Il Consorzio Franciacorta chiude il 2022 con un bilancio positivo

Tempi di bilanci per una delle piu famose zone vitivinicole d'Italia: la Franciacorta. Un 2022 con il segno più per le 120 cantine associate al Consorzio con un ottimo trend delle vendite. Nel complesso, sono state ben oltre 20 milioni le bottiglie stappate e prodotte nel bresciano, superando i numeri del 2019 e restando in linea con quelli del 2021. «I risultati conseguiti - dice più che soddisfatto il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini - vedono crescere il valore complessivo dei nostri vini e sono motivo di grande soddisfazione per Franciacorta. Usciamo da un periodo difficile, segnato dalla pandemia: dati e numeri premiano però l’impegno dei produttori e ci spingono a fare sempre meglio. Il ricco calendario di eventi che abbiamo elaborato per il 2023 va proprio in questa direzione, puntando alla valorizzazione e alla promozione del nostro territorio, quest’anno riconosciuto, insieme alle città di Brescia e Bergamo, "Capitale Italiana della Cultura"».

Una cantina in Franciacorta

Il prezzo medio di vendita (e quindi il valore attribuito dal mercato) è in costante aumento

A questi dati di pareggio nei volumi si è affiancato un trend decisamente più positivo nei fatturati, che hanno presentato in tutti i mesi dell’anno tassi di crescita superiori rispetto a quelli dei volumi, a dimostrazione del fatto che il prezzo medio di vendita (e quindi il valore attribuito dal mercato) è in costante aumento (+ 5,7%). A livello globale il prezzo medio sullo scaffale di una bottiglia equivalente, indistinto per tipologie, si assestava a fine 2021 a 21,50€ (iva inclusa), nell’anno 2022 questo valore è salito a 23€. Nel 2022 il mercato interno ha rappresentato l’88,5% del venduto, con una leggera flessione (-2%) in confronto all’anno precedente. Il restante 11,5% è costituito dall’export che ha segnato un tasso di crescita dell’11,3%.

La Svizzera conferma il suo primato nell'export

Tra i diversi Paesi acquirenti, la Svizzera ha confermato il suo primato, rappresentando il 20,3% dell’export totale. Seguono Giappone (13,7% del totale export), Stati Uniti (12,1%), Germania e Belgio (rispettivamente 10,9% e 12%). Tra i canali di vendita, continua la crescita dell’Horeca, bilanciata da un calo nelle vendite sul canale GDO. Questi fenomeni sono chiaramente spiegati dal progressivo ritorno alla convivialità a seguito della rimozione delle restrizioni legate alla pandemia. La Lombardia si conferma la prima regione (35,9% delle vendite in Italia), seguita dall’Emilia Romagna (10,5%). Interessanti i dati sul Franciacorta Satèn (millesimati e non) che registrano un +3,3% vs 2021 a livello globale, buone anche le performance all’estero: è in crescita nei principali Paesi: +57,1% in Giappone, +28,8% negli Stati Uniti, +12,4% in Germania. Altra tipologia in aumento è il Franciacorta Dosaggio Zero (millesimati e non) con un +18,2%.

Il calendario degli appuntamenti Franciacorta

Dati incoraggianti, che spingono Franciacorta nell’affrontare il 2023 con rinnovata forza ed energia. Sarà un anno da vivere fino in fondo, anche alla luce dell’assegnazione di “Capitale della Cultura” a Brescia, a Bergamo e al loro territorio. Il calendario degli appuntamenti Franciacorta per il 2023 spazia tra città italiane, europee e mondiali ed è punteggiato da festival, partecipazioni a fiere, premiazioni, partnership e collaborazioni degni di nota. Qualche esempio? Si parte a febbraio, con cinque giornate di Experience sul territorio per la formazione dei Soci, per poi passare, a marzo, con un nuovo format “Franciacorta on tour”: masterclass in giro per l’Italia (Milano, Roma, Firenze, Napoli, Catania e Bolzano) per operatori e appassionati. In questo mese si terrà anche il Festival Franciacorta a Miami per poi proseguire in Italia con le tappe dei Festival itineranti a Perugia, Versilia e Como e non mancherà l’appuntamento di giugno dall’altra parte dell’oceano dove sono previste cene ed eventi nella città di New York. A settembre ci sarà come sempre il Festival in Cantina che tornerà alla vecchia formula di un weekend: 16 e 17 settembre. Cin cin!