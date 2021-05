Una panchina gigante per l’Oltrepò e tanti eventi per i winelover

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 17:40

La Big Bench di Codevilla. Fonte: Facebook Comune di Codevilla

Tanti eventi per tutti i gusti

Il fenomeno delle Big Bench

Tra camminate, vino e sorrisi

Torrevilla ha organizzato un fitto programma di eventi

Street food di qualità

e, guarda all’estate con una serie di iniziative. La prima già il prossimo fine settimana i. Proprio in quell’occasione sarà, in uno dei luoghi storici della viticoltura di quella zona. Torrevilla si concentrerà poi sul fine settimana organizzato dal Movimento Turismo del Vino sabato 29 e domenica 30 maggio.Per l’occasione, infatti, Torrevilla ha organizzatopensate per soddisfare tutti i gusti e tutte le età. Si inizia sabato 29 maggio, alle 10.30 in Località Monte della Guardia (Codevilla, Frazione Mondondone), con l’inaugurazione della, la panchina gigante realizzata grazie all’importante sostegno di Torrevilla.Alla cerimonia di inaugurazione, le autorità comunali e il Direttivo di Torrevilla celebreranno con un brindisi e un aperitivo questo progetto “fuori scala” (alto 2 metri e largo 4).«Questa idea – spiega il presidente di Torrevilla,attraverso Grandi Panchine ideate dal designer americano Chris Bangle che hanno ispirato appassionati e trasformato semplici oggetti in vere e proprie icone».: camminate libere dalla cantina alla Big Bench, per godere del paesaggio con tutti i sensi in un percorso di quasi tre chilometri immersi nella natura, e visite guidate, della durata di trenta minuti circa, alla Cantina e alla Torre Vinaria. Non solo movimento, ma anche tanto divertimento con i Giochi del Sorriso: 60 giochi principalmente in legno di Un Tempo per le Famiglie che, grazie al prezioso aiuto di abili e appassionati artigiani, faranno divertire bambini e adulti in tutta sicurezza per tramandare il calore e l’importanza delle antiche tradizioni.“Sorridi e Degusta” per gustare in compagnia i veri sapori del territorio.. Infine, a partire dalle 18, l’Aperitivo del Sorriso, con il vino gaudente e allegri stuzzichini nel Cortile della Cantina, chiuderà la prima giornata di appuntamenti tra gusto, natura, tradizione e divertimento.Domenica 30 maggio si replica con tutte le attività a partire dalle 10 del mattino, sempre alla Cantina di Codevilla, dove arriveranno un coreografico apecar, che servirà gelati, waffle e altre dolcezze, e, dal pomeriggio, anche le danze della tradizione, la musica folk e i canti tipici di Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con i Bandabrisca.