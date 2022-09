Cantina Bottega per il Cagliari Calcio: ecco il Millesimato rossoblù

Cantina Bottega e Cagliari Calcio ancora insieme: le due realtà hanno infatti rinnovato per la stagione 2022-2023 l’accordo per la produzione e per la distribuzione di uno speciale Millesimato spumante personalizzato con il logo della società calcistica, simbolo sportivo della Sardegna.

Millesimato Cagliari Calcio di Bottega

Millesimato Cagliari Calcio è un vino d’eccellenza, uno spumante Brut che ha origine da uve Glera, coltivate in provincia di Treviso. Questa tipologia di uva viene coltivata secondo tecniche classiche e tradizionali e ha mantenuto negli anni inalterata la qualità e la tipicità che caratterizza un vino di grande personalità. Il vino si caratterizza per il perlage fine e persistente e per il colore giallo paglierino con riflessi dorati. Fresco, delicato, equilibrato, presenta un’acidità e una morbidezza che si fondono in modo armonico. Le note olfattive fruttate (mela, pesca bianca e agrumi) si amalgamano armonicamente con quelle floreali (acacia e glicine).

L’elegante bottiglia bianca è arricchita dal logo del Cagliari Calcio, che comprende i colori rossoblù e le teste dei 4 mori, simbolo indiscusso della Sardegna. Anche il cartone, che contiene 6 bottiglie, è stato personalizzato con il colore e il logo della società.

Un omaggio alla Sardegna

«La bottiglia, dedicata al Cagliari Calcio, è un omaggio a tutta la Sardegna, regione alla quale come famiglia siamo molto legati e dove i nostri vini e distillati sono ben distribuiti e apprezzati – ha dichiarato Stefano Bottega, ideatore del progetto - sono certo che il nostro Millesimato verrà stappato per festeggiare i successi del Cagliari nel campionato cadetto. La squadra è stata costruita per ritornare immediatamente nella massima serie, dove ha scritto pagine di storia importanti, culminate con il leggendario scudetto del 1970».