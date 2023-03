Aldonem spumante rosato, dal perlage fine e non aggressivo

Nei pressi di Chiusi (Si), tra Toscana ed Umbria, una cantina ricavata adattando una tomba etrusca, nei vigneti solo Sangiovese con 28 cloni differenti, l’Azienda Agricola Colle Santa Mustiola di Fabio Cenni. La novità è Aldonem, uno spumante rosato, prima annata la 2019 ottenuto con il metodo Scacchi.

Una tecnica di spumantizzazione di cui se ne parla nel capitolo XXI del libro “Del bere Sano”, edito nel 1622 del medico Francesco Scacchi, in uso nella zona di Fabriano (An) che anticiperebbero di 50 anni quanto attribuito all’abate francese Dom Perignon. Una tecnica che si distingue dal metodo classico per l’utilizzo degli stessi zuccheri del mosto d’uva per innescare la rifermentazione in bottiglia, invece dell’aggiunta abituale del liquer de tirage.

Aldonem, uno spumante rosato è una novita dell'Azienda Agricola Colle Santa Mustiola di Fabio Cenni

Una produzione limitata a meno di 500 bottiglie

Nel caso dell’Aldonem vi è aggiunta di mosto dell’annata in corso al vino rosato dell’annata precedente elevato in legno per 9 mesi. Inizia la rifermentazione in bottiglia con i propri lieviti e sosta 12 mesi prima di essere messo in commercio senza effettuare nessuna sboccatura. Bollicina fine e non aggressiva. Note di fragola, albicocca, ciliegia e marasca dal colore arancio vivo. Una produzione limitata a meno di 500 bottiglie a un prezzo in enoteca di 35 euro.

