Tra solidarietà, tradizioni e sostenibilità Borgo La Caccia presenta Patrem

Solidarietà e ricerca della qualità e della sostenibilità nel vino fra le colline moreniche, patria del Lugana Doc. Si attende per fine settembre la vendemmia, che si annuncia qualitativamente migliore rispetto allo scorso anno; dopo Ferragosto sono state invece raccolte le uve base di Pinot nero per le bollicine. Intanto nel complesso del Borgo La Caccia (con l'omonima moderna cantina) a Pozzolengo, si sono appena concluse le ''Olimpiadi della vita ''riservate ai giovani ospiti della comunità di recupero Lautari, un modo concreto per sostenere la lotta contro le dipendenze. Per loro, anche l'impegno del lavoro nei vigneti.

Patrem

Il Garda Pinot Nero Doc 2018

Nel frattempo, Andrea Bonomelli lancia sul mercato ''Patrem'‘, Garda Pinot Nero Doc 2018. Dalla cantina bresciana esce un Pinot Nero in purezza dedicato al fondatore della Comunità, Gianni Bonomelli. Un rosso elegante e corposo, caratterizzato da sorprendenti aromi e frutto della fermentazione integrale (alcolica e malolattica) in barriques. 500 bottiglie tutte numerate, di un prodotto unico nel suo genere. Dopo un'attenta selezione manuale delle migliori uve di Pinot Nero coltivate in azienda, la vinificazione viene avviata con la fermentazione integrale a temperatura controllata nelle Barriques di rovere francese.

Grazie alla particolare tostatura per convezione vi è un graduale rilascio non aggressivo dei sentori legati al legno. Dopo una lunga permanenza sulle fecce nobili, l’affinamento 12 mesi in Tonneau e ulteriori 12 mesi in bottiglia, esalta a pieno i sentori. ''Patrem'' è frutto di una ricerca curata in ogni particolare, un vino prezioso che andrà ad arricchire la già importante produzione della cantina.

Gli investimenti in cantina

«Negli ultimi anni abbiamo fatto diversi investimenti per rendere la nostra produzione sempre più sostenibile - commenta Andrea Bonomelli, presidente della Cantina Borgo la Caccia - grazie al nostro enologo Stefano Chioccioli, che ci ha permesso di creare prodotti innovativi ma pur sempre rimanendo legati alla tradizione. Da qualche mese abbiamo ottenuto la certificazione di sistema di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi). Questo vigneto - conclude Bonomelli - era stato voluto da mio padre per questo ci tenevo che fosse dedicato a lui. ''Patrem'' sarà il nostro fiore all’occhiello per questo ho voluto che fosse una produzione di altissimo livello, un’edizione limitata ma che potesse regalare agli appassionati un’esperienza unica».