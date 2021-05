Lo spumante non è contaminato, caso chiuso per Terre d'Oltrepò

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 18:56

Nel giugno 2020 la segnalazione di un'insegna della Gdo

Per il Pinot Nero 2018 chiesto il dissequestro

Il presidente Andrea Giorgi: «Siamo parte lesa in questa vicenda»

il 30 marzo scorso, facente parte della partita ritirata da un noto brand della grande distribuzione,. Rientra quindi l'allarme e, si spera, il danno di immagine che ha agitato. Il vino sequestrato lo scorso 21 maggio è costituito da una partita di bonarda 2019 che non è altro che ilche la stessa cantina aveva indicato alla Procura come non conferme e già segregato in cantina.Si spegno così, con le analisi delle autorità giudiziarie alla mano, il caso che aveva acceso i riflettori della Procura di Pavia sulla cantina . In quell'occasione, l'insegna ha comunicato alla cantina che un prodotto non era conforme in quanto dalle analisi emergeva la presenza (0,14 g/l), con un valore poco superiore al limite di legge (0,1 g/l), di una. Una circostanza cheaffermando che la cantina non non acquista e non utilizza in alcun modo il prodotto indicato e che, molto probabilemente, la contaminazione è avvenuta per un prodotto lavorato conto terzi che ha lasciato qualche residuo in un macchinario e, quindi, in qualche bottiglia.Oltre alla buona notizia sullo spumante metodo classico, è arrivata anche, di cui sono stoccati circa 526 hl nella cantina Vilide di Stradella (deposito di Terre d'Oltrepò) che parrebbero essereperché è non stato comunicato il risultato delle analisi, che non sono state eseguite in contraddittorio, come richiesto da Terre d’Oltrepò). La Procura ha ritenuto di sequestrare anche le giacenze di Pinot Nero 2018 presenti negli altri stabilimenti, arrivando così a un totale di 500.000 litri.o.«Ci premenel pieno rispetto dei nostri soci e dei nostri clienti.che hanno il solo scopo di generare clamore e allarme sul territorio e tra i soci. La cantina continua a offrire collaborazione e chiede di essere un interlocutore degli investigatori, per far capire comema anche la certezza della non introduzione di sostanze vietate nei nostri vini.nell’ambito di questa vicenda ed è spiacevole che qualcuno consideri la stampa locale come il luogo dove anticipare i temi del processo, in assenza del contraddittorio previsto dalla Costituzione. La Cantina è aperta a tutti i soci che vogliono venire a vedere e rendersi conto personalmente di quale sia la reale entità di quanto viene, ingiustamente, contestato»,