Pontida, in provincia di Bergamo è un nome famoso sin dall’antichità quando da quelle terre passava l’antica strada militare che collegava Aquileia alla Rezia, nel Medioevo è noto lo storico giuramento dei comuni che formavano la Lega Lombarda (1167) per combattere contro il Federico Barbarossa, Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Ma più importante per la coltivazione della vite è la basilica Benedettina di San Giacomo e il lavoro dei monaci. Da fonti del tempo risulta che la produzione di vino era abbondante e poteva superare il fabbisogno della popolazione locale.

Nel 2019 cinque produttori artigianali (Tosca Vini, Le Driadi Slow Farm, Cascina Drezza, Tellurit e Mezzaripa) hanno deciso di unirsi per promuovere la loro terra nell’associazione Viticoltori Val Pontida. Stiamo parlando di un territorio circoscritto, gli ettari vitati sono 19,5 a Pontida e 10,7 a Palazzago, ma caratterizzati da un suolo ben preciso (il Flysch di Pontida), terreni collinari ad elevata pendenza e che godono di un’ottima ventilazione ed escursione termica.

C’è fermento in Val Pontida…

E l’evento “Flags of Valpontida”, svoltosi lunedì 20 febbraio è stato un eccellente modo per conoscere le cantine, le persone e i vini di questa zona. Alle 5 aziende fondatrici si è recentemente aggiunta Mo.Ka per un totale di 30 vini in degustazione.



Attenzione al territorio, vitigni internazionali (con un legame alle produzioni della zona e nello specifico al taglio bordolese) e una grande cura in vigna e in cantina. Potremmo riassumere così quello che abbiamo visto. E aggiungiamo un bel fermento, di idee e di proposte diverse e variegate. Uno stimolo per svecchiare una certa idea forse un po’ ingessata di fare vino da queste parti.

Flags of Valpontida, degustazione 1/9 Cascina Drezza 2/9 Le Driadi Slow Farm 3/9 Mo.Ka 4/9 Flags of Valpontida, degustazione 5/9 Tellurit 6/9 Tosca 7/9 Flags of Valpontida, degustazione 8/9 Mezzaripa 9/9 Previous Next

Si va dal, Chardonnay e Pinot Nero, fine ed elegante, ale ilin purezza di, ile i Valcalepio Riserva Doc di(su tutti ile il); il(Chardonnay) e il(Merlot e Cabernet) di, ilvinificato in anfora dio ancora il rosato rifermentato, fresco e dalla splendida beva per finire con l’ultimo arrivato ilInsomma non ci resta che aspettare futuri sviluppi ed approfittare di questa realtà a due passi dal centro di Bergamo!via Don Mario Tagliabue 330 - 24030 Pontida (Bg)Tel 333 6545161via Ca’ Lupo 53 - 24030 Pontida (Bg)Tel 035 795841via Capietaglio 469 - 24030 Pontida (Bg)Tel 340 5174873Via Capietaglio - 24030 Palazzago (Bg)Tel 392 447 8942via Metà Ripa 301 - 24030 Pontida (Bg)Tel 347 81 60 286via Lega Lombarda 159 - 24030 Pontida (Bg)Tel 349 7229076