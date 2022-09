Ribolla Gialla Brut, piacevole alternativa al Prosecco

Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - è cosa risaputa - si caratterizzano per la produzione di vini spumanti di grande personalità. L'esempio più eclatante è il Prosecco che è ormai diventato un fenomeno mondiale, grazie alla freschezza e alla versatilità che lo caratterizzano. Molto più recente, invece, è il "boom" che sta vivendo la Ribolla Gialla, antico vitigno coltivato in Friuli, in Slovenia (dove prende il nome di Rebula), in Croazia, nelle isole meridionali della Dalmazia e nel Mar Jonio, in particolare a Cefalonia. Vitigno antico, dicevamo, importato - si ritiene - dai mercanti veneziani.

Consumata in passato prevalentemente come vino secco di buona struttura, la Ribolla - ecco la novità - negli ultimi anni si sta imponendo sul mercato anche come vino spumante. La sua struttura asciutta e dal moderato contenuto di zuccheri ne fanno un’interessante alternativa per chi apprezza il Prosecco, ma vuol bere qualcosa di diverso.

Stefano Bottega e la sua Ribolla Gialla

Boom della Ribolla Gialla

Da queste considerazioni è partito Stefano Bottega, imprenditore vinicolo di consolidata esperienza, per allargare la linea delle bollicine della casa a una Ribolla Gialla che risponde pienamente a queste caratteristiche. Stefano Bottega Divino Passione è una collezione che ha nel Prosecco e nei Millesimati a base Glera i suoi punti di forza, pienamente in linea con le richieste del mercato.

Ribolla Gialla Brut Stefano Bottega ha origine dalle uve del pregiato vitigno friulano ed è espressione di un territorio particolarmente vocato alla produzione di grandi vini bianchi. È un vino dalla personalità spiccata che viene spumantizzato con metodo Charmat lungo con permanenza sui lieviti per circa 4 mesi. Al palato "sposa" la freschezza con la struttura e si caratterizza per la lunga persistenza aromatica che richiama seducenti note floreali e fruttate. Le caratteristiche di questo prodotto ne fanno un ottimo aperitivo e un interessante vino da tutto pasto. Si abbina egregiamente ad antipasti di pesce, crostacei, frutti di mare e primi piatti a base di verdure.

La genesi della Ribolla gialla spumantizzata

«Questa Ribolla Gialla spumantizzata - confessa Stefano Bottega - nasce dalla mia esperienza nel mondo del Prosecco e dalla volontà di sperimentare le potenzialità di un vitigno di grande tradizione. È un vino spumante Brut, caratterizzato da un moderato contenuto di zuccheri (circa 9 grammi) che spicca per la struttura asciutta, temperata dall’intensità aromatica del vitigno d’origine». E aggiunge: «Dal punto di vista commerciale i primi riscontri da parte del mercato italiano sono estremamente positivi, in particolare nelle zone a grande vocazione spumantistica, tra cui la Franciacorta. Ritengo che nel prossimo futuro questo nuovo prodotto possa rientrare tra i best seller della nostra azienda».

L’immagine della bottiglia comunica l’essenzialità della tradizione ben espressa dai colori nero ed oro dell’etichetta e della capsula. In alto i calici. Prosit.

Bottega S.P.A.

Villa Rosina – Vicolo Aldo Bottega, 2 31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV)

Tel. +39 0438.4067