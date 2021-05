Champagne Quenardel, grandi vini prodotti con metodo artigianale

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 12:13

Blason Vert Demi-Sec

Viticoltori di padre in figlio

Il mercato e le prospettive future

I vitigni: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier

Champagne J.H. Quenardel



fresco, raffinato e fruttato, può essere consumato come aperitivo, per accompagnare antipasti, risotti e secondi a base di pesce e formaggi freschi a pasta filata. CUVÉE PRESTIGE BRUT: carattere e raffinatezza sono i suoi tratti peculiari, può essere degustato da solo o abbinato a raffinate esperienze di alta gastronomia; si consiglia di berlo alla temperatura di 8-10°C in una flûte larga per meglio apprezzare tutte le sue caratteristiche organolettiche.

Millesimati J.H. Quenardel



BRUT BLASON D’OR 2012: fresco e persistente, ricco e fresco, particolarmente armonioso e saporito; e` disponibile a richiesta in cassa di legno per un regalo originale ed esclusivo.

(limited edition numerata): calore e freschezza i suoi tratti distintivi, accompagna piatti di carne con note iodate, piatti cucinati o crudi; le spezie esaltano e valorizzano l’effervescenza di questo millesimato e aumentano la densità del vino. BRUT BLASON OR 2005: fresco e rotondo, al palato regala fascino per la raffinatezza fruttata del Pinot, persistenza ed elegante equilibrio tra note floreali e fruttate.

el cuore della regione della Champagne, a, sorge, azienda agricola a conduzione familiare che da alcuni anni è partner di Euro-Toques Italia . L’affascinante paese di viticoltori si trova nel dipartimento della Marna, non lontano dalla montagna di Reims, e a pochi chilometri dall’omonima città, la famosa “Cité des sacres” (la città delle incoronazioni) rinomata per aver ospitato in passato le incoronazioni dei re di Francia all’interno della nota cattedrale di Notre Dame. Un territorio importante sotto il profilo storico e culturale, ma ancora di più da un punto di vista legato alla vitivinicoltura. In particolare, il terroir delle colline di Ludes gode di una posizione particolare e di condizioni metereologiche che hanno permesso a questa terra di essere qualificata “Premier cru”, appellativo che garantisce una qualità delle uve coltivate di altissimo livello.In questo angolo a nordest della Francia, dalle caratteristiche ampelografiche uniche,, seguendo tutto il processo di realizzazione, dalla lavorazione dei campi alla commercializzazione. Fondata da Henri Quenardel nel 1906, da allora la Maison produce e commercializza champagne autonomamente a partire da uve di proprietà. L’azienda prosegue oggi il suo lavoro nel rispetto delle tradizioni trasmesse di generazione in generazione. I vini della Maison J.H. Quenardel sono interamente prodotti e vendemmiati nell’area di produzione a denominazione di origine controllata Champagne (in francese Aoc, Appellation d’origine contrôlée), che si estende per poco più di 34mila ettari sul territorio francese, a circa 150 chilometri da Parigi.La storia della Maison J.H. Quenardel ha inizio nel 1906, quando Henri Quenardel decide di produrre e commercializzare champagne autonomamente con le uve della tenuta di proprietà. La Maison nasce con uno scopo ben preciso:. Consapevoli ed amanti del grande patrimonio paesaggistico della Champagne, i Quenardel hanno sin dagli esordi adottato un, con l’obiettivo di valorizzare la qualità rispetto alla resa, l’eccellenza sulla redditività.La storia della cantina prosegue negli anni Trenta, quando ad Henri Quenardel si unisce il figlio Jean, la seconda generazione a guida della Maison francese, che, tramandando l’esperienza acquisita negli anni, conduce l’azienda fino ai giorni nostri, con in prima linea la terza e la quarta generazione: Henri Quenardel e suo figlio Jean Charles.. Oggi i Quenardel gestiscono l’azienda con la stessa passione di cento anni fa, perseguendo l’obiettivo di offrire champagne rari, naturali e dal carattere autentico.: sono queste le parole chiave della produzione Quenardel, che risulta oggi una delle poche cantine a conduzione familiare ad occuparsi ancora di ogni singola fase della produzione, garantendo uno champagne dalle caratteristiche naturali unico nel suo genere, riconosciuto dagli appassionati e dai più grandi sommelier del mondo. Le cuvée prodotte dai Quenardel sono le uniche riconosciute dal sommelier Giuseppe Vaccarini, vincitore del titolo Miglior Sommelier Asi nel 1978.I mercati in cui la Maison J.H. Quenardel è attualmente presente sono, oltre alla Francia, quelli di Belgio, Inghilterra, Germania, Svizzera e Italia. La produzione è di circa(50% Brut e Demi-sec, 10% Rosé, 10% Blanc de Blancs, 10% Blanc de Noirs, 10% Prestige, 10% Millesimati), mamantenendo lo stesso processo di produzione artigianale con solo uve di proprietà. Seppur continuando a fare leva sull’esclusività e l’eccellenza del prodotto, l’obiettivo di Quenardel è quello di ampliare la propria notorietà e diventare visibili anche al grande pubblico. Inoltre, la Maison J.H. Quenardel ambisce adtramandate di generazione in generazione.All’insegna del principio per cui “”, la tenuta Quenardel a Ludes si compone di diversi terreni di proprietà dove vengono coltivati i tre “cru” tipici della regione. Oggi infatti i tre vitigni autorizzati per la produzione dello Champagne sono lo Chardonnay, il Pinot Noir e il Pinot Meunier. La Maison Quenardel coltiva tutti e tre i vitigni autorizzati nella regione.I vitignisi trovano a Cernay-Les-Reims, zona caratterizzata da un terreno freddo e ricco di argilla e sulla Côte de Sézanne, caratterizzata invece da un terreno di gesso. Lo Chardonnay offre vini contraddistinti da aromi freschi e delicati e da note minerali, di fiori bianchi e agrumi. Lo Chardonnay è il vitigno che impiega più tempo degli altri a sviluppare le proprie caratteristiche per via della sua lenta evoluzione. Per questo motivo è il vitigno ideale per l’invecchiamento ed è in grado di produrre vini fini ed eleganti, caratterizzati in alcuni casi anche da note tostate.I vitigni disono situati a Ludes sulla Montagne de Reims e sono denominati “Premier Cru” e “Grand Cru”. È il vitigno che infonde corposità e struttura al vino e dà vita a vini intensi ed aromatici, dalla personalità decisa.Situati anch’essi a Ludes, nei pressi della Montagne de Reims “Premier Cru”, i vitigniconferiscono rotondità all’assemblaggio e i vini che se ne producono sono morbidi e fruttati.Per informazioni: www.champagne-jh-quenardel.com