Lamole di Lamole, l’eleganza del Chianti Classico

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 10:30

circostante, modellato nel corso dei secoli dal duro lavoro dell’uomo e dove il giaggiolo e la ginestra si insinuano fra i filari di vite e negli uliveti.che portarono in altura le coltivazioni della vite e dell’olivo individuando nella posizione, nella perfetta esposizione e insolazione e nelle caratteristiche di un anfiteatro naturale protetto a nord dal Monte San Michele e rivolto al mar Tirreno, il luogo ideale per le attività agricole. Nel Medioevo la produzione assunse un’importanza ancora maggiore, tanto che Lamole venne protetta da un Castello eretto dalla famiglia fiorentina Gherardini nel 1350, di cui rimangono ancora numerose tracce.La tenuta “Lamole di Lamole”, che fa parte del Gruppo Vinicolo Santa Margherita , si posiziona proprio in questa frazione del comune di(Fi), una delle capitali della più antica e famosa denominazione italiana, il. I suoi vigneti (40 ettari, tutti a conduzione biologica dal 2005) sono situati in uno dei punti più alti della denominazione, tra i 350 e i 655 metri slm.Lapoggia su una costruzione risalente alla metà del 1300, uno dei magazzini del Castello di Lamole. Qui è custodita la “memoria storica” di Lamole di Lamole. Decine di bottiglie risalenti alle vendemmie del passato testimoniano non soltanto la capacità di invecchiamento dei vini che nascono a Lamole, frutto di un terroir unico, ma anche la sapienza centenaria che pervade questo borgo di eccellenza.Lo stile che accomuna ifirmati Lamole di Lamole sono. Negli ultimi mesi è stato poi presentato il nuovo Lam’Oro Toscana Igt , prezioso blend di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot: un progetto di raffinata armonia dove scelte di vigneto, di vitigno e di cantina sono strumenti per far emergere l’eleganza “liquida” di un territorio senza eguali.Per informazioni: www.lamole.com