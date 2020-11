AlpeRegis cambia look Stile minimal ed elegante

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 10:27

A

Millesimato AlpeRegis Trentodoc

Alpe Regis Rosé

lpeRegis ha da poco cambiato immagine, con unsi presenta come un prodotto più accattivante e dinamico, che porta la sua personalità a livelli fino ad ora mai raggiunti. Ildel nuovo marchio è più pulito e moderno, ilè stato reso più essenziale, liberato dalle marcate cornici in lamina per dare spazio a forme più contemporanee e a dettagli raffinati. L’immagine 2020 è caratterizzata da tratti affilati che conferisconoai testi e agli elementi grafici, ledi etichette e capsule sono state riviste per valorizzare maggiormente i prodotti con tonalità inedite e raffinate. Decisamente una nuova iniezione di stile, che proietta questa gamma nel futuro, per soddisfare le aspettative di un cliente sempre più esigente sia in termini qualitativi che di attenzione ai trend di consumo. Rotari AlpeRegis è una linea di raffinati millesimati dedicati agli amanti della buona cucina e del buon vivere. Tre sono le tipologie prodotte:. Il nome “AlpeRegis” evoca la figura regale di Rotari e un forte richiamo al territorio alpino, che ha contribuito a rendere leggendario Rotari fissando le sue gesta nella storia. Aromi e profumi inconfondibili raccontano un territorio, i suoi frutti e un metodo di produzione antico e rinomato. Loe ildi montagna, la passione dei viticoltori e il duro lavoro in vigna creano le condizioni ideali per ottenere uve qualitativamente eccellenti da destinare ad un Millesimato AlpeRegis Trentodoc.AlpeRegis si ottiene esclusivamente selezionando i grappoli che all’assaggio esprimono una piena fragranza di aromi e una ricca componente acidica, presupposti ideali per conferirea un Metodo Classico Rotari. La grande risorsa di AlpeRegis sono i, un ambiente puro e incontaminato che trasmette al vino la franchezza di un territorio e l’anima dei suoi abitanti.AlpeRegis fermenta una prima volta ine solamente per una piccola percentuale in: in questo modo tutti gli aromi della base spumante rimangono intatti e si mantengono tipici e inconfondibili del modo di rispecchiare il territorio. Ladona profumi più complessi, ottenuti dalla lunga sosta sui lieviti: minimo 36 mesi per la tipologia Rosé, 48 per l’Extra Brut e ben 60 mesi per il Pas Dosé lavorano per più di un mese in condizioni ideali di temperatura, dando vita a un delicato perlage, fine e persistente, che una volta nel bicchiere sarà testimone di una. A questo punto basta aspettare che il tempo apporti il suo indispensabile contributo: a contatto con le cellule di lievito AlpeRegis continua a maturare ad una temperatura di circa 12°C affinando sempre più il proprio carattere fino al momento della sboccatura, fase delicatissima durante la quale vengono rimossi i lieviti dalla bottiglia. Un minuzioso lavoro di assaggi e la successiva aggiunta della “delicatissima” liqueur finale mira a mantenere intatta la franchezza del prodotto di origine.Prodotto condei propri vigneti nelle zone collinari più vocate della Valle dell’Adige in Trentino. Ottenuto da uve Pinot Nero (85%) e Chardonnay (15%) con il tradizionale metodo della. Dopo l’aggiunta di zucchero e lieviti selezionati, il vino è stato imbottigliato e sottoposto ad una lenta rifermentazione in bottiglia alla temperatura di 12°C per circa 60 giorni. Segue la lenta fase di maturazione sui lieviti di 36 mesi per terminare con la sboccatura dove è prevista l’aggiunta della liquor d’expedition.Ancora un periodo di riposo di minimo 6 mesi in locali dedicati e finalmente dopo questa paziente attesa è possibile stappare una bottiglia di AlpeRegis Rosé e ammirare in un ampio calice le lunghe catenelle di fini bollicine che elevano al naso. Lampone e ribes si alternano a note di lievito e crosta di pane per una lunga e piacevole armonia.con primi a base di pesce e secondi cotti in umido.Per informazioni: www.rotari.it