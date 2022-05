A spasso per Torino degustando solo etichette 2020

Mettete una Torino caratterizzata dal bel tempo che si protrae per tutta la settimana con la sfida di trovare il modo di fare 6 pranzi e 5 cene incontrando carte dei vini diverse ma unite dal fattore comune dell’annata 2020 zigzagando fra le tipologie regionali. E si può partire con un intruso ma fino a un certo punto. Lo Chardonnay non nasce certo in Piemonte ma si è acclimatato molto bene da queste parti.

Partiamo con il Rafé di Cascina Gilli. Soavi sfumature dorate su un caldo fondale paglierino illuminano il bicchiere. Il naso divide i propri riconoscimenti tra spunti agrumati di lime e bergamotto con una più leggiadra ispirazione fatta di ginestra , fieno secco, erbe mediterranee, spezie dolci e nocciola. Di beva tonificante si allarga verso una struttura compiuta, calda e una durata encomiabile , animata da tracce di miele e granella di nocciola.

Segue il Roero Arneis Serra Lupino di Angelo Negro. Giallo paglierino. Il profilo olfattivo è preciso con profumi di melone bianco, cedro, bergamotto, fiori d’arancio, gelsomino, erbette e sottili cenni di frutta. Al palato è asciutto, fresco e sapido. Sfuma lasciando fini ricordi di mandorla dolce e agrume. L’ultimo bianco è il Gavi La Chiara. Paglierino chiaro e lucente. Esordio delicato al naso, in cui si susseguono sentori di albicocca, pesca gialla, banana e buccia di limone, con ginestra, mazzolino di montagna e biancospino, per chiudere con sottigliezze minerali. Assaggio garbato, timido, regala in seguito una lunga e appagante tracci fresco sapida, per una beva snella e stuzzicante.

Barbera d’Asti Sette di Nizza Monferrato/Dolcetto d’Alba Patrone

Ora la Barbera d’Asti Sette di Nizza Monferrato. Rubino molto luminoso. Ingresso olfattivo di fiori appassiti e piccoli frutti rossi, come lamponi, ribes, amarene e chicchi di melograno, poi bacche di ginepro e pepe bianco, seguiti da sbuffi salmastri di ardesia. Assaggio lineare, preciso, reso gradevolmente fresco dalla vena acida, a cui fa seguito un tannino ben levigato. Una Barbera amichevole e snella che invita al riassaggio.

Il Dolcetto d’Alba Patrone è rubino con riflessi porpora. Profilo olfattivo fragrante e dinamico. L’esordio è vegetale con inserti balsamici, ma prosegue sui profumi di amarena, ribes nero e mora di gelso. Bocca di energica freschezza con un leggiadro tannino che ne assicura un appagante e preciso bilanciamento.

Neira Braccia Rese/Ta Da di Cascina Iuli/Grignolino del Monferrato Casalese di Tenuta MIgliavacca

Il Neira Braccia Rese da uva Neretta Cuneese è di in granato luminoso. Delicato e fragrante il profumo, caratterizzato da fiori, gelatina di mora e ribes, con un garbato cenno speziato di pepe ad accompagnare ricordi floreali. Il sapore fruttato caratterizza la beva, semplice e gradevole.

IL Ta Da di Cascina Iuli deriva da uve Baratuciat, Grignolino, Pinot Noir e Slarina. Rubino tenue con riflessi granato.. Profilo olfattivo in cui prevalgono sentori di ribes rosso e rosa, a cui si aggiungono erbe, pepe bianco e vaniglia. Al palato è snello, con una acidità rinfrescante, un tannino delicato e un finale di grande sapidità a sostenere la beva accogliente.

Il Grignolino del Monferrato Casalese di Tenuta MIgliavacca è di un rubino luminoso e vivace. Il naso esprime fragranze di piccoli frutti rossi, ribes, lamponi, fragoline, poi fichi neri, insieme a inserti floreali e verdi che ricordano un mazzo di rose rosse, fiori ed erbe di montagna. Di beva schietta e snella, distribuisce garbo e delicatezza, sottolinea una gradevole trama tannica e una calda ma non invadente sensazione pseudo calorica, il tutto in grande equilibrio.

Gattinara Antonioli/Freisa di Chieri di Balbiano

Il Gattinara Antonioli di deriva da uve Nebbiolo, Croatina e Vespolina. Granato lucente. Già appagante al naso, dove si rincorrono sensazioni fruttate di lampone, ribes in confettura e sciroppo di amarena. Le sfumature speziate sono esaltate da erbe officinali e refoli mentolati con tocchi di pepe e cannella .La bocca è decisamente giovane ma già in grado di dare soddisfazione, con una beva in perfetto equilibrio. Un vino frizzante per chiudere.

La è di un rosso granato vivo. Un bouquet fragrante e vegetale si arricchisce di spiccate florealità di geranio e peonia, poi di frutta, dolce e polposa, impreziosita da piccole spezie. In bocca si rivela acido e gustosamente sapido con un gradevole finale amarognolo e un’ottima corrispondenza gusto-olfattiva nella sua effervescenza. E concedetemi infine una citazione speciale per i ragazzi del Consorzio, l’unico locale che ho bissato durante la mia appagante esperienza torinese per la loro cucina fatta di tradizione autentica.