“Meme” di Fattoria di Petrognano, Chianti dall’anima intensa

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 10:30

Emanuele Pellegrini, quarta generazione di Fattoria di Petrognano, insieme alla moglie enologa Monica Rossetti

l carattere della, azienda di proprietà della famiglia Pellegrini dal 1963, si identifica con i. Il Meme Chianti Superiore Docg e il Meme Chianti Riserva Docg fondono così il ricordo e la tradizione di famiglia con la nuova generazione, ora alla guida dell’azienda. Ilcomplessiva. L’annata 2019 è stata una delle migliori per questo vino, portando a compimento un impegno costante per rispecchiare nel bicchiere il termine “superiore”.Il 2019 è stato anche l’anno di partenza del, atto alla definizione dei cru aziendali, e di miglior gestione delle tecniche viticole adeguandole ad ogni singola vigna. Ciò che meglio rappresenta questa nuova filosofia produttiva è il legame tra. A Monica, enologa italo-brasiliana di grande expertise e moglie di Emanuele, è affidata la direzione tecnica della cantina e attraverso questa unione la storia della famiglia Pellegrini si sviluppa così con uno sguardo tradizionale e innovativo allo stesso tempo.Le uve del Meme Chianti Superiore Docg provengono da più parcelle i cui terreni di medio impasto argilloso contribuiscono a conferire al vino una ricca e armoniosa tessitura tannica in bocca. La vinificazione avviene in contenitori di acciaio inox, con macerazioni di circa 7-10 giorni, a seconda della parcella e durante la fermentazione vengono realizzati delestage e rimontaggi per un’estrazione selettiva dei polifenoli. L’affinamento avviene poi in contenitori di acciaio e cemento. La scelta del contenitore è ancora una volta legata all’intenzione di preservare l’intensità e la nettezza dell’impronta varietale in base alla vigna di provenienza. Esclusivamente nelle annate migliori le uve dei vigneti più vecchi vengono selezionate e affinate anche in contenitori di legno grande. Il Meme Chianti Riserva Docg fa macerazioni più lunghe del Chianti Superiore Docg e ha l’obiettivo di ambire ad essere un Sangiovese più inteso, elegante e longevo.I vini di Fattoria di Petrognano sono distribuiti da Pellegrini Spa Per informazioni: www.petrognano.it