni fa, quando ho iniziato, sì c’erano piùper noi cuochea un mondo fortemente maschile. Difficoltà che sembra, fortunatamente, non abbiano ledi. Anche se ancora, purtroppo, arrivano da me donne che mi chiedono come si puòlacon la voglia di crescere e lavorare in questo».Una domanda che, appunto quando fatta dalle donne, non è un gap ma una risorsa: «Bisognerebbe partire da questa domanda: Come fai? Come si fa? Perché in essa c’è già la risposta.. E ci sono tante cuoche, e non solo, che lo dimostrano ogni giorno».Appunto, perché in cucina come in qualsiasi altro settore, quello che bisogna guadare è la, che c’è e che tanta, e non semplicemente garantire un po' di “”. Ma il vento sembra stare cambiando. Almeno ine income dimostrano le tante donne premiate nell’edizione 2021 nella Rossa francese e il trionfo femminile in quella inglese, con due nuovi tre stelle a Londra assegnati a due ristoranti guidati da chef donne (il Core di, chef dell’Irlanda del Nord e l’at The Connaught, il ristorante all’interno del Connaught Hotel di Londra). Ma non solo. In Francia è stata data per la prima volta la stella a un ristorante vegano: l’Ona di Ares guidato daE in Italia ? Nell’edizione 2021 su 26 nuovi. E questo nonostante in Italia la presenza femminile nella ristorazione sia, appunto, alta.Secondo il 72% degli utenti di di, la piattaforma per prenotare un ristorante online, ad esempio, negli ultimi anni la quota di lavoratrici nel comparto food è aumentata. Una stima confermata dal 39% di operatori del settore, che sostiene di aver aumentato il numero di dipendentinegli ultimi tre anni. Secondo la stessa ricerca, il 51% dei ristoratori dichiara di avere una chef donna, mentre il numero medio di donne impiegate inè pari a 1,3. 2,2 è infine la media di lavoratrici attive in altri ruoli e altre mansioni, dallaIn parte ciò è dovuto anche ai nuovi e fortinel mondo del food a cui ispirarsi: dapassando per Rosanna Marziale (vincitrice del sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" nel 2011). Dalle pasticcerealle pizzaioleDonne di talento e che insegnano che è giusto lottare per inseguire ie che, in attesa che lae lacambi, smettendo anche di parlare di questi argomenti, dimostrano ogni giorno che ce la possono fare, anche a coniugare. Come ha detto:, best female chef del Sud America: “in effetti ancora oggi molti ci vorrebbero relegare alla casa, all’accudimento dei figli. Ma proprio questa sfida poi ci fa lavorare ancora più duro per raggiungere quei risultati prima appannaggio maschile. E ai miei due figli che quando mi vedono uscire mi chiedono “devi andare a lavorare?”, rispondo: “No, vado ail”».