È di Francesco Averoldi il miglior Groppello del Garda

Il miglior Groppello del Garda ( bresciano) è quello di Francesco Averoldi, della omonima famiglia di Bedizzole (Bs).. Così almeno ha stabilito la giuria del premio 2022, dedicato all'indimenticabile Sante Bonomo che ha giudicato il vino rosso di Averoldi come eccellente espressione delle colline della Valtènesi. Un gran vitigno il Groppello, forse troppo sottovalutato in passato. Un rosso di carattere, corposo che raccoglie tutte le peculiarità dell'entroterra gardesano, dal microclima mediterraneo fino alle essenze degli agrumi. L'assegnazione del premio è avvenuta durante l'inaugurazione della Casa del Vino a Villa Galnica di Puegnago.

Alessandfro Luzzago, presidente del Consorzio Valtenesi

Una serata con 21 aziende del territorio in vetrina e 100 vini in degustazione . «Era da tempo fra i più importanti obiettivi programmatici del Consorzio Valtènesi - ha ricordato il presidente Alessandro Luzzago -. È quindi davvero grande la soddisfazione per la realizzazione di un sogno che va a coronare in modo ideale il mandato dell'attuale CdA. Sono sicuro che questa struttura contribuirà in modo determinante a rafforzare non solo l'unità fra i produttori , ma anche l' identità prettamente vitivinicola del territorio.»

La nuova casa del vino a Puegnago

Una realtà nata alcuni anni fa grazie all'impegno e alla forte volontà dell'ex sindaco Adelio Zanelli che ha voluto ristrutturare quella che era una dimora storica nel centro del Paese, diroccata e in semi abbandono. Adesso è diventato un gioiello che svetta su Puegnago, Polpenazze, Manerba, Soiano, fino a volgere lo sguardo sul golfo di Salò e la sponda veneta . Una Casa che rappresenta non solo un luogo di incontro, ma anche il motore e il punto di riferimento per tutti i vignaioli della sponda bresciana del Benaco. Ospiterà una grande esposizione delle etichette delle aziende associate, che a turno saranno in assaggio per gli ospiti; si configurerà inoltre come importante punto di informazioni sul Consorzio e le denominazioni tutelate, offrirà supporto per organizzare visite nelle cantine e organizzerà periodicamente degustazioni guidate ad altre iniziative di approfondimento.

«Unirsi - questo il filo conduttore - per conquistare nuovi mercati e aumentare la qualità dei nostri vini», confermano i produttori. Il Chiaretto anzitutto, in grande crescita ed entrato nella leggenda grazie al ''Rosa del Vittoriale'' Valtenesi riviera del del Garda Classico Doc. Vino prodotto all'interno del parco monumentale del Vittoriale degli Italiani,da vigneti realizzati come da desiderio del poeta Gabriele d'Annunzio .