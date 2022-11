Appius 2018 di Cantina San Michele Appiano, il top dei bianchi dell'enologo Hans Terzer

Su il sipario: ecco Appius 2018, la nona cuvée del progetto d'eccellenza di Cantina San Michele Appiano, nata dalla selezione personale del winemaker Hans Terzer. A un passo dal decennale, il massimo capolavoro della cantina altoatesina svela il meglio dell’annata 2018, caratterizzata da un buon andamento climatico, con un ciclo vegetativo leggermente anticipato. Frutto del meticoloso lavoro di selezione, in fase di raccolta delle uve e di assemblaggio, Appius 2018 dimostra un profilo lineare, dritto e preciso, con una composizione in cui predomina la varietà dello Chardonnay (52%) a cui si aggiungono il Pinot grigio (20%), il Pinot bianco (15%) ed il Sauvignon blanc (13%).

«È stata una bella annata, soprattutto per i vini bianchi, nonostante qualche problema con la grandine - ha spiegato Terzer - Come sempre lo Chardonnay fa la parte del leone».

Appius 2018 di Cantina San Michele Appiano

Appius 2018: acido, fresco e armonico

Dal colore luminoso, giallo-verdognolo con riflessi verde malachite, Appius 2018 al naso ha un impatto energico ed eloquente: dapprima frutta esotica matura (banana, melone, mango), riconducibile allo Chardonnay, poi frutti a polpa bianca (pera Williams, pesca, mela renetta, ribes bianco, uva spina) che palesano i ruoli di Pinot Bianco e Grigio. Presente il versante agrumato, riconducibile al pomelo, con la sua caratteristica nota piccantina ed una nota di legno di cedro che lascia spazio sul finale a sentori di miele di acacia e lavanda. Al palato la considerevole acidità, tratto essenziale e distintivo che dona freschezza e bevibilità al vino Appius e la modulazione sapida, altra peculiarità gustativa, incontrano il sostegno di un’ottima alcolicità. Il retrogusto rivela una nota di clorofilla, rivelatrice del quarto vitigno della cuvée, il Sauvignon e gli aromi terziari del legno: cioccolata bianca e un po’ di vaniglia, che si fondono con un fruttato di bacche di sambuco.

«I vini nascono, ognuno per conto suo, in barrique o tonneau, e dopo l'affinamento di un anno facciamo l'assemblaggio definitivo e a seguire c'è l'affinamento di tre anni in acciaio, sempre sui lieviti - ha raccontato il winemaker di Cantina San Michele Appiano - Quest'anno l'imbottigliamento è arrivato un po' in ritardo, perché non ci sono state consegnate in tempo le bottiglie».

Hans Terzer

Il progetto Appius di Cantina San Michele

Appius, il cui nome è radice storica e romana del nome Appiano, è nato nove anni fa con l’annata 2010. Il progetto vuole realizzare anno dopo anno un vino capace di rispecchiare il millesimo e di esprimere la creatività e la sensibilità del suo autore, Hans Terzer.

«Sono partito con l'idea di fare assemblaggi molto diversi anno dopo anno - ha proseguito Terzer - Mi sono però reso conto che alla fine gli assemblaggi sono in linea. Lo Chardonnay rappresenta le mura della casa, gli altri vitigni sono il contorno, l'arredamento e i colori. L'idea resta sempre la stessa: creare uno specchio delle singole annate. Con annate calde, per esempio, c'è un Appius più strutturato, morbido e cremoso. Con annate fresche si ha un vino più elegante e minerale».

Le annate di Appius esposte durante la presentazione di Appius 2018
Hans Terzer presenta Appius 2018 a Cantina San Michele Appiano

Anche il design della bottiglia e la sua etichetta sono reinterpretati. Lo scopo è di concepire una “wine collection” capace di appassionare gli amanti del vino di tutto il mondo. L’etichetta della nona edizione di Appius rappresenta il millesimo 2018 con un’armonica danza senza tempo tra i vitigni a bacca bianca più preziosi della Cantina San Michele Appiano, che, unendosi nel calice, diventano oro da assaporare. L’immagine permette sempre una libera interpretazione, affinché ogni wine lovers possa averne un'intima ispirazione. Come per le altre annate, anche questa edizione di Appius è limitata.

L'anno prossimo il progetto Appius giungerà alla decima annata. Ci sono novità in vista? «Il decimo Appius ci sarà - ha concluso Terzer - Questo è il momento di aspettare e vedere la sua evoluzione. Sono convinto però farà bella figura».