Una nuova cantina per Casa Grazia a Gela

Casa Grazia è la giovanissima azienda a Gela (Cl) che l’imprenditore Angelo Brunetti ha messo dal 2005 nelle mani della moglie Maria Grazia Di Francesco. Oggi sono 500 ha tra uva da tavola, vigneti da vino, uliveti e frutteti.



Vini da medaglia

Il primo salto avviene nel 2015 quando i Brunetti scelgono uno dei migliori enologi siciliani Tonino Guzzo, che nella realtà non si limita alla cantina ma comincia il suo lavoro dalla vigna, che ha trasformato completamente i vini dell’azienda che ormai vincono dorate medaglie nei concorsi internazionali.



La ristrutturazione della cantina

I vini sono buoni, sempre più buoni, mancava però che il complesso della cantina oltre che funzionale fosse anche bella ed accogliente. Ecco allora il secondo salto, in piena pandemia si realizzano i lavori di ristrutturazione e ampliamento sotto la guida dello Studio Castellana Architetti. Finalmente l’inaugurazione con la stampa nazionale e tanti amici.



Moderni macchinari e ambientazione d’atmosfera

La cantina è ricavata in un grande fabbricato rurale, i moderni macchinari sono stati scelti da Guzzo e sono compresi in una grande sala coperta con capriate; più che uno stabilimento è un accogliente ed elegante salone, completato dalla affascinante barricaia con le botti adagiate in mezzo a piastrelle in stile siciliano. I manti di copertura originari sono stati completamente recuperati con il tegolato di argilla gialla, già utilizzata in tempo greco, proveniente dalle cave e dalle fornaci gelesi; l’utilizzo della pietra lavica, delle cementine, del cotto e il recupero di tutti i materiali di costruzione sono un tributo alla tradizione non solo del territorio gelese, ma di tutta la Sicilia.

Angelo Brunetti e Maria Grazia Di Francesco



La degustazione per la stampa

Sopra la cantina i moderni e luminosi uffici sottolineati da vetro e acciaio e l’accogliente zona lounge. Dall’altro lato del piazzale-giardino ricco di piante fiorite e grasse un'altra esistente costruzione che sarà adibita all’ospitalità ricettiva.



L’evento per la stampa è iniziato con una degustazione guidata dall’enologo Guzzo e dal delegato Ais Luigi Salvo. Si sono apprezzati: Laetitya ’21 un Frappato giovane, di facile ed attraente bevibilità, ricco di frutti rossi, capace di essere gustato anche a temperature più basse; Victorya 1607 ’20 Cerasuolo di Vittoria Docg, Nero d’Avola e Frappato in pari, un vino moderno dalla struttura agile, complesso ed armonico; non solo autoctoni anche Vi Veri ’19 un Cabernet Sauvignon austero, intenso che appena prende aria scatena profumi e appaga il palato; si torna al Cerasuolo di Vittoria, vino iconico del territorio, con il nuovo nato presentato per l’occasione: Brunetti d’Opera ’19 che già dall’elegante cofanetto ligneo segna una classe superiore e nell’etichetta raffigura la sagoma della cantina; un naso da favola, completo di vari sentori e una beva ancora migliore e lunghissima.



Cena originale in cortile

La sera, dopo la benedizione religiosa, una cena originale in mezzo al giardino e ai cortili elegantemente addobbati con sette postazioni in ognuna delle quali un cuoco allestiva un piatto in stile gourmet, accompagnato dagli altri vini che si sono apprezzati per stile e piacevolezza. In special modo, dato il caldo ha ottenuto grande successo lo spumante charmat Euphorya ’21 un tenue rosa da Frappato, di grande equilibrio acido/sapido che invoglia a berne tanto.



Non è mancata la visita alla Riserva Naturale Lago del Biviere, il più grande serbatoio naturale salato dell’isola, paradiso ornitologico gestito dalla Lipu, attorno al quale fanno da quinta paesaggistica i vigneti di Casa Grazia.



«Per noi fare vino – afferma quasi commossa Maria Grazia Di Francesco – è tuffarsi dentro la bellezza di questo areale, difficile ma che al momento giusto sa ripagare con grande spontaneità chi avrà occhi e pazienza per ammirarlo ed attenderlo. E sono felice di essere uno degli attori della rinascita di una terra che ha ancora tanto da esprimere. Il mio desiderio è che questo luogo, questi locali possano diventare un vero polo culturale, dove si parli naturalmente di vino, ma anche di arte in tutte le sue forme più poliedriche».



Casa Grazia

Cda Passo di Piazza - 93012 Gela (Cl)

Tel 348 373 8964