L’Altra faccia della Toscana…. successo per la degustazione dei vini bianchi

La seconda edizione di L’Altra Toscana a Palazzo degli Affari a Firenze ha chiuso la settimana delle Anteprime di Toscana 2023: oltre 330 etichette, dodici Consorzi di tutela e precisamente Carmignano e Barco Reale, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma Toscana, Montecucco e Montecucco Sangiovese, Orcia, Suvereto e Val di Cornia, Terre di Casole, Terre di Pisa, Toscana, Valdarno di Sopra. Dodici realtà molto diverse tra loro ma pronte a far riconoscere la loro qualità, territori più nascosti in cui primeggia la viticoltura biologica e in cui molteplici aziende coltivano la vite da secoli, secondo una lunga tradizione.

I vini degustati a L’Altra Toscana



Due degustazioni interessanti: bianchi toscani e SuperTuscan

Due degustazioni particolarmente interessanti condotte dal master of wine Gabriele Gorelli: una dedicata ai bianchi toscani con un titolo provocatorio: Dreaming of a White Tuscany, vini longevi che hanno temperature di servizio simili a quelli del rossi; la seconda dedicata ai SuperTuscan, nove vini iconici a base di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.



Dreaming of a White Tuscany in degustatione: