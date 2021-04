Centinari Franciacorta, nel calice l’essenza del territorio

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 19:30

I nuovi Centinari Franciacorta Docg, 100% Chardonnay

e nazionale. Le uve nascono sulle sponde del lago Iseo che fa parte della riserva della biosfera Unesco della "Valle Camonica - Alto Sebino", in un clima ideale per la crescita dei vigneti, e su un suolo la cui origine morenica offre una straordinaria ricchezza di minerali aggiunti, fondamentali per costituire la base di una viticoltura di qualità.La vendemmia è effettuata a mano, i grappoli vengono adagiati in piccole casse per essere portati interi alla pressatura soffice. In questo modo le qualità organolettiche del prodotto si mantengono inalterate e si esprimono al meglio. Anche il fattore tempo è fondamentale, perché, e la successiva lenta maturazione e l’affinamento sui lieviti non sono mai inferiori ai 18 mesi., ampliando e incrementando il percorso verso prodotti di alta gamma dedicati al canale Horeca. «Abbiamo dato un nome a questo progetto, anzi un cognome per noi molto importante - ha dichiarato, attualmente alla guida dell’azienda, insieme ai figli Elisa e Andrea - l’abbiamo dedicato a chi più di tutti ha saputo trasmetterci il valore del tempo, della dedizione, del fare le cose con cura». Centinari è infatti non solo il nome di questa nuova realtà del Franciacorta, ma anche il cognome della mamma di Paola Togni.Sul mercato sono presentie Docg Dosage Zèro. Prodotto da uvacresciuta in terreni di origine morenica fra le zone di Erbusco, Adro, Cazzago, Gussago, il Brut ha. Il profumo è fresco, deciso e speziato, ricco in fragranza di lieviti. In bocca è ben equilibrato e strutturato con una buona sapidità e freschezza.Anchenasce nei vigneti delle aree di Erbusco, Adro, Cazzago e Gussago. È uno Chradonnay in purezza dal. Colore chiaro e delicato con riflessi filigranati oro. All’olfatto si apre con sentori di frutta matura, lievi note di vaniglia e un leggero piglio tostato derivante dai lieviti.Per informazioni: www.roccadeiforti.it