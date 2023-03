Agricoltori, Artigiani, Artisti: 20 anni per il primo catalogo al mondo di vini naturali

Velier, azienda di Genova specializzata nell’importazione e distribuzione di liquori, distillati e vini e storico punto di riferimento per l’universo Horeca, nel 2003 lancia le “Triple A – Agricoltori, Artigiani, Artisti”, il primo protocollo al mondo relativo ai vini naturali.

Palazzo Albergati in festa

Selezione antesignana e decalogo produttivo

Fondate da Luca Gargano, rappresentano una selezione antesignana, visionaria, guidata da un decalogo che delinea precise regole produttive da rispettare, tra cui un approccio agricolo di tipo biologico, fermentazioni spontanee operate da lieviti indigeni, la completa esclusione di additivi (fatta eccezione per l’anidride solforosa) e coadiuvanti, nonché di tecniche di cantina invasive. Il futuro reso operativo vent’anni fa.

Molto affollati i banchi di degustazione

Successo etico e commerciale

Oggi, a distanza di quattro lustri, il catalogo Triple A vanta un centinaio di produttori, realtà di elevata caratura rappresentativa dei terroir di appartenenza. Per celebrare questo anniversario e questa intuizione che si è rivelata un successo etico e commerciale, il 13 marzo, presso Palazzo Albergati, a Zola Predosa (Bo), è andato in scena Triple A Live 2023, una vera giornata di festa e degustazioni aperta solo agli operatori professionali, che hanno potuto incontrare i vignaioli, non solo italiani, protagonisti di questa rivoluzione enoculturale.

Luca Gargano

Una giornata da grandi numeri

«Triple A Live – spiega Margaux Gargano, responsabile Divisione Triple A – è un appuntamento biennale. Questa edizione è molto speciale sia per il ventennale sia perché stiamo anche assistendo a un cambio generazionale. Io stessa ne sono testimonianza, perché è la prima volta che la organizzo in toto. Sono presenti 90 produttori, il 90% del nostro catalogo, e 2400 operatori professionali. Numeri importanti. Siamo molto contenti».

L'ambito bollino Triple A

Prodotti agricoli e artigiani del cibo

Oltre al ventesimo anniversario dalla fondazione delle Triple “A”, ad arricchire l’evento sono state anche altre due tematiche profondamente legate tra loro: il futuro del vino e il ritorno alla policoltura. Ai banchi di degustazione è stata affiancata infatti una “Bottega” che ha raccolto tutti i prodotti agricoli realizzati dai vignaioli e dai produttori della Dispensa Triple A. Presenti anche gli artigiani del cibo, che seguono nelle loro cucine la stessa filosofia che dal 2003 Triple A ricerca nel bicchiere.

Margaux Gargano
Il volume dedicato all'evento e ai produttori
Il calice, firmato, per le degustazioni

Il Manifesto ideato nel 2001

Ideato e redatto da Luca Gargano nel 2001, il Manifesto dei produttori dei vini Triple A è nato in seguito alla constatazione che buona parte dei vini prodotti nel mondo sono standardizzati, ottenuti con tecniche agronomiche ed enologiche che mortificano l’impronta del vitigno, l’incidenza del territorio e la personalità del produttore. La standardizzazione genera vini simili in ogni angolo del pianeta, appiattiti nei caratteri organolettici. Secondo il Manifesto, per ottenere un grande vino a ogni produttore occorrono 3 doti basilari riassumibili nelle 3 A di Agricoltori, Artigiani, Artisti.

Velier

