Sagrantino, a giugno l’anteprima dell’annata 2017. Filippo Antonelli: Brinderemo alle riaperture dei ristoranti

Filippo Antonelli

e lespecializzata nazionale e internazionale con la settima edizione di Anteprima Sagrantino, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco.Montefalco ospiterà il tasting in presenza, in piena sicurezza, per la stampa nazionale e internazionale presente in Italia, con lae dei vini delle denominazioni Montefalco Doc e Spoleto Doc delle cantine partecipanti.con la spedizione di campioni rappresentativi delle caratteristiche dell’annata nelle varie denominazioni.Per saperne di più e per fare cosiddetta analisi di clima sul settore abbiamo conversato conSicuramente è cambiato il mondo, e qualche strascico nel bene e nel male questa pandemia lo lascerà anche nel mondo del vino.. Quando si inventerà un rubinetto da applicare alla porta usb del nostro Pc, sarà un gran bel momento. A ogni modo, a parte gli scherzi, la lezione che molti produttori ne hanno tratto è che è bene diversificare il più possibile le vendite, sia come canali, che come Paesi.e, soprattutto se non si versa il vino. Ho la sensazione che molti produttori si inizino a rendere conto che si risparmiano tanti soldi in viaggi, fiere ecc... eLa presentazione dell'annata 2017 sarà a cura di Marco Sabellico come giornalista e Marco Reitano come sommelier. Non sarà aperta al pubblico, ma solo per operatori. Il programma è ancora in via di perfezionamento. Vorrei aggiungere che, speriamo definitiva, delle attività correlate al nostro settore. Quindi brinderemo con un bicchiere di Montefalco Sagrantino 2017 auspicando un ritorno ai piaceri della vita, non ultimo il bere in compagnia!E allora… prosit!