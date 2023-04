Villa Franciacorta, ottime le nuove annate 2018. Da non perdere "Emozione unica 2017"

Villa Franciacorta, cantina situata a Monticelli Brusati (Bs), ha scelto Villa Cariolato, prestigiosa dimora ottocentesca alle porte di Vicenza, per presentare i nuovi millesimi 2018, attraverso un percorso di degustazione e food pairing in sei tappe, che accosta gli ingredienti tipici del territorio e della tradizione di terra e di mare.

Per Roberta Bianchi, voce e volto di Villa Franciacorta, «i nuovi millesimi di Villa Franciacorta meritano di essere presentati in un ambiente dalla bellezza e dal fascino indiscutibili; un luogo dove si respira la storia e la tradizione è valorizzata e innovata dalla continua ricerca, esattamente come a Villa Franciacorta. Anche quest’anno, come nel 2022, Villa Franciacorta ha scelto di presentare i preziosi millesimi fuori Vinitaly optando per spazi più intimi dove raccontare e raccontarsi: l’atmosfera e la tranquillità, del resto, sono del momento conviviale l’ingrediente imprescindibile». E come è ormai tradizione di casa Villa, tutto è riuscito perfettamente.

Per quanto riguarda la scelta di presentare le novità al di fuori della kermesse veronese, interviene anche Paolo Pizziol, marito di Roberta Bianchi: «Le dimensioni assunte da Vinitaly negli ultimi anni e l’assoluta necessità di offrire un servizio di alto livello ai clienti di sempre e ai buyer stranieri, ci hanno portato a decidere, come già lo scorso anno, per una modalità più coinvolgente al fine di presentare al meglio i nostri nuovi millesimi. In questo modo abbiamo potuto garantire la giusta attenzione alle assolute e indiscusse protagoniste della serata: le nostre etichette».

Le novità 2023 della cantina di Monticelli Brusati, esaltate grazie agli abbinamenti proposti da Roberta in accordo con gli chef e padroni di casa Alver e Gianluca Baratto.

Emozione Villa Franciacorta Brut Millesimato 2019

La storica etichetta tra le più amate e distintive di Villa Franciacorta ha aperto la serata in abbinamento agli aperitivi, tra cui spicca - omaggio al territorio che ci ha ospitato - la Soppressa alla Vicentina con polenta.

Emozione è un vino che riassume in buona parte la filosofia e l'approccio all’arte della vinificazione: pur essendo entry-level di casa Villa Franciacorta, riceve le stesse cure delle grandi riserve, ottenuta con un affinamento minimo di 36 mesi sui lieviti a conferma di come il tempo sia l’ingrediente importante, secondo solo al terroir.

Diamant Villa Franciacorta Pas Dosè Millesimato 2018

Abbinamento perfetto con gli scampi crudi, in un concerto di sentori che rimandano al mare; spiccano fra queste le note iodate esaltate dalla complessità ottenuta dalla parziale fermentazione in barrique per 6 mesi e successivi 60 di affinamento sui lieviti.

L’uvaggio (85% Chardonnay, 15% Pinot Nero) e l’assenza di sciroppo di dosaggio regala a questo Franciacorta una personalità spiccata e la purezza tipica del Diamante.

Extra Blu - Extra Brut Millesimato 2018

Il terzo e quarto pairing a seguire ha visto protagonista Extra Blu - Extra Brut Millesimato 2018: 90% Chardonnay e un 10% di Pinot Nero, abbinato a Baccalà mantecato con chips di mais e polenta e a un tortino salato ai fiori di zucca e zucchine con fonduta di Asiago, trionfo di grande abilità e omaggio alla tradizione.

Extra Blu 2018 è figlio di un millesimo speciale, che ha saputo donare grande ricchezza ai vini base, particolarmente importanti e intensi, valorizzati poi da una parziale fermentazione in barrique per sei mesi e dal successivo affinamento sui lieviti per i successivi 54. Il blu dell’etichetta è l’anteprima visiva di quel mare antico che riemerge in questo franciacorta con tutta la sua potenza espressiva.

Emozione Unica Villa Franciacorta Extra Brut 2017

La cena ha il suo culmine con Emozione Unica Villa Franciacorta Extra Brut 2017, vera diva della serata. “Unica” perché prodotta per la prima e sola volta con 50% Chardonnay e 50% Pinot nero nel 2017, anno della gelata in cui si perse l’80% del raccolto e il restante 20% apparteneva solo ed esclusivamente alle vigne vecchie (45 anni) e ai cru di collina le cui uve sono solitamente dedicate alle riserve. Bottiglie esclusive prodotte solo in 30mila pezzi di cui 19mila degorgiate in versione extra Brut; le rimanenti riposeranno per anni sui lieviti a rendere così ancor più speciale un vino già Unico nel suo genere. Saranno degorgiate nell'arco di 3 anni, così da costituire poi un cofanetto che rappresenterà in maniera esclusiva questa produzione. Va ricordato che 30 mila bottiglie sono poco più del 10% della produzione media della cantina che si aggira sulle 250/280mila bottiglie l'anno. il tutto sulla abase di 47,5 ettari di vigneti, cresciutio quest0annodi 7 ettari grazie a nuovi impianti di di pinot bianco (1,5 ht), chardonnay (3 ht) e pinot nero , a Provaglio, per 2,5 ht).

Emozione Unica 2017 è vessillo della serietà di una grande cantina che porta avanti la filosofia non solo di produrre con le proprie uve ma, anche in un anno tanto difficile, compiendo la scelta - antieconomica ma coerente - di prolungare a 4 anni e mezzo il periodo di rifermentazione perché «l’eccellenza non ammette scorciatoie e anche un momento critico può invece diventare occasione di riscossa». Insieme al Risotto di Bruscandoli e Morlacco del Grappa, Emozione Unica 2017 è l’abbinamento perfetto poiché l’ottima struttura del Pinot nero e l’eleganza dello Chardonnay conferiscono a questo millesimo piacevoli nuance minerali che esaltano le note quasi piccanti dei Bruscandoli, mentre le note fresche e vigorose puliscono la bocca dalla grassezza del Morlacco esaltandone le note di erbe fini e fieno. Chiude con note agrumate che invogliano a proseguire nell’abbinamento all’infinito.



Cuvette 2018 Villa Franciacorta - Brut Millesimato

Il Cru della maison, protagonista da sempre di Sparkling Menu, il concorso ideato nel 2001 da Villa Franciacorta per diffondere la cultura della bolla a tutto pasto, è il vino scelto per Il timballo di asparagi di Bassano e ragù bianco.

L’uvaggio - 85% Chardonnay, 15% Pinot Nero - grazie ai 6 mesi di passaggio in barriques cui si aggiungono altri 48 di rifermentazione sui lieviti si presenta con riflessi dorati, perlage fine e persistente; possiede grande struttura e intrigante complessità, capace di esaltare il piatto in un gioco dove i due attori diventano coprotagonisti.

Briolette Villla Franciacorta - Rosé Demi-sec

Un Rosé dal colore deciso ed elegante, quasi un petalo di rosa, sprigiona - grazie al Pinot nero 50% - profumi di ribes, ciliegia e lamponi, sentori resi gentili ed eleganti dal perfetto bilanciamento con lo Chardonnay 50% che regala note agrumate.

Il tutto è esaltato da un’ottima freschezza che lo ha reso l’ideale abbinamento alla piccola pasticceria realizzata con maestria dagli chef Danilo e Vini a chiusura di una serata magica, allietata dalle calde note del Sax capaci di incantare e regalare magiche atmosfere esaltate dal buon cibo e ottimo vino.

Via Villa 12 - 25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel 030 652329