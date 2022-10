Epokale 2015, il ritorno della leggenda di Cantina Tramin

L’autunno 2022 segna il ritorno di Epokale Gewürztraminer Spätlese di Cantina Tramin. Dopo un anno di assenza dovuta al non rilascio degli esemplari 2014, il nuovo Epokale testimonia l’evoluzione stilistica di questo vino. Gli anni successivi al 2009 sono stati caratterizzati dall’obiettivo di raggiungere maggiore eleganza e armonia, attraverso una minore concentrazione e una minore dolcezza residua.

Ma il lungo affinamento delle bottiglie in miniera ha sorpreso Cantina Tramin: con il passare del tempo, una più elevata concentrazione e presenza di zuccheri hanno dato prova di grande integrazione nel Gewürztraminer, donando una sorprendente finezza.

Foto: Cantina Tramin

«Negli anni siamo tornati a raccogliere uva sempre più matura e concedere al vino un residuo zuccherino importante - spiega Willi Stürz, enologo di Cantina Tramin - abbiamo capito come sia questa la via per donare a Epokale l’armonia e il corpo a cui aspiriamo. Il nostro scopo è migliorarci senza sosta, per raggiungere i massimi livelli nell’approccio alla varietà che non smette di metterci alla prova e non finisce mai di stupirci».

Con l’annata 2015, quindi, si ripropone un profilo più abboccato e intenso. Il residuo zuccherino va oltre i 50 g/l, ben superiori rispetto alle precedenti annate che si attestavano tra i 20 e i 45 g/l.

Una lunga lavorazione per un vino leggendario

I grappoli selezionati provengono da due dei migliori e più vecchi vigneti prossimi al maso Nussbaumer, sulla fascia collinare ai piedi del massiccio della Mendola, con esposizione a sud-est. La resa in vigneto si attesta sui 28 ettolitri per ettaro. Dopo la vinificazione con pressatura soffice, il vino ha sostato quasi 11 mesi sui lieviti prima di essere imbottigliato.

Foto: Cantina Tramin

Per sviluppare la sua massima espressione, Epokale matura per 6 anni nel buio della miniera di Ridanna Monteneve, in provincia di Bolzano, a quasi 2.000 metri di altitudine. Qui, a 4 chilometri dall’imbocco della galleria, il Gewürztraminer preserva la sua freschezza e si arricchisce in eleganza, grazie al tasso di umidità del 90% e alla temperatura di 11°C che si mantengono costanti durante tutto l’anno.

Foto: Cantina Tramin

Epokale è entrato in breve tempo nella cerchia dei vini leggendari per la peculiarità di produzione, il potenziale d’invecchiamento di oltre vent’anni e una tiratura estremamente limitata. Il Gewürztraminer Spätlese è disponibile a partire da ottobre nei migliori ristoranti d’Italia.

