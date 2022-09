Vignaioli Artigiani Nazionali uniti in un’associazione

Si sono costituiti in associazione e riuniscono, al momento, 27 cantine vinicole italiane i Vignaioli artigiani naturali (Van), una vera e propria corporazione che in ogni regione racchiude aziende il cui impegno è di produrre vini totalmente naturali, nel pieno rispetto della vita della terra, delle piante e dell’uomo. Tutelare e proteggere le vigne e l’intero ecosistema è la filosofia di base che ha visto nascere le prime associazioni Van ormai oltre dieci anni fa.



Spazio alla creatività nella produzione

I vini vengono realizzati senza protocolli definiti, dando spazio alla propria creatività ed esperienza, ed è proprio questa differenza di storia e cultura la vera ricchezza del prodotto. Per creare un vino vengono adottate dunque tutte le pratiche utili a favorire la vitalità dei terreni per lo sviluppo e la salute delle piante, senza interventi di forzatura e soprattutto astenendosi da qualsiasi prodotto che rechi danni all'equilibrio biologico del vigneto, secondo le pratiche in uso in agricoltura biologica e biodinamica.



Il vino naturale un concetto culturale

«Chiamando un vino “naturale” – afferma la presidente Van Maria Parrilla - intendiamo sottolineare un concetto culturale, filosofico e spirituale che riguarda il rapporto tra uomo e natura. Nel vino l'espressione di questa relazione è la fermentazione spontanea, il momento di trasformazione naturale da mosto a vino, quando il lavoro in vigna cede il posto a quello in cantina. È questo il momento in cui si può consegnare al vino tutta l’unicità dell’annata e del terroir. Per questo i nostri vini sono tutti diversi, pur rispettando le stesse regole fondamentali della nostra Carta degli Intenti».



I soci artigiani

I soci artigiani che al momento hanno aderito a questa realtà sono:



Abruzzo

Azienda Agricola Ludovico Vittorito (Aq)

McCalin di Federico Nardi Martinsicuro (Te) Calabria

Tenuta del Conte Cirò Marina (Kr)

Cantine Lucà Azienda Agricola Bianco (Rc) Campania

Azienda Agricola Salvatore Magnoni Rutino (Sa)

Azienda Agricola Terra di Briganti Casaldun Emilia Romagna

Azienda Agricola Maria Bortolotti Zola Predosa (Bo)

Claudio PlessiCastelnuovo Rangone (Mo)



Lazio

Azienda Agricola Palazzo Tronconi Arce (Fr)

Azienda Agricola DS Bio Pescosolido (Fr)

Azienda Agricola I Chicchi Ardea (Rm)

Azienda Agricola Il Vecchio Poggio Isola del Liri (Fr)

Azienda Agricola Marco Falcone Piglio (Fr)

Az. Agr. La Torretta di Riccardo Magno Grottaferrata (Rm)



Lombardia

Vigne del Pellagroso Castel d’Ario (Mn)

Tenuta Belvedere Montecalvo Versiggia (Pv)

MarcheTenuta S. Marcello San Marcello (An) Molise

Vinica Ripalimosani (Cb)



Piemonte

Vinicea Ottiglio (Al)

Azienda Agricola La Cascinetta Viarigi (At)



Toscana

Cooperativa Agricola La Ginestra San Casciano in val di Pesa (Fi)

Azienda Agricola La Busattina San Martino sul Fiora (Gr)

Azienda Agricola Casteldelpiano Licciana Nardi (Ms)

Podere Fornace Prima Cerreto Guidi (Fi)



Umbria

Podere Fontesecca Città della Pieve (Pg)

La Casa dei Cini Piegaro (Pg)

Fattoria Mani di Luna Torgiano (Pg)