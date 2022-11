Fira Veronese Igt, il vino dedicato alle donne

Ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscere il suo bisnonno Pietro, nato nel 1872, che nel 1898, ormai 125 anni fa, ha dato vita all’azienda. E oggi, con orgoglio, Luca Sartori, amministratore con il fratello Andrea della casa vinicola veronese che porta il loro nome, ricorda quei momenti. Un fermo immagine che si riflette nei vini Fira Bianco Veronese Igt 2020 e Fira Rosso Veronese Igt 2019 al loro debutto.

I due vini di Casa Sartori con il ritratto di Zaffira Sartori in etichetta

Piglio risolutivo

Quale la sinergia con il fondatore? Fira era il soprannome di Zaffira, sorella maggiore di Pietro Sartori. Donna determinata ed emancipata, nella seconda metà dell’800 decise di lavorare ed essere indipendente. Questo piglio risolutivo fu di grande sostegno per il fratello durante i primi anni dell’impegno in campo vinicolo.

Luca Sartori

Un progetto di sostegno

E il legame transgenerazionale ha portato i discendenti non solo a dedicarle due etichette, ma a devolvere parte del ricavato della vendita all’Associazione Dire-Donne in Rete, che in Italia gestisce più di 100 centri antiviolenza. Un progetto che mette in primo piano la figura della donna e desidera sostenerla con un aiuto concreto. Un riconoscimento che va oltre gli affetti di famiglia; un messaggio etico e sociale di grande peso anche simbolico, se tiene conto che ha origine in un mondo, come quello del vino, per tradizione molto orientato al maschile.

Fira Rosso, sorso saporito e gustoso
Il colore giallo dorato intenso di Fira Bianco

L'etichetta ritratto

Il ritratto di Fira Sartori domina le etichette di questi vini al debutto sul mercato. Fira Bianco Veronese Igt (Garganega 100%) è un vino dal colore giallo dorato intenso. Al naso presenta fragranze dolci di pesca bianca, albicocca e sambuco. Al palato si manifesta succoso e sapido, voluminoso e aristocratico. Fira Rosso Veronese Igt (80% Corvina, 20% Corvinone) presenta color rosso rubino e all’olfatto sviluppa intensi profumi di ciliegie, more selvatiche e lamponi. Al palato è tannico e sapido, con un lungo ritorno di frutti rossi. Vini versatili, privi di esasperazioni, che affrontano la tavola con garbo e naturalezza. Vini che invitano a riempire il bicchiere.

Casa Vinicola Sartori

via Casette 2 – 37024 S.Maria – Negrar in Valpolicella (Vr)

Tel 045602811