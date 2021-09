Cantine Ferrari, un'edizione limitata da pole position

Made in Italy alla massima potenza riunito a Milano in occasione del Supersalone del Mobile. Presso la terrazza dello showroom Poltrona Frau, Cantine Ferrari il 6 settembre ha presentato la nuova Ferrari F1 Limited Edition, una speciale cuvée Blanc de Blancs che celebra quattro Gran Premi di grande appeal del Campionato di Formula 1, di cui la casa trentina è brindisi ufficiale. Un evento a pochi giorni dal Gran Premio d’Italia, in programma a Monza il 12 settembre.

Camilla Lunelli, Andrea Berton, Matteo Lunelli, Simone Masè, direttore generale di Cantine Ferrari

Design dal forte impatto

Lo stile enologico italiano è sul podio, una piattaforma per comunicare a 500 milioni di fan, questa la platea internazionale della Formula 1, i valori di Cantine Ferrari. «Un orgoglio, certamente – ha spiegato Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato della casa di Trento – che però è il risultato di un tenace e affiatato lavoro di squadra. Oggi presentiamo questa speciale bottiglia declinata in quattro versioni, dedicate ad altrettanti circuiti. Oltre a Monza, anche Silverstone, Suzuka e Sochi avranno una propria etichetta e un astuccio personalizzati, dal design di forte impatto». Una congiuntura astrale favorevole, quindi, quella che vede il Supersalone anticipare di un soffio il Gran Premio di Monza.

Ferrari F1 Limited Edition dedicata al Gran Premio di Monza

Chardonnay di montagna

La Ferrari F 1 Limited Edition è una cuvée Blanc de Blancs, declinazione di quello Chardonnay di montagna che la cantina del Gruppo Lunelli sa esprimere conferendo una potente identità. Affinato sui lieviti per 38 mesi, regala al naso grande intensità, con note di frutta matura in cui si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola; al palato è invitante e appagante, grazie alla freschezza e alla finezza delle bollicine, con un finale che unisce sensazioni minerali a sfumature agrumate.

Tortelli d'anatra e zafferano di Andrea Berton

Questo Trentodoc di elevata caratura è stato abbinato alle portate di un light lunch elaborato dallo stellato Andrea Berton negli ambienti raffinati di Palazzo Gallarati Scotti, impreziositi dallo stile di Poltrona Frau. Più che un podio, un poker d’assi.

Per informazioni: www.ferraritrento.it