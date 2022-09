Poggio Ridente, vendemmia scarsa, ma di elevata qualità per la Barbera d'Asti

È l'unica donna fra i cinque “magnifici” produttori della Barbera d'Asti Docg di Cocconato (At). Cecilia Zucca ha un sorriso contagioso e una gran voglia di fare del buon vino sugli undici ettari di proprietà sparsi fra i ripidi saliscendi delle colline della Riviera del Monferrato. Terra bianca, argillosa mista a sabbia.

Cecilia Zucca



L'azienda agricola Poggio Ridente è bio dal 1998

«Siamo – dice - per scelta, bio dal 1998. Produciamo con l'etichetta Poggio Ridente 20mila bottiglie all'anno. Puntiamo molto all'export con gli Stati Uniti, nostro primo mercato, dove però dobbiamo sempre più tener conto della richiesta produrre vini a bassa gradazione. A malincuore, dobbiamo scendere dai nostri 14, a 12,7%. È la nuova tendenza del mercato (anche in Europa) alla quale ci stiamo adeguando».



L’enoteca-locanda

Nel cuore di Cocconato, Cecilia gestisce con i famigliari anche un piccolo gioiello: l'enoteca-locanda Martellozzo. Un tesoro storico - artistico, nell'antico complesso che risale al Medioevo, aperto alle visite. Da non perdere, se salite ai 491 metri di Cocconato in questi ultimi bagliori estivi.



Vendemmia ridotta ma di elevata qualità

Sostenibilità la parola chiave dei produttori piemontesi che hanno dato vita nel 2021, a un consorzio comunale per valorizzare i prodotti locali: vino, ma anche miele, salumi, formaggi e nocciole. «La vendemmia di quest'anno - conclude Cecilia - per Poggio Ridente - Dezzani, causa siccità sarà ridotta del 20% ma di qualità elevatissima. Avremo, in futuro, una grande Barbera, frutto di una stagione indimenticabile».

Poggio Ridente

Corso Pinin Giachino 91 - 14023 Cocconato d’Asti (At)

Tel 348 6900403