Astoria al suo 10° Giro d'Italia. Alla maglia rosa un Prosecco Doc Rosé

storia Wines festeggia il suo decimo anno sul podio del: l’azienda trevigiana, che per nove stagioni ha portato il suo Prosecco sulle strade della Penisola (e non solo) a fianco dei campioni delle due ruote, ha in serbo una serie di sorprese perdegnamente questo anniversario.Il, prima di tutto: si brinderà infatti col Prosecco Doc Rosé , l’ultimo nato nel mondo degli spumanti, realizzato con uve Glera e Pinot nero, che ha esordito lo scorso ottobre e conta già molti estimatori.Ladel Giro è anche un oggetto da collezione, per questo Astoria ne ha preparate addirittura tre. La bottiglia ufficiale del Giro, nera in vetro intagliato e con grafiche rosa, riporta il riferimento al 104° Giro d’Italia e un 10 ispirato al “Trofeo Senza Fine” che contraddistingue la manifestazione. Come da tradizione per la partenza, nelle bottiglie delle 5 tappesarà impressa la Mole Antonelliana in omaggio alla Regione Piemonte.Labrinderà però con una “bottiglia speciale” Astoria dipinta di rosa con cui potrà festeggiare solo il leader della classifica. Alla fine del Giro, il vincitore assoluto firmerà una serie limitata di 100 Jeroboam da 3 litri che saranno poi in vendita online.di Astoria Wines, dalla prima edizione al seguito del Giro, dichiara: «In questi anni abbiamo fatto oltre 31mila chilometri con la carovana rosa (come andare al Polo Sud e tornare indietro) e vissuto tutto l’entusiasmo del popolo del ciclismo, quindi avevamo voglia di celebrare i nostri 10 anni. Con la “Special Edition 10” porteremo la festa a casa di 100 grandi appassionati».