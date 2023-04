Costaripa, Mattia Vezzola: i 50 anni del Metodo Classico e il Rosé per vocazione

Alle cantine Costaripa, al Vinitaly, proseguono i festeggiamenti per i 50 anni di Mattia Vezzola Metodo Classico: le celebrazioni per l'anniversario - ricordato quest'ultimo anche sulle bottiglie anniversario - sono infatti iniziate da tempo e non intendono fermarsi, ma per l'enologo visionario e appassionato l'occasione è anche per fare una riflessione su questo primo mezzo secolo.

«Vinitaly è sempre estremamente positivo - commenta Vezzola - perché ci sono una miriade di opportunità, e devo dire che il livello qualitativo si alza sempre, soprattutto il livello della ricerca. I Rosé da territorio da vocazione sono in avanguardia nel mercato in questo momento. Noi apparteniamo a un territorio che da 120 anni produce Rosé da viticoltura dedicata: cioè piantiamo le vigne a bacca rossa per fare il Rosé. Io nel ’73 ho iniziato a fare un Metodo Classico, da Chardonnay, Pinot Nero del Lago di Garda, e come sanno in pochi, è il punto più al nord mondo dove si coltivano gli agrumi, è un pezzo di Mediterraneo a ridosso delle Prealpi e tutto quello che avviene in questa area geografica è estremamente armonico. E quindi ho fatto nel ’73 una piccola Cuvée e ho compiuto quest’anno 50 anni che sembrano niente ma se si contano uno alla volta sono tanti».

Mattia Vezzola

Il passato e quello che conta

Inevitabile domandarsi cosa veda Mattia Vezzola se si guarda indietro, «Come dicono gli orientali: in ogni progetto le due cose che non si devono mai sbagliare sono la direzione del primo passo e la velocità, quindi se hai la fortuna e anche un po’ di capacità, di fare il primo passo nella direzione giusta, i 50 anni sono estremamente affascinanti, estremamente produttivi. Basta vedere 30 fotografie degli ultimi 50 anni, tutte le cose che abbiamo fatto, riempiono veramente la vita, ti fanno essere grato che il Padre Eterno ti ha fatto nascere in un paesaggio meraviglioso come il Lago di Garda»

Le bottiglie celebrative per il 50° anniversario

E i prossimi 50 anni? «Proseguire in questa direzione. Il valore più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è la bellezza delle persone con cui abbiamo avuto a che fare per tutta la vita. Il patrimonio vero non è né il conto in banca né l’azienda, ma è il valore e la bellezza delle persone che hai conosciuto»

Costaripa

Via della Costa 1/A - 25080 Moniga del Garda (Bs)

Tel 0365 502010