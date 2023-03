Adotta una scuola, Ferrari "sposa" l'Alberghiero di Levico Terme

Il Gruppo Lunelli e la casa spumantistica Ferrari di Ravina di Trento, aderendo al progetto della Fondazione Altagamma "Adotta una Scuola", ha deciso di "sposare" l'importante iniziativa attraverso la partnership con l’Istituto Alberghiero Trentino di Levico Terme. La famiglia Lunelli ha confermato così il proprio impegno sul territorio non solo sul fronte ambientale, ma anche sociale. La collaborazione, rivolta alle aree sala e accoglienza, sia degli ultimi tre anni della Scuola sia dell’Alta Formazione, mira a valorizzare le potenzialità degli studenti, rafforzandone il percorso di preparazione professionale e fornendo loro ulteriori strumenti per diventare i prossimi protagonisti del settore dell’ospitalità.

Matteo Lunelli presidente del Gruppo Lunelli e della Fondazione Alta Gamma

L'obiettivo: creare un rapporto virtuoso tra scuole professionali e imprese

L’intento del progetto "Adotta una Scuola", supportato da 23 aziende a livello nazionale, è proprio quello di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecnico-professionali e imprese, arricchendo la formazione e rispondendo al tempo stesso alle esigenze dei brand, che oggi faticano a trovare sul mercato del lavoro i talenti manifatturieri fondamentali al proprio sviluppo. Uno studio di Fondazione Altagamma con Unioncamere pubblicato nel volume I Talenti del Fare 2, stima infatti che il fabbisogno di profili tecnici e professionali nei prossimi 5 anni sia di 346mila rispetto ai 236mila del 2019. Una crescita di quasi il 50%, di cui però a oggi solo la metà riesce a essere soddisfatta. Nel dettaglio, risulta che nel settore dell’ospitalità saranno richiesti 36mila addetti.

L'accoglienza è fondamentale nel mondo della ristorazione e dell'hôtellerie

La scelta di Ferrari Trento di focalizzarsi sul mondo della ristorazione e dell’hôtellerie nasce dal percorso di approfondimento sul tema dell’arte dell’ospitalità condotto a partire dal 2016, in collaborazione con grandi player del mondo dell’alta gastronomia italiana e internazionale, quali i World’s 50 Best Restaurants e Identità Golose. Le bollicine Ferrari raccontano un vero e proprio stile di vita improntato al piacere di condividere, dove l’accoglienza rappresenta un valore fondamentale, in particolare nell’esperienza enogastronomica. Per questo Ferrari Trento da anni dedica grande attenzione a chi fa dell’ospitalità un’arte. L’Istituto Alberghiero Trentino di Levico Terme è stato selezionato in quanto scuola di eccellenza nel panorama nazionale grazie anche alla campagna lanciata con il brand Ospitalia.

Matteo Lunelli (Ferrari spumanti) con il personale di sala dell'Alberghiero di Levico

Formazione e approfondimenti sul mondo del vino e della ristorazione

La partnership ha preso il via il 27 febbraio con la presentazione di una proposta didattica che coinvolgerà 20 relatori, fra esperti del settore e manager del Gruppo Lunelli, per un totale di circa 100 ore di formazione fra lezioni frontali ed esperienze sul campo. Sono, infatti, previsti approfondimenti sul mondo del vino e della ristorazione, della gestione, della comunicazione, del marketing, ma anche visite in cantina e nei vigneti, oltre a opportunità di stage nel ristorante stellato del Gruppo Lunelli, Locanda Margon e ai Ferrari Spazio Bollicine.

Matteo Lunelli: «L'Italia deve investire sulla formazione dei giovani»

Matteo Lunelli, presidente di Ferrari Trento nonché di Fondazione Altagamma, ha dichiarato: «L’ospitalità è un tema perfettamente coerente con i valori del marchio Ferrari. L’Italia per antonomasia è il Paese dell’accoglienza e l’ospitalità è un tratto importante di quell’arte di vivere italiana di cui Ferrari Trento vuole essere ambasciatore. Per questo abbiamo deciso di sostenere la formazione e la crescita di giovani professionisti che potranno contribuire allo sviluppo del turismo e della nostra enogastronomia in Trentino, in Italia e nel mondo. Per noi significa anche investire sul futuro del Paese e proseguire nel percorso che ci vede impegnati nella promozione e valorizzazione del nostro territorio, a partire dalla sua risorsa più preziosa, che sono i giovani».

Il dirigente scolastico Federico Samaden con l'Assessore Mirko Bisesti e Matteo Lunelli

Mirko Bisesti, assessore all’Istruzione, Università e Cultura della Provincia di Trento ha espresso gratitudine alla famiglia Lunelli: «Sono grato a Ferrari Trento, ed in particolare al suo presidente Matteo Lunelli, per aver deciso di investire sul capitale umano del nostro territorio, inserendo l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme nel prestigioso progetto di Fondazione Altagamma “Adotta una scuola”. Investire sui nostri giovani significa investire sul futuro, a beneficio del nostro territorio e delle sue aziende. Questa proposta didattica consentirà agli studenti di conoscere più da vicino le complesse dinamiche che caratterizzano questa realtà imprenditoriale trentina, che rappresenta un fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Attraverso questa straordinaria esperienza i nostri giovani aggiungeranno un importante tassello al loro progetto formativo, diventando così professionisti più qualificati».

Samaden: «La cultura dell'ospitalità è la carta vincente del made in Italy»

A sua volta Federico Samaden, dirigente dell’Istituto Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme ha commentato: «L’ospitalità oggi non è solo la grande cassaforte dello stile italiano, ma anche una potentissima leva educativa. Trasmettere a un giovane la capacità di gioire facendo stare bene chi arriva, è la vera rivoluzione in questo tempo così pieno di egoismo e di solitudini. Per questo la cultura dell’ospitalità è al centro della nostra sfida formativa, e siamo onorati di poterla fare insieme a un partner così importante come il Gruppo Lunelli, che è esempio di eccellenza sia nei prodotti che nella responsabilità sociale e nell’attenzione al territorio».