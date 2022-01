Festeggiare il Capodanno cinese con i vini Venturini Baldini

«Mi duole contraddirla ma i cinesi sono i più grandi ristoratori del mondo». Sono passati più di 20 anni da questa citazione del film “Pane e Tulipani” di Silvio Soldini. Oggi la cucina cinese è universalmente riconosciuta, è entrata a tutti gli effetti nell’empireo della ristorazione stellata e di qualità, forte di una tradizione millenaria. Fedele a sé stessa e al tempo stesso sperimentale a innovativa, nei piatti ma non solo. Le carte dei ristoranti cinesi propongono anche interessantissimi abbinamenti con i vini, una scelta non scontata ma sempre più ricercata. Una tendenza in forte crescita che trova conferma nell’attività di alcuni Consorzi - come quello del Lambrusco di Reggio Emilia - che spingono l’acceleratore proprio sugli abbinamenti con la cucina asiatica.

Lambrusco Rubino del Cerro

Ecco allora un intero menu, studiato da “MU Fish - Oriental Taste”, noto ristorante brianzolo, «che ritrova le sue radici in Oriente, evolvendosi poi attraverso continue suggestioni occidentali; un luogo di fermento creativo e sapori inaspettati». La proposta enoica di Venturini Baldini - storica tenuta nel cuore delle terre di Quattro Castella, in quelle che furono le terre di Matilde di Canossa, dolci e affascinanti colline in provincia di Reggio Emilia - è il Reggiano Lambrusco Doc Spumante “Rubino del Cerro”, che ben si sposa con un secondo: 3 Dimsum artigianali misti e 3 Nigiri che alternano Ventresca di salmone con aneto e sale maldon, Oca cotta alla griglia con fondo di cottura agrumata e foie gras ungherese, e Ricciola e salsa di yuzu. Piatti che esprimono una reinterpretazione della cucina asiatica che, dalle antiche origini, si tuffa nel presente.

Lambrusco Rubino del Cerro

Il “Rubino del Cerro”, originale e di grande stoffa, è uno spumante caratterizzato da una bella intensità nel gusto e nei profumi. Ottenuto da uve di Lambrusco montericco, salamino e grasparossa, viene vinificato secondo le regole del metodo Charmat lungo. Il bouquet è ampio, pulito e fruttato. Ricorda marasche, frutti di bosco e prugna matura con piacevoli note di spezie scure. In bocca è un vino corposo, armonico e di lunga persistenza gusto-olfattiva, vanta riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Venturini Baldini

via Filippo Turati 42 - 42020 Roncolo di Quattro Castella (Re)

Tel 0522 249011

www.venturinibaldini.it