Il lago di Garda si tinge di rosa con £$Casa del Vino$£ e il festival dei vini Valtènesi

È sempre più "bere in rosa" sulla sponda bresciana del lago di Garda ma anche sul grande e ricco mercato tedesco. A dimostrarlo le due rassegne che si sono tenute nei giorni scorsi, prima a Polpenazze poi a Moniga, all’insegna di un grande successo di pubblico.

Valtènesi in Rosa, l'evento al castello di Moniga del Garda

La casa del vino di Puegnago sul Garda

Il 7 giugno è partito un circuito interattivo per scoprire la nuova ''casa del vino'' di Puegnago sul Garda (Bs), per la stagione turistica 2023. La struttura, ospitata a Villa Galnica, accoglierà i visitatori per tutta l’estate dal mercoledì al sabato e la domenica pomeriggio. Obiettivo: diventare un punto di riferimento per gli enoturisti in cerca di emozioni ed informazioni sui vini e le 60 cantine del territorio. Il Consorzio della Valtènesi ha pure deciso di riservare ai ciclo-enoturisti, nei pressi della Villa sede dell'ente, un'area attrezzata per la ricarica delle bici elettriche e device oltre che per piccole riparazioni.

Valtènesi in Rosa, la vincitrice è l'azienda agricola Turina

Si è recentemente anche tenuta la seconda edizione di ''Valtènesi in Rosa'', il nuovo Festival che, nel castello di Moniga, ha assegnato il tradizionale Trofeo Pompeo Molmenti, il riconoscimento riservato ai Valtènesi dell’ultima vendemmia (in questo caso il 2022). Alla competizione hanno partecipato esclusivamente i 25 Valtènesi che la scorsa settimana sono stati incoronati con l’Eccellenza (punteggio pari ad almeno 85/100) al 17° Concorso Enologico Nazionale per la Doc Valtènesi-Garda Classico della Fiera del Vino di Polpenazze. Come già riportato da Italia a Tavola, la seconda selezione dei magnifici 25 ha visto primeggiare il Valtènesi 2022 Fontanamora dell’azienda agricola Turina, storica insegna di Moniga capitanata da Marco Turina, vicepresidente del Consorzio. Il vincitore è emerso da una rosa di sei finalisti composta da ben quattro cantine di Puegnago, ovvero Sergio Delai, Monteacuto, Conti Thun e Cantine Franzosi, oltre che da Taver di Manerba.