 La Giuva, un equilibrio perfetto tra modernità e rispetto per le radici del vino

L’azienda vitivinicola La Giuva si trova a Trezzolano nelle colline a Nord di Verona, a pochi chilometri dal Parco della Lessinia. Il nome è un acronimo, unisce Giulia a Valentina Malesani, sorelle che hanno deciso di intraprendere quest’avventura straordinaria, insieme al loro papà Alberto. La filosofia de La Giuva unisce stile, innovazione e tradizione.

Con tecniche all'avanguardia e vitigni autoctoni, l’azienda crea creano vini unici che fondono passato e presente, regalando esperienze gustative indimenticabili. Un equilibrio perfetto tra modernità e rispetto per le radici del vino. L’azienda ha conquistato la Medaglia D’oro con il vino Il Rientro 2019 Valpolicella Superiore Doc nella sessione dedicata ai bianchi e ai rossi del Concours Mondial de Bruxelles.

L’azienda vitivinicola La Giuva si trova a Trezzolano nelle colline a Nord di Verona

L'arte di creare vini unici con le uve autoctone di Trezzolano

L’areale rientra nella zona a denominazione di origine del Valpolicella, a un’altitudine sul livello del mare di 350 metri circa, là dove la collina ospitava vecchi vigneti in un contesto di biodiversità ravvisabile nel connubio tra viti, olivi, alberi da frutto, prati e boschi. I vini della Giuva sono l’espressione del territorio di Trezzolano, caratterizzato da terreni collinari, calcarei e ventilati.

La filosofia de La Giuva unisce stile, innovazione e tradizione. 1/4 I vini della Giuva sono l’espressione del territorio di Trezzolano, caratterizzato da terreni collinari, calcarei e ventilati 2/4 Prima ancora della specificità del territorio, occorre capire il modo in cui alcuni vigneti de La Giuva sono piantati nella terra 3/4 Con tecniche all'avanguardia e vitigni autoctoni, l’azienda crea creano vini unici che fondono passato e presente 4/4 Previous Next

Qui maturano le uve autoctone, la Corvina con grappoli medi e la caratteristica ala, il Corvinone dal grappolo spargolo e acini grossi, la Rondinella dagli acini sferoidali e colore nero-bluastro e l’Oseleta, caratterizzata da piccoli grappoli di grande struttura e colore.

L’esposizione contraria di alcuni vigneti de La Giuva

Prima ancora della specificità del territorio, occorre capire il modo in cui alcuni vigneti de La Giuva sono piantati nella terra. Con non poca audacia, infatti, seguono un’esposizione contraria, guardando anche a Ovest e a Nord. In questo modo, si garantisce un’eccezionale persistenza di freschezza e aromi nei vini, anche dopo la loro naturale maturazione in piccoli fusti di legno e l’affinamento in bottiglia.

La Giuva

via Trezzolano 20/c - 37141 Trezzolano (Vr)

Tel 342 1117089