Franciacorta con Erbamat. La sfida di Barone Pizzini

Silvano Brescianini

Ricerca, sperimentazione, Animante

2020 Erbamat 100%, Animante 2018, Tesi Due 2014, Rosé 2016

Erbamat 2020, Tesi Due 2014 e Barone Pizzini Rosé 2016 gli altri vini degustati

I Ravioli ripieni di wagyu di Gong

Adattamento al global warming

Animante 2018:

Progetto franciacortino

piacciono le sfide. Le colonne d’Ercole dell’enologia per la casa vinicola di Provaglio d’Iseo (Bs) sono un sempre un invito a essere varcate. È stata lLa storia di Erbamat in bottiglia è stata raccontata a Milano al ristorante Gong dida, socio fondatore e direttore di Barone Pizzini e presidente del Consorzio Franciacorta. «È una grande opportunità e un dovere studiare questo vitigno,– ha spiegato – Grappolo grosso, compatto, un’uva esigente che merita attenzione. Le caratteristiche tecniche ci sono tutte, anche per un eventuale invecchiamento. Sappiamo quali sono i suoli migliori per impiantarlo;».legata all'impianto di circa un ettaro di vigneto (oggi 1,6) di Barone Pizzini, coraggiosamente declassato dai registri della Docg per permettere la coltivazione dell'Erbamat. Vendemmiato per la prima volta nel 2012, degorgiato dopo 60 mesi sui lieviti, assume il nome emblematico di “” (al quale sono seguiti nel 2014 e 2015 “Tesi Due” e “Tesi Tre”), un Vsq Metodo Classico prodotto con assemblaggio 60% Erbamat, 20% Pinot Nero e 20% Chardonnay. Vini di studio, questi, che non verranno più ripetuti. Fino ad arrivare a oggi conIn abbinamento ai piatti di(da segnalare gli Spaghetti di salmone e i), oltre ad Animante 2018, sono stati serviti(prova al bicchiere),(40% Erbamat, 30% Chardonnay e 30% Pinot Nero) e, fuori dal coro,con la Pancia di maialino croccante.«L'Erbamat – ha sottolineato l'agronomo- ci ha colpiti per una condizione di quadro acidico molto stabile oltre che per il basso contenuto zuccherino, caratteristiche che, se opportunamente studiate, potranno essere d'aiuto per i Franciacorta del futuro. Infatti l'altra, che favorisce complessità e aspetti aromatici e degustativiinteressanti, ma soprattutto consente un grande adattamento al global warming».«Un vero e proprio progetto che guarda sia al passato che al futuro del territorio franciacortino – ha annotato Brescianini - che si sta diffondendo anche nella, e che si è concretizzato nel recupero dell'antico vitigno oltre che nell'che consente, dalla vendemmia 2017, di utilizzare fino a un massimo del 10% di Erbamat nei Franciacorta. Non sappiamo ancora come evolve un Franciacorta con Erbamat.per i prossimi 10-15 anni».Questo si chiama coraggio imprenditoriale e amore smisurato per il territorio.Per informazioni: baronepizzini.it